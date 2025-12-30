De Vargas Llosa a David Lynch, las grandes figuras de la cultura que se nos fueron en 2025

De Vargas Llosa a David Lynch, las grandes figuras de la cultura que dijeron adiós en 2025

La pálida dama dejó su surco en este 2025. Son muchas y muy grandes las figuras de la cultura que murieron este año. Eso no significa que no estén más entre nosotros, porque todas dejaron una obra muy valiosa que se seguirá viendo, leyendo, escuchando, apreciando, no solo en este presente, sino en los distintos futuros por venir.

Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa, una de los escritores más destacados de la literatura hispanoamericana, murió el 13 de abril. Tenía 89 años. El escritor peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, fue autor de novelas imprescindibles como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y La fiesta del Chivo.

El impacto de Vargas Llosa fue más allá de la novela: ensayista, cronista y dramaturgo, también escribió Carta de batalla por Tirant lo Blanc, El viaje a la ficción: El mundo de Juan Carlos Onetti y La verdad de las mentiras, donde analizó con agudeza las relaciones entre la ficción y la realidad o reflexionó sobre escritores contemporáneos.

Su pensamiento político, a menudo polémico, derivó de posturas cercanas a la izquierda en su juventud a un liberalismo crítico, ligado a cierta derecha “refinada”, plasmando sus ideas en artículos, debates y candidaturas políticas. Su compromiso con la palabra, la ética y la cultura lo convirtieron en un referente indiscutible.

“Yuyo” Noé

Unos días antes de la muerte de Vargas Llosa, el 9 de abril, falleció Luis Felipe “Yuyo” Noé, a los 90 años, por causas relacionadas con una infección respiratoria que terminó derivando en una neumonía severa. Fue figura central del grupo Otra Figuración y un referente ineludible tanto para generaciones de artistas como para críticos.

Noé supo combinar la pintura con la docencia y la reflexión teórica, imprimiendo en cada uno de sus trazos y discursos una mirada original sobre la fragmentación y el caos como estructuras constitutivas del arte y la vida en América Latina. A lo largo de su carrera, desarrolló una obra plástica intensa y disruptiva, con piezas emblemáticas como Introducción a la esperanza y La pampa metropolitana.

Luis Felipe "Yuyo" Noé

Su trabajo teórico, plasmado en libros como Antiestética, fue clave para entender la evolución del arte argentino desde los años sesenta hasta la actualidad y para alentar una mirada crítica sobre la función del arte, la subjetividad y el compromiso social. Su trayectoria incluyó muestras individuales y colectivas de relevancia internacional.

Polifacético e inquieto, supo transformar la adversidad –como un ACV en 2003– en oportunidades de reinvención. Juan Gabriel Batalla lo definió como un “artista esencial del arte argentino y, sobre todo, un enorme ser humano, generoso con los suyos, dueño de una vitalidad incansable, que pintó y escribió hasta los últimos días”.

David Lynch

“Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y artista David Lynch. Agradeceríamos un poco de privacidad en estos momentos. Hay un gran hueco en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría: ‘Mantén la vista en la dona y no en el agujero’. Hace un día precioso con un sol dorado y cielos azules hasta el final”, informaron los seres queridos del gran cineasta.

Fue a principios del año, el 16 de enero. Tenía 78 años, estaba en Los Ángeles. Su fallecimiento fue producto de un cáncer que le habían diagnosticado el año anterior. Lynch fue considerado uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo, reconocido por su estilo visual distintivo y su capacidad para explorar el surrealismo.

David Lynch (Foto: AP/Chris Weeks)

Entre sus obras más destacadas se encuentran Terciopelo azul, Mulholland Drive y la serie Twin Peaks, que redefinió la televisión de los años 90 e impulsó el formato de las series de culto. También dirigió El hombre elefante y Corazón salvaje, por las que recibió premios en festivales internacionales y varias nominaciones al Oscar.

Lynch desarrolló una carrera multifacética: fue guionista, productor, pintor y músico, y recibió la Palma de Oro en Cannes y un Oscar honorífico por su contribución al cine. Su mirada innovadora y su estética oscura influyeron en generaciones de realizadores, y muchas de sus obras fueron objeto de análisis académico por su riqueza narrativa.

Hasta sus últimos días, el artista nacido en Missoula, Montana, el 20 de enero de 1946, mantuvo una intensa relación con el arte, publicando cortos y contenidos audiovisuales en plataformas digitales. Sus seguidores y colegas lo despidieron como un creador único, cuya obra continúa inspirando a artistas y espectadores en todo el mundo.

Daniel Divinsky

Tras agravarse un problema renal que lo acompañó desde la infancia, Daniel Divinsky falleció el primero de agosto a los 83 años. “Fue una figura central en la historia cultural argentina y cuya influencia se extiende mucho más allá de los límites de su sello editorial y mítica creación, Ediciones de la Flor”, escribió Guillermo E. Pintos.

Daniel Divinsky (Foto: Maximiliano Luna / Télam)

Su nombre quedó indisolublemente ligado a Mafalda, la emblemática obra de Quino, que editó con su sello durante décadas. Además de haber abierto las puertas a Fontanarrosa, Liniers, Caloi, Maitena y de tantos otros autores, Divinsky contribuyó a modelar el panorama cultural con un catálogo diverso, cercano a los 600 títulos.

Su vida fue la de un innovador precoz: a los cinco años aprendió a leer durante una convalecencia, se graduó como abogado con honores a los veinte y, aunque nunca ocultó su desinterés por el Derecho (“Me anoté en derecho, el vaciadero de la gente sin vocación. Al final me sirvió”, solía decir), encontró su lugar en la edición y la literatura.

Lalo Schifrin

El compositor argentino Lalo Schifrin falleció el 26 de junio a los 93 años en Los Ángeles, Estados Unidos, a causa de complicaciones derivadas de una neumonía. Su muerte marcó el final de una trayectoria artística reconocida globalmente, en la que se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música para cine y televisión.

Lalo Schifrin (Foto: AP / Damian Dovarganes)

Schifrin es recordado especialmente por la creación de la música de Misión: Imposible, una de las bandas sonoras más emblemáticas del siglo XX. También compuso para títulos como Harry el sucio, Bullitt, The Cincinnati Kid, Mannix, Starsky y Hutch y Tango. Recibió múltiples reconocimientos, entre ellos cuatro premios Grammy, el Premio Max Steiner y un Oscar honorario entregado en 2019 por Clint Eastwood.

Hasta poco antes de su muerte, continuó activo: dos meses antes de fallecer estrenó la sinfonía ¡Viva la Libertad! en Buenos Aires, compuesta junto a Rod Schejtman, con claros guiños al gobierno de Javier Milei, aunque él mismo, en diálogo con Infobae Cultura, dijo que el objetivo fue “expresar el coraje y la resiliencia del pueblo argentino”.

Brian Wilson

Otra gran pérdida para la música y la cultura fue la del estadounidense Brian Wilson, fundador de The Beach Boys, quien murió el 11 de junio a los 82 años en su casa de Beverly Hills. La causa de su fallecimiento fue complicaciones relacionadas con el Alzheimer, enfermedad diagnosticada en 2022, que lo había alejado de la vida pública.

Brian Wilson en Las Vegas el 22 de junio de 2001 (Crédito: EM/HB)

Wilson fue el principal compositor y productor de The Beach Boys, banda que definió el sonido del pop californiano en los años 60. Es célebre por álbumes como Pet Sounds y canciones como Good Vibrations, God Only Knows y Wouldn’t It Be Nice. Su legado abarca la experimentación sonora y la innovación en técnicas de grabación.

“Estamos desconsolados al anunciar que nuestro amado padre ha fallecido. No tenemos palabras en este momento. Por favor respeten nuestra privacidad mientras estamos de duelo. Sabemos que compartimos este dolor con el mundo”, escribieron sus hijos. En 1988, Wilson y The Beach Boys ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Eva Giberti

Tenía 95 años la psicóloga argentina Eva Giberti cuando murió. Fue el 14 de diciembre. Pionera de la psicología social y clínica en el país, se destacó por su trabajo en la protección de los derechos de la niñez y la mujer, así como por su rol en la fundación del Programa Las Víctimas contra las Violencias en 2006.

A lo largo de su carrera, Giberti impulsó la profesionalización de la psicología en Argentina, integrando la perspectiva de género y los derechos humanos en el abordaje clínico y social. Publicó numerosos textos académicos y de divulgación, como La mujer y la sexualidad y Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

Eva Giberti

Giberti también fue docente universitaria y formó a varias generaciones de profesionales. Integró equipos interdisciplinarios en hospitales públicos y universidades, y lideró investigaciones sobre abuso infantil, violencia familiar y aborto, posicionándose como referente en la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos.

Su legado trasciende el ámbito académico: la línea 137, creada bajo su impulso, permitió la atención directa a víctimas las 24 horas. Recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Konex y la distinción de Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Su aporte modificó la agenda pública respecto a la protección de las infancias.

Héctor Alterio

El actor argentino Héctor Alterio murió el 13 de diciembre de 2025 a los 96 años en Madrid, España, donde residía desde hace décadas. Su fallecimiento ocurrió por causas naturales, cerrando una trayectoria de más de 70 años en cine, teatro y televisión tanto en Argentina como en España. Querido por todos, las redes se llenaron de pésames.

Héctor Alterio (Foto: Europa Press)

Alterio protagonizó películas emblemáticas como La Patagonia rebelde, El hijo de la novia y La historia oficial, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Recibió múltiples premios, entre ellos el Goya de Honor y el Cóndor de Plata, y fue reconocido como una figura clave en la historia de la actuación hispanoamericana.

D’Angelo

Con apenas 51 años, en octubre falleció D’Angelo, el aclamado cantante de neo-soul que alcanzó la fama en la década de 1990 y principios de 2000 con una interpretación innovadora y sensual del Rhythm and Blues de los años setenta. Fueron también sus videos musicales atrevidos lo que lo convirtieron en un fenómeno de la cultura pop.

La causa de su muerte fue cáncer. En los años previos a su triunfo definitivo con el álbum Voodoo (2000), que lo llevó al estrellado, D’Angelo, cuyo nombre era Michael Eugene Archer, fue una figura de la revolución del soul de esa época, fusionando las melodías de cantantes clásicos como Al Green y Marvin Gaye con el hip-hop.

D’Angelo (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

Jorge Aulicino

Jorge Aulicino, poeta, traductor, periodista y una figura capital para varias generaciones de autores, murió el 21 de julio a los 75 años. Su singularidad también radicó en su constante presencia en redes sociales, donde daba visibilidad a clásicos y a voces relegadas, ampliando los horizontes del lector actual.

Nacido en Buenos Aires en 1949, desarrolló una carrera polifacética entre la poesía, el ensayo, la traducción y el periodismo. Entre más de una docena de poemarios, destacan títulos como La línea del coyote, Mar de Chukotka, Pasos, Estación Finlandia y Cierta dureza en la sintaxis. Además, fundó la revista Diario de Poesía en la década de 1980.

Jorge Aulicino

Su aproximación literaria se distingue por una escritura despojada de artificios, marcada por el escepticismo y la ausencia de certezas definitivas, ya que como él mismo declaró a Diego Rojas para Infobae Cultura: “La poesía, para mí, está ligada a la incertidumbre, al hecho de no saber”.

En su faceta de traductor, Aulicino contribuyó a visibilizar poetas italianos como Eugenio Montale, Cesare Pavese y Pier Paolo Pasolini, ampliando la circulación de la lírica italiana en el ámbito hispanoamericano. En 2015 publicó su versión de la Divina Comedia, el clásico de Dante, consagrándose como especialista lúcido de la obra.

Brigitte Bardot

Con su sensualidad y su espíritu libre, la actriz francesa Brigitte Bardot, fallecida a los 91 años, fue un ícono mundial femenino antes de recluirse y dedicarse a la defensa de los animales y a dar polémicas declaraciones.

Conocida mundialmente, la actriz rodó medio centenar de películas, impuso un estilo de vestir simple y sensual, y forjó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil.

Brigitte Bardot (REUTERS)

Su filmografía abarca títulos como ‘Le Mépris’, dirigida por Jean-Luc Godard en 1963, que reforzó su posición como actriz de prestigio. Dos años más tarde, en 1965, protagonizó ‘Viva Maria!’, un filme dirigido por Louis Malle, cuyo desempeño actoral le valió una nominación como Mejor Actriz Extranjera en los premios BAFTA, uno de los galardones de mayor relevancia en la industria audiovisual europea.

En 1973, hastiada por el desgaste de la gloria, la persecución de los paparazzis, decide brutalmente poner fin a su carrera cinematográfica, con apenas 38 años. Creó la Fundación Brigitte Bardot, a partir de la cual se convirtió en una referente global para la defensa de los animales.

Un año de despedidas

El 2025 fue un año de muchas pérdidas. También murieron Chris Rea, autor del clásico navideño “Driving Home for Christmas”; Claudio Segovia, el director y escenógrafo que convirtió al tango en un fenómeno global; Frank Gehry, un arquitecto transformador de la era contemporánea; el actor Tatsuya Nakadai, leyenda del cine japonés.

También el compositor estadounidense Chuck Mangione, autor de la famosa canción de jazz “Feels So Good”; Rick Davies, cantante y cofundador de Supertramp; Raúl Barboza, embajador del chamamé y leyenda de la música popular argentina; Hermeto Pascoal y Jards Macalé, grandes íconos de la música popular brasileña.