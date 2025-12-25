Cultura

La fascinación milenaria por la sangre: vampiros, enfermedades y el precio insólito de la vida

El nuevo libro de la escritora española Mar Gómez Glez conecta medicina, historias personales y dilemas legales, en una sucesión de relatos que entrecruzan debates actuales y voces del pasado

Libro del día: “Sangre: historia
Libro del día: “Sangre: historia íntima y cultural de un fluir constante” de Mar Gómez Glez

El simbolismo y el valor material de la sangre han fascinado a la humanidad a lo largo de la historia, y la escritora española Mar Gómez Glez aborda este fluido desde perspectivas personales, científicas y sociales en su ensayo Sangre: historia íntima y cultural de un fluir constante (Ariel, 2025).

Sangre

Por Mar Gómez Glez

El libro explora el significado de la sangre tanto en el imaginario colectivo como en la realidad física, conectando episodios que van desde guerras y la menstruación hasta la literatura y vivencias biográficas, y plantea preguntas de gran actualidad sobre los límites éticos y legales de la donación: si un barril de sangre humana puede superar los 25.000 dólares, ¿podría considerarse convertir su donación en un imperativo legal durante tiempos de escasez, similar a un “impuesto biológico” en beneficio del sistema sanitario?

Hacia el final del ensayo, Gómez Glez reflexiona sobre la dificultad de cerrar una obra dedicada a un flujo incesante: “¿Cómo terminar este libro?” y “¿Cómo cerrar este fluir?”, preguntas que el texto deja abiertas al plantear que la sangre y sus símbolos siguen moviendo las ideas y emociones del lector incluso tras la última página.

i un barril de sangre
i un barril de sangre humana puede superar los 25.000 dólares, ¿podría considerarse convertir su donación en un imperativo legal durante tiempos de escasez, similar a un “impuesto biológico” en beneficio del sistema sanitario? (Crédito: Freepik)

Así, Sangre se concibe como una estructura análoga al sistema circulatorio, donde el relato se detiene lo justo para “intercambiar componentes esenciales como la curiosidad y el extracto de una buena historia”, según la autora.

El libro desarrolla, a lo largo de sus 272 páginas, una aproximación multidimensional: integra relatos de vampiros, asesinos, médicos, enfermos de leucemia, sida y hemofilia, gladiadores, científicos, artistas y figuras bíblicas, además de abordar prácticas médicas históricas y contemporáneas.

El volumen combina la divulgación rigurosa con la narrativa literaria, tal como señala Gómez Glez al describir su posición “entre el dato y la metáfora, el acontecimiento y la trama, el tratado y la literatura”.

El libro narra las últimas
El libro narra las últimas horas de George Washington, a quien extrajeron cuatro litros de sangre en medio día por confiar en la sangría como método curativo (Pintura de Gilbert Stuart)

En Sangre, la ensayista, novelista y dramaturga madrileña nacida en 1977 narra episodios como las últimas horas de George Washington, a quien extrajeron cuatro litros de sangre en medio día por confiar en la sangría como método curativo, y dedica una carta a Mary Wortley Montagu, pionera de la vacunación, enriqueciendo el libro con voces y situaciones históricas.

El ensayo no rehúye el debate sobre el valor económico del plasma: mientras en España la donación de sangre no se monetiza, la farmacéutica Grifols paga setenta euros por litro de plasma en Estados Unidos, país de donde procede la mitad del plasma utilizado en hospitales españoles.

La autora, reconocida por su rigor, aborda incluso las zonas de sombra, como la escasa contundencia en el análisis de algunas prácticas pseudomédicas, aunque mantiene la solidez científica. El texto enfatiza que actos como la donación pueden salvar tres vidas, y se pregunta hasta dónde es legítimo regular, incentivar o incluso exigir por ley conductas altruistas cuya repercusión trasciende la esfera individual.

Frances Dade y Bela Lugosi
Frances Dade y Bela Lugosi en el clásico de 1931 (Universal Pictures)

La apuesta formal de Gómez Glez responde a la naturaleza misma de la sangre: ramificada, ininterrumpida, indispensable. ”Sangre opera como una estructura fractal equivalente al sistema circulatorio, a lo largo de la cual el texto se detiene solo el tiempo necesario para intercambiar componentes esenciales como la curiosidad y el extracto de una buena historia", escribió Toni Pou en una reseña publicada en Babelia.

El libro prescinde de conclusiones cerradas y prioriza mantener el flujo del pensamiento, entrelazando historia, ciencia y literatura en cada página de Sangre.

