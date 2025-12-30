Cultura

Christopher Nolan desata debates con su ambiciosa versión de “La Odisea”: ¿historia o espectáculo?

El primer avance de la nueva película del cineasta estadounidense rompió récords y, de paso, encendió una discusión apasionada sobre las licencias creativas frente al rigor histórico en adaptaciones épicas recientes

Guardar
Christopher Nolan presenta su próxima película, La Odisea, una épica de acción mitológica

La esperada adaptación de La odisea dirigida por Christopher Nolan ha provocado una oleada de debates desde la publicación de su primer avance, que fue visto por 120 millones de personas en solo veinticuatro horas.

El estreno, previsto para julio de 2026, ha avivado discusiones sobre fidelidad histórica y licencias creativas, siguiendo una tendencia ya observada en otras superproducciones como Gladiator II de Ridley Scott y Napoleón, donde la precisión en el vestuario, las armas y los escenarios se convierte en objeto de controversia para los espectadores más detallistas.

A pesar del minucioso trabajo de producción que caracteriza a las películas de Nolan, la representación visual de los protagonistas ha suscitado intensas críticas. Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, aparece equipado con un casco que, aunque se acerca al modelo corintio descrito para los “aqueos” (que Homero nunca definió como “griegos”), presenta una apertura frontal excesiva.

Esta decisión estética facilita que
Esta decisión estética facilita que la cámara destaque los ojos del actor, pero resta verosimilitud histórica (Captura de tráiler oficial)

Esta decisión estética facilita que la cámara destaque los ojos del actor, pero resta verosimilitud histórica, tal como señalaron algunos usuarios y analistas especializados.

La controversia se intensifica con la figura de Agamenón, encarnado por Benny Safdie. Su casco, descrito como demasiado grueso y ajustado, además de completamente negro, contradice el colorido que Homero imprime en la Ilíada y resulta poco práctico para el combate. Un usuario en X calificó irónicamente la elección de figurín al comentar: “¿Agamenón? Más bien Batman con un toque de Warhammer”.

La fidelidad de los navíos también fue puesta en cuestión. Si bien los barcos presentan rasgos correctos, como la única cubierta y vela, carecen del corte proel conocido como “cutwater”, fundamental para la eficiencia náutica en las antiguas galeras griegas.

La controversia se intensifica con
La controversia se intensifica con la figura de Agamenón

De igual modo, la paleta negra de la embarcación, ausente de los tonos vivos mencionados por Homero, llevó a algunos a comparar el resultado con un drakkar vikingo. La predilección de Nolan por efectos prácticos en lugar de CGI añade una dimensión adicional al debate sobre autenticidad y creatividad.

Este escrutinio sobre la adaptación de La Odisea no resulta sorprendente si se considera la naturaleza híbrida de la obra original. El poema, atribuido a Homero, data del siglo VIII o VII a. C., aunque narra hechos del final de la Edad de Bronce ocurridos aproximadamente quinientos años antes.

La épica mezcla referencias temporalmente anacrónicas, elementos fantásticos como el monstruo de seis cabezas del estrecho de Mesina, y menciones a tecnologías y civilizaciones aún inexistentes en la época descrita. El texto original emplea la licencia poética como recurso central, integrando detalles de distintas épocas y realidades.

(Fuente)
(Fuente)

Históricamente, películas inspiradas en epopeyas y figuras legendarias han enfrentado el desafío de equilibrar espectacularidad visual y verosimilitud académica. La adaptación de Nolan se suma a una lista de obras frecuentemente señaladas por sus imprecisiones, en la que destacan títulos como Troya (2004) y El último samurái (2003).

Al respecto, para los más apegados al detalle histórico, la mayor distorsión sigue siendo escuchar a Damon y compañía dialogar en inglés, idioma completamente ajeno al mundo homérico.

Temas Relacionados

OdiseaChristopher NolanMatt DamonHomerocine

Últimas Noticias

De Vargas Llosa a David Lynch, las grandes figuras de la cultura que se nos fueron en 2025

Dejaron este mundo, pero se volvieron inmortales. Son muchos los artistas que dijeron adiós durante este año. “Yuyo” Noé, Lalo Schofrin, Eva Giberti y tantos, tantos más

De Vargas Llosa a David

Llega el libro de las grandes entrevistas de Cultura de Infobae en 2025: los protagonistas de un año que arde

Lucrecia Martel, Isabel Allende, Stewart Copeland, Liniers, Mariana Enriquez, Giuliano Da Empoli y muchos más protagonizan este libro digital. Disponible gratis para cualquier dispositivo

Llega el libro de las

Byung-Chul Han y Simone Weil: el inesperado dúo filosófico que reinventa lo sagrado en plena era del ruido

El filósofo surcoreano y la legendaria pensadora francesa se unen en un libro que desafía la hiperactividad moderna e invita a contemplar la espiritualidad desde el silencio y la belleza como respuestas frente al vacío existencial

Byung-Chul Han y Simone Weil:

Innovación, arte e inteligencia artificial: cómo es el ambicioso plan que busca recuperar el fresco de Cimabue en Asís

Un equipo multidisciplinario explora nuevas soluciones tecnológicas para enfrentar el complejo reto de ensamblar miles de fragmentos originales y devolver al patrimonio italiano una obra clave del arte medieval

Innovación, arte e inteligencia artificial:

Arteba anunció un cambio de fecha y su regreso a La Rural

El encuentro de arte contemporáneo más importante del país vuelve al centro ferial del barrio de Palermo tras cinco años

Arteba anunció un cambio de
DEPORTES
El gesto del boxeador senegalés

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

Los videos y fotos de la despedida del año de La Doce, la barra de Boca Juniors: la ostentación de las banderas robadas

River Plate aceleró por una figura del Flamengo y la selección de Uruguay: el puesto clave a reforzar

“Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más”: así confirmó Estudiantes la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

TELESHOW
Maxi López se despidió entre

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity: la dramática salida que enfrentó a dos amigos de la competencia

Pampita habló de sus ganas de volver a casarse y su primera cita con Martín Pepa: “Lo invité a tomar el té”

El llanto de Romina Uhrig al hablar por primera vez de su adicción después de Gran Hermano: “Fue un momento de caída”

Romina Gaetani denunció por violencia de género a su pareja tras ser hospitalizada

INFOBAE AMÉRICA

De Vargas Llosa a David

De Vargas Llosa a David Lynch, las grandes figuras de la cultura que se nos fueron en 2025

Taiwán detectó 130 aeronaves militares del régimen chino durante las maniobras militares de Beijing alrededor de la isla

Llega el libro de las grandes entrevistas de Cultura de Infobae en 2025: los protagonistas de un año que arde

Byung-Chul Han y Simone Weil: el inesperado dúo filosófico que reinventa lo sagrado en plena era del ruido

Masacre en Australia: la policía informó que los atacantes “habrían actuado solos” y sin una célula terrorista más amplia