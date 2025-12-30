Christopher Nolan desata debates con su ambiciosa versión de “La Odisea”: ¿historia o espectáculo?

Christopher Nolan presenta su próxima película, La Odisea, una épica de acción mitológica

La esperada adaptación de La odisea dirigida por Christopher Nolan ha provocado una oleada de debates desde la publicación de su primer avance, que fue visto por 120 millones de personas en solo veinticuatro horas.

El estreno, previsto para julio de 2026, ha avivado discusiones sobre fidelidad histórica y licencias creativas, siguiendo una tendencia ya observada en otras superproducciones como Gladiator II de Ridley Scott y Napoleón, donde la precisión en el vestuario, las armas y los escenarios se convierte en objeto de controversia para los espectadores más detallistas.

A pesar del minucioso trabajo de producción que caracteriza a las películas de Nolan, la representación visual de los protagonistas ha suscitado intensas críticas. Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, aparece equipado con un casco que, aunque se acerca al modelo corintio descrito para los “aqueos” (que Homero nunca definió como “griegos”), presenta una apertura frontal excesiva.

Esta decisión estética facilita que la cámara destaque los ojos del actor, pero resta verosimilitud histórica

Esta decisión estética facilita que la cámara destaque los ojos del actor, pero resta verosimilitud histórica, tal como señalaron algunos usuarios y analistas especializados.

La controversia se intensifica con la figura de Agamenón, encarnado por Benny Safdie. Su casco, descrito como demasiado grueso y ajustado, además de completamente negro, contradice el colorido que Homero imprime en la Ilíada y resulta poco práctico para el combate. Un usuario en X calificó irónicamente la elección de figurín al comentar: “¿Agamenón? Más bien Batman con un toque de Warhammer”.

La fidelidad de los navíos también fue puesta en cuestión. Si bien los barcos presentan rasgos correctos, como la única cubierta y vela, carecen del corte proel conocido como “cutwater”, fundamental para la eficiencia náutica en las antiguas galeras griegas.

De igual modo, la paleta negra de la embarcación, ausente de los tonos vivos mencionados por Homero, llevó a algunos a comparar el resultado con un drakkar vikingo. La predilección de Nolan por efectos prácticos en lugar de CGI añade una dimensión adicional al debate sobre autenticidad y creatividad.

Este escrutinio sobre la adaptación de La Odisea no resulta sorprendente si se considera la naturaleza híbrida de la obra original. El poema, atribuido a Homero, data del siglo VIII o VII a. C., aunque narra hechos del final de la Edad de Bronce ocurridos aproximadamente quinientos años antes.

La épica mezcla referencias temporalmente anacrónicas, elementos fantásticos como el monstruo de seis cabezas del estrecho de Mesina, y menciones a tecnologías y civilizaciones aún inexistentes en la época descrita. El texto original emplea la licencia poética como recurso central, integrando detalles de distintas épocas y realidades.

Históricamente, películas inspiradas en epopeyas y figuras legendarias han enfrentado el desafío de equilibrar espectacularidad visual y verosimilitud académica. La adaptación de Nolan se suma a una lista de obras frecuentemente señaladas por sus imprecisiones, en la que destacan títulos como Troya (2004) y El último samurái (2003).

Al respecto, para los más apegados al detalle histórico, la mayor distorsión sigue siendo escuchar a Damon y compañía dialogar en inglés, idioma completamente ajeno al mundo homérico.