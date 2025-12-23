Cultura

Arte, impacto viral y una ciudad en contraste: así sorprendió Banksy a Londres con dos murales navideños

Las nuevas intervenciones del artista impulsan a la reflexión sobre la desigualdad y movilizan a la comunidad ante esta realidad. Por qué estas obras reafirman el rol del muralismo como catalizador de debates sociales en todo el mundo

Guardar
Los nuevos murales de Banksy
Los nuevos murales de Banksy en Londres abren un diálogo social sobre desigualdad y crisis de vivienda en plena Navidad - (REUTERS/Isabel Infantes)

Banksy irrumpió en las calles de Londres en los días previos a Navidad con dos nuevos murales, revitalizando el debate sobre la desigualdad y la crisis de vivienda en la ciudad. Las obras muestran a dos niños tumbados en la acera, vestidos con ropa invernal y mirando al cielo, mientras uno de ellos señala con el dedo.

Ambas imágenes, idénticas, aparecieron en ubicaciones separadas por cinco kilómetros: una al pie del emblemático edificio Centre Point, cercano a la estación de metro Tottenham Court Road, en el centro de la ciudad, y otra sobre una hilera de garajes en Queen’s Mews, Bayswater, al oeste de la capital.

La publicación del mural en la cuenta de Instagram del artista británico anónimo, que cuenta con más de 13,7 millones de seguidores, superó los 350.000 “me gusta” en solo dos horas. Según Artnews, el primer mural apareció frente al histórico Centre Point, una torre de 34 plantas que se construyó en 1966 como oficinas para el magnate inmobiliario Harry Hyams. El edificio permaneció vacío durante años, incluso en periodos críticos para la vivienda en Londres.

Las imágenes infantiles de Banksy
Las imágenes infantiles de Banksy aparecen en Centre Point y Queen’s Mews, dos ubicaciones emblemáticas separadas por cinco kilómetros en la capital británica - (AP foto/Kirsty Wigglesworth)

Esta situación transformó a Centre Point en un símbolo de la problemática habitacional: un albergue cercano para personas sin hogar adoptó el nombre Centrepoint, en una referencia irónica a la torre. Tras cambios de propietarios, el edificio se convirtió en 2015 en apartamentos de lujo, aunque los precios elevados y la escasa demanda restringieron su ocupación.

La elección del lugar otorga una interpretación más profunda a la obra. Aunque la imagen de los niños mirando al cielo podría sugerir en estas fechas navideñas la ilusión de hallar señales de Papá Noel, algunos observadores interpretan la escena como una referencia a la infancia desprotegida y la exclusión social. El artista Daniel Lloyd-Morgan explicó a la BBC que muchas personas cruzan frente al mural sin advertir su significado, lo que recuerda la indiferencia hacia quienes duermen en la calle.

Banksy rara vez repite una misma imagen en distintas ubicaciones de una ciudad. Esta doble intervención se suma a su producción reciente, marcada por una crítica a las desigualdades y los acontecimientos políticos. En septiembre, realizó un mural en el Tribunal Real de Justicia donde un juez golpeaba a un manifestante. La obra fue bloqueada por las autoridades locales.

El emblemático edificio Centre Point,
El emblemático edificio Centre Point, una torre convertida en símbolo de la problemática habitacional, es escenario de una de las intervenciones de Banksy - (REUTERS/Isabel Infantes)

En mayo, el artista intervino la ciudad de Marsella, Francia, con la imagen de un bolardo proyectando la sombra de un faro y una frase reflexiva. Durante la Navidad anterior, Banksy difundió en redes sociales una representación digital sobre la maternidad en clave religiosa.

La respuesta del público en redes sociales resultó inmediata, tanto por la viralización en Instagram como por la concentración de visitantes en las zonas intervenidas. La escena infantil, que a primera vista parece festiva, contrasta con la realidad de muchas familias en la ciudad, reafirmando la capacidad del arte callejero para interpelar sobre temas sociales que permanecen bajo la superficie de la celebración.

Esta serie de intervenciones no solo genera debate sobre el arte urbano, sino que también pone de relieve la situación de las personas sin hogar en Londres. Según datos oficiales, más de 10.000 personas pasan la noche en refugios o en la vía pública en la capital británica.

La publicación del mural en
La publicación del mural en la cuenta oficial de Instagram de Banksy superó los 350.000 'me gusta' en apenas dos horas, reflejando su impacto viral - (REUTERS/Isabel Infantes)

El impacto de los murales se extiende más allá del arte. Comerciantes y vecinos de las zonas intervenidas notaron un aumento del flujo de visitantes, lo que provocó debates sobre la preservación de las obras. Expertos en arte urbano advierten que la exposición pública convierte a estas piezas en objetivos de vandalismo o remoción, como ha ocurrido en ocasiones anteriores con trabajos del propio Banksy.

En Londres, la aparición de los murales en plena temporada festiva actúa como recordatorio de que la celebración convive con realidades complejas. La obra de Banksy invita a mirar más allá de la decoración y el consumo, proponiendo una reflexión sobre las personas que enfrentan dificultades en un entorno marcado por contrastes sociales. La presencia de estos niños en el paisaje urbano, abrigados pero recostados sobre el asfalto, simboliza tanto la esperanza como el abandono.

Los nuevos murales de Banksy, de aparición simultánea y contenido social, consolidan su posición como referente indiscutido del arte callejero y reafirman la función crítica del muralismo en las grandes ciudades. Las imágenes, cargadas de simbolismo y ubicadas en puntos estratégicos, logran captar la atención de transeúntes y usuarios de redes sociales, favoreciendo la conversación pública sobre temas que muchas veces quedan fuera del foco mediático. Así, en el invierno londinense, el arte de Banksy cobra un nuevo sentido y se convierte en un llamado a la empatía, la observación y el compromiso social.

Temas Relacionados

BanksyLondresMurales urbanosCrisis de viviendaDesigualdad socialCentre PointArte callejeroNewsroom BUE

Últimas Noticias

El castillo de Miravet sorprende con una visita inmersiva que combina tecnología y relatos personalizados

La fortaleza templaria de Tarragona renueva su propuesta con realidad virtual, guías multimedia y personajes históricos. Cómo esta iniciativa permite a cada visitante explorar la historia medieval desde perspectivas personalizadas y tecnológicas

El castillo de Miravet sorprende

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029

La nueva institución cultural busca transformar el panorama artístico local mediante una propuesta arquitectónica innovadora y una alianza inédita con referentes internacionales del arte y la gestión museística

Con la visión de Elaine

La Casa Blanca amenaza los fondos del Museo Smithsonian con una revisión exhaustiva del contenido

El conflicto entre el emblemático espacio artístico y el gobierno de Donald Trump no se detiene. La amenaza de recorte presupuestario se produce en el contexto de una campaña oficial para alinear el contenido museístico con una visión específica de la historia nacional

La Casa Blanca amenaza los

“El río que escribo”: Luis Gusmán cuenta lo que las palabras dejan en el agua

El pasado jueves 11 de diciembre en la Biblioteca Ricardo Güiradez el autor de “El frasquito” y de tantas novelas presentó el nuevo libro de Graciela Aráoz. Infobae Cultura reproduce aquel texto

“El río que escribo”: Luis

Un artista callejero ucraniano captura la experiencia de la resistencia a la invasión rusa

El sótano de Kiev donde Maxim Kilderov exhibe artefactos bélicos se ha convertido en un espacio de memoria donde soldados y civiles comparten historias y preservan recuerdos del conflicto armado

Un artista callejero ucraniano captura
DEPORTES
El posteo de Santiago Ascacibar

El posteo de Santiago Ascacibar mientras define su futuro: con su llegada a River Plate descartada, ¿se acerca a Boca Juniors?

Lucas Bernardi, referente de Newell’s, reveló el gesto que tuvo Di María tras la muerte de su madre: “Interesa la otra parte”

Giro inesperado en la polémica de los motores Mercedes de F1 en 2026: la historia detrás del reclamo de sus rivales

Las confesiones de Traverso: increíble anécdota con Maradona, por qué no habla con Riquelme y el día que Jagger se llevó su camiseta de Boca

El Santos de Neymar quiere llevarse a una figura del fútbol argentino: la importante oferta que realizó

TELESHOW
Matías Alé sufrió un incendio

Matías Alé sufrió un incendio en su casa y tuvo que ser internado: el video del peligroso accidente doméstico

Evangelina Anderson lució su talento para el patinaje sobre hielo, ¿con una indirecta para Ian Lucas y Martín Demichelis?

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

La emotiva reflexión de Eva Bargiela en su primer cumpleaños con su bebé: “Y un día volví a tener un cumpleaños feliz”

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

INFOBAE AMÉRICA

Buques petroleros evitan puertos de

Buques petroleros evitan puertos de Venezuela ante las acciones de Estados Unidos contra el comercio ilegal de crudo

Panamá aseguró que los petroleros abordados por Estados Unidos en el Caribe “no respetaron” sus reglas de navegación

Netanyahu llevará el programa nuclear iraní y la próxima fase del plan para Gaza a la agenda de su reunión con Trump

“Las personas en el centro”: la estrategia que está transformando el futuro del trabajo en Latinoamérica

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029