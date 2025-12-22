Un año con grandes regresos en la literatura, robos y récords en el arte

El año 2025 trajo el regreso de grandes figuras de la literatura y el arte

El 2025 marcó el regreso de dos de los grandes nombres del bestseller: Ken Follett y Dan Brown, y en el mundo del arte, fue el año del robo del Louvre, de los récords de las subastas y de la apertura, por fin, del Gran Museo Egipcio.

Literatura: los nombres de 2025

Este año la Literatura estuvo cargada de nombres propios como el de Ken Follett y Dan Brown, la gran autora canadiense Margaret Atwood o el fallecido Frederick Forsyth, además de Woody Allen, con su primera incursión en la novela.

Follett y Brown, el regreso de dos gigantes

Tras varios años desde su última novela, Follett volvió en septiembre de 2025 con Circle of days, una novela épica ambientada hace 4. 500 años alrededor del enigmático Stonehenge, que explora las vidas humanas tras la construcción del icónico monumento neolítico situado en el sur de Inglaterra.

Pocos días después, Dan Brown también regresó a las librerías con The secret of secrets, una nueva entrega de su saga más famosa, la protagonizada por Robert Langdon, que sitúa al experto en simbología en una trama repleta de enigmas y giros en la ciudad de Praga.

Las memorias de Margaret Atwood

Este año la canadiense Margaret Atwood, autora del superéxito The Handmaid’s Tale y otras obras que han marcado la narrativa contemporánea, publicó sus memorias, Book of lives, una extensa y reveladora crónica de su vida que vio la luz en noviembre de 2025. Atwood recorre desde su infancia nómada en los bosques del norte de Quebec hasta su trayectoria como una de las escritoras más influyentes del mundo, además de su relación con el fallecido escritor Graeme Gibson.

Margaret Atwood lanza sus memorias 'Book of lives', donde recorre su vida y legado literario desde Canadá

El libro póstumo de Frederick Forsyth

El escritor británico y referente de las novelas de espías Frederick Forsyth falleció el pasado 9 de junio, dejando sin publicar Revenge of Odessa, la secuela de su éxito The Odessa File, que llegó a las librerías a título póstumo el 18 de noviembre en su versión en inglés, mientras que en España y América Latina habrá que esperar hasta el 22 de enero para disfrutar de esta novela en la que el autor retoma el fantasma del nazismo.

La primera novela de Allen

Poco antes de cumplir 90 años, Woody Allen publicó en septiembre su primera novela, What’s With Baum?, después de una larga carrera asociada especialmente con el cine, la autobiografía y el relato corto.

La historia sigue a Asher Baum, un escritor judío neurótico de mediana edad cuya carrera literaria y vida personal están en crisis: su tercer matrimonio se tambalea, recibe críticas tibias, su prestigioso editor lo ha dejado de lado y además lidia con la relación demasiado estrecha entre su esposa y su hijo exitoso. Todos los ingredientes del universo Allen en 192 páginas.

Récords, robos y aperturas en el arte

En el caso del mundo del arte hubo subastas récord, exposiciones retrospectivas y cambios de dirección de grandes museos, pero sin duda, el robo del Louvre pasará a la historia como uno de los momentos históricos del sector.

Robo del Louvre

El 19 de octubre quedará marcado en los libros de historia como uno de los más negros para el Museo del Louvre, que sufrió uno de los mayores atracos de su historia y su seguridad ha sido desde entonces puestas en tela de juicio. Mientras, el botín sigue sin aparecer. Cuatro personas han sido detenidas por acceder a través de la fachada y en apenas 8 minutos hacerse con ocho piezas de valor incalculable que pertenecieron a la Corona francesa y cuyo valor se estima en 88 millones de euros (unos 103 millones de dólares).

El Museo del Louvre en París el 26 de octubre del 2025

Apertura del Gran Museo Egipcio

Tras veinte años de obras e innumerables retrasos, el museo egipcio abrió en 2025 sus puertas. El lugar es un enorme complejo de 500.000 cuadrados que exhibe más de 100.000 piezas que abarcan 7.000 años de historia, desde el Egipto predinástico hasta el periodo grecorromano. Se pueden ver desde una imponente figura de Ramsés II de varias toneladas a los colosales barcos funerarios de Keops o una máscara funeraria de oro de Tutankamón.

Récord para Klimt

El Retrato de Elisabeth Lederer, de Klimt, se subastó en Nueva York por 236 millones de dólares, con lo que se convirtió en la obra de arte moderno más cara de la historia. Una pieza confiscada por los nazis antes de ser recuperado por la familia de la protagonista, que eran clientes del pintor y, finalmente, adquirida por el hijo de la empresaria Estée Lauder en la década de 1980.

También el arte de Frida Kahlo cotiza al alza

El autorretrato surrealista El sueño (La cama), de la pintora mexicana Frida Kahlo, se convirtió en noviembre en la obra más cara de una mujer al ser subastada por 54,7 millones de dólares en la casa Sotheby’s de Nueva York. Kahlo superó así a la estadounidense Georgia O’Keeffe, cuya obra Jimson Weed/White Flower No 1 se había vendido en 2014 por 44,4 millones de dólares.

Las luces y sombras de Caravaggio en Roma

Caravaggio, el revolucionario del claroscuro, halló en Roma su gloria artística, pero también su desdicha personal. Más de cuatro siglos después, la Ciudad Eterna reunió una gran muestra con cuadros de medio mundo, desde Madrid a Estados Unidos, para ahondar en su vida y en su estilo. El Palacio Barberini reunió 24 pinturas del maestro del Barroco, algunas recientemente descubiertas como el Ecce Homo de Madrid, por primera vez colgado en una exposición internacional de este tipo.

Fuente: EFE.

Fotos: archivo y AP foto/ Thomas Padilla.