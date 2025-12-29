Cultura

La muerte de Brigitte Bardot reavivó la polémica sobre su figura en Francia

El fallecimiento de la icónica actriz ha generado reacciones encontradas entre políticos franceses, quienes debaten si corresponde rendirle un homenaje nacional debido a sus opiniones de extrema derecha

Guardar
La muerte de Brigitte Bardot
La muerte de Brigitte Bardot reaviva la polémica sobre su figura en Francia (Photo by Jack GUEZ / AFP)

Los políticos franceses se mostraron divididos el lunes sobre cómo rendir homenaje a la fallecida Brigitte Bardot, una leyenda del cine que suscitó polémica en los últimos años de su vida por sus opiniones de extrema derecha.

La estrella de cine falleció el domingo a los 91 años en su casa del sur de Francia. Los medios de comunicación de todo el mundo publicaron imágenes icónicas de ella y homenajes tras el anuncio.

Bardot saltó a la fama en 1956 con la película “Y Dios creó a la mujer” y llegó a aparecer en unas 50 películas, pero en 1973 dejó el cine para dedicarse a la lucha por los derechos de los animales. Sin embargo, sus vínculos con la extrema derecha suscitaron polémica.

Bardot fue condenada en cinco ocasiones por discurso de odio, principalmente contra los musulmanes, pero también contra los habitantes de la isla francesa de Reunión, a quienes describió como “salvajes”.

Ofrendas florales cerca de "La
Ofrendas florales cerca de "La Madrague", la casa de la fallecida cantante, actriz y activista por los derechos de los animales francesa Brigitte Bardot, en Saint Tropez, Francia, el 29 de diciembre de 2025 (REUTERS/Manon Cruz)

Bardot falleció antes del amanecer del domingo con su cuarto marido, Bernard d’Ormale -antiguo asesor de la extrema derecha- a su lado. “Le susurró una palabra de amor (...) y se fue”, declaró Bruno Jacquelin, representante de su fundación para los animales, a la cadena de televisión BFM.

El presidente francés, Emmanuel Macron, elogió a la actriz como una “leyenda” del cine del siglo XX que “encarnó una vida de libertad”. Las figuras de la extrema derecha fueron de las primeras en lamentar su fallecimiento.

Marine Le Pen, cuyo partido Agrupación Nacional (RN) está en lo más alto de las encuestas, la calificó de “increíblemente francesa: libre, indomable, íntegra”.

Bardot apoyó a Le Pen en las elecciones presidenciales de 2012 y 2017, y la describió como una “Juana de Arco” moderna que esperaba que pudiera “salvar” a Francia.

El político conservador Eric Ciotti sugirió un funeral nacional, como el que se organizó en 2017 para la leyenda del rock francés Johnny Hallyday, y lanzó una petición en línea que el lunes había recogido algo más de 7.000 firmas.

La leyenda del cine
La leyenda del cine suscitó polémica en los últimos años de su vida por sus opiniones de extrema derecha (REUTERS/Charles Platiau/File Photo)

Sin embargo, pocos políticos de izquierda se han pronunciado sobre el fallecimiento de Bardot.

“Brigitte Bardot fue una figura destacada, un símbolo de libertad, rebeldía y pasión”, declaró Philippe Brun, diputado del Partido Socialista, a la emisora de radio Europe 1. “Nos entristece su pérdida”, afirmó, y añadió que no se oponía a un homenaje nacional.

No obstante, hizo alusión a sus controvertidas opiniones políticas. “En cuanto a sus compromisos políticos, habrá tiempo suficiente, en los próximos días y semanas, para hablar de ellos”, dijo.

El líder del Partido Comunista, Fabien Roussel, calificó a Bardot de figura divisiva. Pero “todos estamos de acuerdo en que el cine francés creó a BB y que ella lo hizo brillar en todo el mundo”, escribió en X.

La diputada ecologista Sandrine Rousseau se mostró más crítica. “Conmoverse por el destino de los delfines, pero permanecer indiferente ante la muerte de los migrantes en el Mediterráneo... ¿qué nivel de cinismo es ese?”, ironizó en la red social BlueSky.

En una manifestación de manifestantes
En una manifestación de manifestantes por los derechos de los animales frente al edificio del Consejo Europeo en Bruselas}

Bardot dijo que quería ser enterrada en su jardín con una sencilla cruz de madera sobre su tumba, igual que sus animales, y que quería evitar “una multitud de idiotas” en su funeral.

Este tipo de entierro es posible en Francia si las autoridades locales lo autorizan. Sin embargo, es más probable que sea inhumada en el cementerio de Saint-Tropez, según una fuente cercana.

Nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, Bardot se crió en una familia católica tradicional y acomodada.

Se casó cuatro veces y tuvo un hijo, Nicolas-Jacques Charrier, con su segundo marido, el actor Jacques Charrier.

Tras abandonar el cine, Bardot se retiró a su casa de Saint-Tropez para dedicarse a la defensa de los derechos de los animales.

“Estoy muy orgullosa del primer capítulo de mi vida”, declaró en una entrevista en 2024, antes de cumplir 90 años. “Me dio fama, y esa fama me permite proteger a los animales, la única causa que realmente me importa”.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Brigitte Bardot

Últimas Noticias

Tip de la RAE: leva, mejor que lev

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de la RAE: leva,

Las mejores estrategias para recuperar el hábito de la lectura en 2026

Algunas personas obtienen mejores resultados explorando formatos digitales y compartiendo la experiencia en clubes silenciosos

Las mejores estrategias para recuperar

Un recorrido por las grandes muestras de 2025

Como cada año, Infobae Cultura presenta una selección de las propuestas que se destacaron en museos, fundaciones y espacios independientes

Un recorrido por las grandes

Las 10 canciones que han definido la música española en 2025: tradición, mucho pop y experimentación en plena forma

La música nacional vive uno de sus momentos más fértiles. Esta es la selección de ‘Infobae España’

Las 10 canciones que han

El colonialismo visual: cómo la fotografía moldeó la mirada sobre los pueblos originarios

Desde América Latina hasta Francia, la cámara fue utilizada por fotógrafos y científicos para fijar una visión racista sobre las poblaciones no occidentales, marcando la historia visual del siglo XIX

El colonialismo visual: cómo la
DEPORTES
Los jefes de equipo de

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a los mejores 10 pilotos del año: las dos sorpresas y una llamativa ausencia

Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

Una investigación en los Estados Unidos reveló el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA

El desgarrador testimonio de un ciclista sobre las heridas que sufrió tras un impactante accidente: “Era un milagro seguir vivo”

La AFA transfirió USD 42 millones a sociedades fantasma en los Estados Unidos

TELESHOW
Santiago del Moro mostró imágenes

Santiago del Moro mostró imágenes de la nueva casa de Gran Hermano y llamó la atención un extraño pozo en el jardín

La insólita comida que J Rei le preparó a María Becerra a -8º C en Finlandia: “Nunca había comido algo así”

Maxi López compartió el último control médico de Daniela Christiansson antes de dar a luz a Lando: “9 meses”

Pampita y Martín Pepa a los besos sellan su verano más íntimo bajo las estrellas de Punta del Este

El blooper de Gimena Accardi en las playas de Mar del Plata en su primer verano sin Nico Vázquez

INFOBAE AMÉRICA

Cocaleros de Bolivia se unen

Cocaleros de Bolivia se unen a la Central Obrera en las protestas contra el Decreto 5503

Una operación antiterrorista en Italia reveló conexiones financieras de Hamas en Brasil

El Kremlin dijo que las negociaciones sobre Ucrania están en su fase final y anunció una nueva llamada entre Putin y Trump

León XIV advirtió sobre el aumento de las apuestas en los juegos de azar

Un enfrentamiento entre la Policía turca y militantes del Estado Islámico dejó nueve muertos