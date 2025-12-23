Arte, impacto viral y una ciudad en contraste: así sorprendió Banksy a Londres con dos murales navideños

Los nuevos murales de Banksy en Londres abren un diálogo social sobre desigualdad y crisis de vivienda en plena Navidad - (REUTERS/Isabel Infantes)

Banksy irrumpió en las calles de Londres en los días previos a Navidad con dos nuevos murales, revitalizando el debate sobre la desigualdad y la crisis de vivienda en la ciudad. Las obras muestran a dos niños tumbados en la acera, vestidos con ropa invernal y mirando al cielo, mientras uno de ellos señala con el dedo.

Ambas imágenes, idénticas, aparecieron en ubicaciones separadas por cinco kilómetros: una al pie del emblemático edificio Centre Point, cercano a la estación de metro Tottenham Court Road, en el centro de la ciudad, y otra sobre una hilera de garajes en Queen’s Mews, Bayswater, al oeste de la capital.

La publicación del mural en la cuenta de Instagram del artista británico anónimo, que cuenta con más de 13,7 millones de seguidores, superó los 350.000 “me gusta” en solo dos horas. Según Artnews, el primer mural apareció frente al histórico Centre Point, una torre de 34 plantas que se construyó en 1966 como oficinas para el magnate inmobiliario Harry Hyams. El edificio permaneció vacío durante años, incluso en periodos críticos para la vivienda en Londres.

Las imágenes infantiles de Banksy aparecen en Centre Point y Queen’s Mews, dos ubicaciones emblemáticas separadas por cinco kilómetros en la capital británica - (AP foto/Kirsty Wigglesworth)

Esta situación transformó a Centre Point en un símbolo de la problemática habitacional: un albergue cercano para personas sin hogar adoptó el nombre Centrepoint, en una referencia irónica a la torre. Tras cambios de propietarios, el edificio se convirtió en 2015 en apartamentos de lujo, aunque los precios elevados y la escasa demanda restringieron su ocupación.

La elección del lugar otorga una interpretación más profunda a la obra. Aunque la imagen de los niños mirando al cielo podría sugerir en estas fechas navideñas la ilusión de hallar señales de Papá Noel, algunos observadores interpretan la escena como una referencia a la infancia desprotegida y la exclusión social. El artista Daniel Lloyd-Morgan explicó a la BBC que muchas personas cruzan frente al mural sin advertir su significado, lo que recuerda la indiferencia hacia quienes duermen en la calle.

Banksy rara vez repite una misma imagen en distintas ubicaciones de una ciudad. Esta doble intervención se suma a su producción reciente, marcada por una crítica a las desigualdades y los acontecimientos políticos. En septiembre, realizó un mural en el Tribunal Real de Justicia donde un juez golpeaba a un manifestante. La obra fue bloqueada por las autoridades locales.

El emblemático edificio Centre Point, una torre convertida en símbolo de la problemática habitacional, es escenario de una de las intervenciones de Banksy - (REUTERS/Isabel Infantes)

En mayo, el artista intervino la ciudad de Marsella, Francia, con la imagen de un bolardo proyectando la sombra de un faro y una frase reflexiva. Durante la Navidad anterior, Banksy difundió en redes sociales una representación digital sobre la maternidad en clave religiosa.

La respuesta del público en redes sociales resultó inmediata, tanto por la viralización en Instagram como por la concentración de visitantes en las zonas intervenidas. La escena infantil, que a primera vista parece festiva, contrasta con la realidad de muchas familias en la ciudad, reafirmando la capacidad del arte callejero para interpelar sobre temas sociales que permanecen bajo la superficie de la celebración.

Esta serie de intervenciones no solo genera debate sobre el arte urbano, sino que también pone de relieve la situación de las personas sin hogar en Londres. Según datos oficiales, más de 10.000 personas pasan la noche en refugios o en la vía pública en la capital británica.

La publicación del mural en la cuenta oficial de Instagram de Banksy superó los 350.000 'me gusta' en apenas dos horas, reflejando su impacto viral - (REUTERS/Isabel Infantes)

El impacto de los murales se extiende más allá del arte. Comerciantes y vecinos de las zonas intervenidas notaron un aumento del flujo de visitantes, lo que provocó debates sobre la preservación de las obras. Expertos en arte urbano advierten que la exposición pública convierte a estas piezas en objetivos de vandalismo o remoción, como ha ocurrido en ocasiones anteriores con trabajos del propio Banksy.

En Londres, la aparición de los murales en plena temporada festiva actúa como recordatorio de que la celebración convive con realidades complejas. La obra de Banksy invita a mirar más allá de la decoración y el consumo, proponiendo una reflexión sobre las personas que enfrentan dificultades en un entorno marcado por contrastes sociales. La presencia de estos niños en el paisaje urbano, abrigados pero recostados sobre el asfalto, simboliza tanto la esperanza como el abandono.

Los nuevos murales de Banksy, de aparición simultánea y contenido social, consolidan su posición como referente indiscutido del arte callejero y reafirman la función crítica del muralismo en las grandes ciudades. Las imágenes, cargadas de simbolismo y ubicadas en puntos estratégicos, logran captar la atención de transeúntes y usuarios de redes sociales, favoreciendo la conversación pública sobre temas que muchas veces quedan fuera del foco mediático. Así, en el invierno londinense, el arte de Banksy cobra un nuevo sentido y se convierte en un llamado a la empatía, la observación y el compromiso social.