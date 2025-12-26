Jim Jarmusch confiesa una curiosa elección: “Prefiero las críticas negativas”

“La idea de capítulos, o antología... es una forma cinematográfica, muy popular en los años sesenta y setenta en Europa y en Italia. Pero para mí también es una forma literaria. Y no sé, simplemente me gusta”, declara Jim Jarmusch en conversación con la publicación online IndieWire, entrevistado recientemente en Los Ángeles a propósito de Father Mother Sister Brother, premiada en el Festival de Venecia.

En sus palabras se percibe la premisa que guía su nuevo trabajo: “Estaba tratando de acumular cosas que construyeran hacia algo sin que te dieras cuenta, de alguna manera. Así que la tercera historia llegaría a una especie de momento emocional —no algo dramáticamente emocional— pero sí a un tipo de momento emocional”. Fiel a su estilo, el director estadounidense rechaza la idea de una narrativa tradicional y en cambio abraza la construcción de pequeños momentos conectados, una suma de detalles, objetos y gestos que terminan por componer un mosaico mayor: “Por supuesto, ‘una especie de momento emocional’ es la mayor catarsis que cualquiera puede esperar razonablemente de una película mía”.

Con 72 años, Jarmusch regresa tras un receso de seis años con una obra sutil y contemplativa, plasmando en pantalla lo que, para él, constituye una evolución coherente de su filmografía: “Esta película es una experiencia muy tranquila. Así que sí, me enorgullece que resuene de alguna manera con la gente. Honestamente, no lo esperaba. Y creo que parte de eso es simplemente sincronía con el momento en que estamos”.

' Father Mother Sister Brother' se compone de tres relatos ambientados en Nueva Jersey, Dublín y París (Foto: prensa Festival de Venecia)

La creación de ‘Father Mother Sister Brother’

En la charla con IndieWire, Jim Jarmusch deja claro que cada uno de sus proyectos es, antes que nada, un collage: una amalgama de obsesiones, referencias cruzadas, hallazgos fortuitos y búsquedas constantes. “Mi filmografía es un collage tanto como cualquier otra cosa”, reconoce. El cineasta asegura que su mente circula entre géneros y estilos, fusionando influencias del punk rock, la poesía modernista, el jazz, la filosofía oriental, los westerns y cineastas como el japonés Yasujirō Ozu. “Todo tiene sentido para mí. Mi mente flota entre estos temas tan fluidamente como las películas transitan entre eventos aparentemente inconexos o intrascendentes, antes de que todo se construya hacia una sinfonía que es mayor que la suma de sus partes”, explica.

En Father Mother Sister Brother, esa disposición natural a conectar elementos disímiles cobra un sentido nuevo. El filme, dividido en tres relatos ambientados en Nueva Jersey, Dublín y París, explora “familias que navegan por diversas etapas del proceso de envejecimiento parental”, combinando lo íntimo con lo excéntrico, la cotidianeidad con la rareza. Para Jarmusch, el método fue orgánico: “Estaba tratando de acumular cosas que construyeran hacia algo sin que te dieras cuenta”. No le interesa enfatizar la linealidad ni la causalidad tradicional del cine anglosajón; prefiere que los objetos —un juego de té ornamentado, un viejo chiste británico, un paseo por París— se entrelacen y cobren peso propio, como en la literatura que lo inspira.

Jim Jarmusch ganó el León de Oro a la mejor película por "Father Mother Sister Brother", (Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP)

El regreso de viejos colaboradores como Tom Waits y Adam Driver, junto a la incorporación de nuevas presencias como Vicky Krieps y Mayim Bialik —elegida, según confiesa, “porque es mi presentadora favorita en ‘Jeopardy’”—, refuerza esa idea de collage vivo, donde cada intérprete aporta su propia energía al tapiz de la película. De igual manera, la decisión de que los tres capítulos solo funcionen en el orden preciso que él impuso responde a una visión artística muy concreta. “Incluso si cada una teóricamente puede sostenerse por sí sola, los tres capítulos solo funcionan en el orden específico en que los dispuse”, menciona.

En definitiva, Father Mother Sister Brother es, como todo el cine de Jarmusch, un experimento controlado donde las influencias, los símbolos, los rostros y los espacios dialogan entre sí, invitando al espectador a entregarse a una experiencia sensorial y personal, más que a una historia convencional.

Venecia vs. Cannes

El recorrido de Jim Jarmusch con Father Mother Sister Brother tuvo un giro inesperado cuando el director decidió no presentar su película en Cannes, como hubiera sido habitual, y optó por exhibirla en el Festival de Venecia, donde finalmente obtuvo el premio mayor, el famoso León de Oro. Jarmusch explica las razones detrás de esta decisión y lo que eso significó para él, así como la diferencia en el ambiente de ambos eventos y el impacto de la premiación en su carrera y estado de ánimo.

—¿Por qué decidiste no estrenar tu película en Cannes, como era lo esperado?

—La presenté en Cannes, y nos dijeron, “No está seleccionada para la competencia. Quizá la pongamos en otra sección”. A lo que respondí, “No he hecho una película en cinco años. He estado en Cannes muchas veces. Eso no es apropiado para mí”. La competencia es muy importante para mí en Cannes, no por la competencia, sino por el perfil del estreno de mi película, para que pueda empezar a pagar a los inversores y hacer otra película. No se trata de los premios.

"Venecia es tan misteriosa y extraña, y el festival es realmente genial", dice Jim Jarmusch (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

—¿Cómo fue recibir el León de Oro en Venecia y cómo se comparó esa experiencia con Cannes?

—Me encantó estar en Venecia con la película. No había ido allí en mucho tiempo, y realmente me alegró estar allí. Venecia es tan misteriosa y extraña, y el festival es realmente genial… Ahora casi nunca quiero ir a Cannes. Después de que di mi pequeño discurso allí, que improvisé un poco, alguien en el fondo del auditorio dice, “¡Jim, sabes que te queremos!” Y todos aplaudieron, ¿sabes? Me estaban dando amor real, sincero. No eran 2.000 peluqueros franceses de L’Oréal en Cannes, ¿me entiendes? Era real. Y eso fue realmente conmovedor. Nunca había sentido eso antes.

—¿Qué impacto tuvo esta decisión en tu proceso creativo y tus proyectos en marcha?

—Fue algo bueno. De alguna manera, realmente le agradezco por eso porque pude ir a Venecia, y Cannes es en mayo. Y me fui a mi casa en los Catskills durante el mes de mayo, y escribí mi nuevo guion. Así que, en vez de ir a Cannes, tengo un nuevo guion que está en proceso.

Críticas y expectativas

A pesar del reconocimiento obtenido y la ovación en Venecia, Jim Jarmusch mantiene una distancia saludable frente al éxito y a la reacción del público. El cineasta confiesa que encuentra un valor inesperado en las opiniones discordantes y que, incluso, prefiere explorar esas miradas críticas antes que celebrar los aplausos. Además, reflexiona sobre el lugar que ocupan sus películas en el panorama del cine actual, cada vez más acelerado y ruidoso, y sobre el orgullo genuino que siente —aunque sin complacencia— al ver cómo su trabajo sigue resonando con un público fiel.

Jim Jarmusch ha construido una carrera de prestigio como director de cine "independiente" con un particular sello personal

—¿Tienes una relación especial con las críticas que recibe tu trabajo?

—Tengo algo raro, me encantan las críticas negativas. O… no diría que me encantan, pero son las que quiero leer. Busco las de quienes no les gustó la película porque eso significa que sus percepciones eran muy diferentes a las de quienes hicimos la película. Me resultan muy interesantes. Leí tres críticas negativas de Father Mother Sister Brother, que me parecieron interesantes, pero tiendo a evitar las que son muy positivas. No soy alguien que quiera regodearse en la apreciación de la gente.

—¿Cómo ves la relación entre el estilo apacible de tu cine y la percepción del público en estos tiempos?

—Es curioso porque siento que si a demasiada gente le gusta una película que hago, hice algo mal. Pero estoy muy complacido. Me alegra porque esta película es una experiencia muy tranquila. Así que sí, me enorgullece que resuene de alguna manera con la gente. Honestamente, no lo esperaba. Y creo que parte de eso es simplemente sincronía con el momento en que estamos. Si hubiera hecho esa película hace tres años, no sé si a la gente le habría gustado tanto.

—¿Qué piensas sobre el futuro de tus proyectos después del éxito reciente?

—Ahora mismo no estoy dedicando demasiado tiempo a disfrutar de las críticas positivas. Me interesa más escuchar a quienes no les gustó la película, y estoy enfocado escribiendo mi nuevo guion. El balance para mí está en seguir fiel a lo que soy y a lo que me mueve a hacer cine, sin importar si hay mucho ruido a mi alrededor o no.