Llega Latitud Garzón, el evento que dinamiza la vida cultural del pueblo uruguayo

Llega Latitud Garzón, el evento que dinamiza la vida artística del pueblo uruguayo

En el corazón de Garzón, la localidad uruguaya conocida como “La Toscana uruguaya” por su paisaje de viñas y olivos, Latitud Garzón busca dinamizar la vida del pueblo a través de propuestas artísticas, gastronómicas y sociales durante el 27 y 28 de diciembre de 2025.

Durante estas jornadas, los espacios presentan una agenda gratuita de actividades abierta al público, que permite acceder a exhibiciones, charlas, música en vivo y propuestas al aire libre en distintas galerías y recintos del pueblo.

Entre las propuestas destacadas, el programa incluye workshops de escultura, vernissages simultáneos y presentaciones musicales en diferentes espacios como Galeria Pueblo Garzón, Casa de las Hermanas o Museo Marie Ducate, entre otros, lo que revela la diversidad de actividades que se llevarán a cabo.

El pueblo de Garzón, situado al este del departamento de Maldonado, en el límite con Rocha, se encuentra a 170 kilómetros de Montevideo y a 35 kilómetros al norte de José Ignacio. En la década de 1950, la localidad contaba con dos mil habitantes, cifra que ha descendido a 178 residentes en la actualidad.

Allí, hace más de veinte años, el chef Francis Mallmann eligió este enclave para abrir su Hotel & Restaurant Garzón, reconociendo el carácter singular del lugar.

El sábado 27 de diciembre, desde las 15:00 hasta las 21:00, se podrá disfrutar de la oferta gastronómica de Mesa Garzón en CANTEEN, mientras que a las 18:00 se inauguran exposiciones en La Galerilla, estudio de William Hereford con la muestra “Suficiente”.

Walden Naturae

En Galería Pueblo Garzón inaugurará “Celebración”, donde expondrán Dolores Claver, Karina Sztein, Valeria Fioroni, Gi Gioia y Adriana Napoleone, artista y también directora del espacio, mientras que en el jardín se exhibirán esculturas de Gerardo Wohlgemuth de su serie Orthogonal.

En este espacio, uno de los más novedosos del pueblo, la programación para enero de 2026 contempla muestras colectivas con artistas como Hencer Molina, Mariana Allievi y Valeria Tobar, mientras que durante el carnaval de febrero de 2026 se inaugurará una individual de Antonia Guzmán, con actividades de interacción junto a artistas locales.

El viernes también abrirán la Black Gallery con “Toda Forma es un Comienzo” y Walden Naturae con “Matricia” de Jonatha Vivacqua.

Galeria Pueblo Garzón, una de las novedades del pueblo

El domingo 28, la programación se traslada a ESTUDIO para la propuesta culinaria, y suma charlas de artistas en La Galerilla y Galería Pueblo Garzón desde las 16:00 y 17:00 respectivamente. La jornada culmina con un DJ set y recepción en La Casa de Las Hermanas a las 20:30.

Ambos días, de 15:00 a 18:00, los visitantes pueden recorrer los open studios de artistas y arquitectos, incluyendo los espacios de Mauro Arbiza Art, Observatorio Arquitectos, Fruttina y Chiara Baccanelli. Para participar, solo es necesario acercarse a cualquiera de los espacios de Latitúd Garzón y solicitar información.

El encuentro del 27 y 28 de diciembre tendrá exposiciones, recorridos guiados, charlas, degustaciones y música

Latitud Garzón impulsa una propuesta colectiva con el fin de mantener el flujo de visitantes durante la temporada de verano, a través de un proyecto que busca consolidar a Garzón como un destino donde el arte, la gastronomía y la conversación se integran en un entorno que invita a la permanencia y al disfrute sin prisas.

La articulación entre los distintos actores locales permite que la oferta turística se mantenga activa a lo largo de toda la temporada, promoviendo un ambiente en el que la interacción y el diálogo forman parte central de la experiencia.