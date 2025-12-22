La Biblia no es un solo libro: el origen de este clásico malentendido

La historia de Jesucristo sigue siendo tema de debate y aprendizaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las interpretaciones más frecuentes sobre la identidad de la Biblia suelen omitir detalles esenciales que invitan a reconsiderar tanto su naturaleza como su significado religioso. Según el análisis de Diarmaid MacCulloch, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de Oxford, publicado el 18 de diciembre de 2025 en London Review of Books, concebir la Biblia como un solo volumen resulta incorrecto desde el punto de vista histórico y etimológico: la denominación griega original, biblia, significa “libros”, y su contenido varía significativamente entre las distintas tradiciones cristianas. En algunas, el conjunto suma setenta y seis textos, en otras setenta y tres, y en ciertos casos llega solo a sesenta y seis.

La diversidad no se limita a la cantidad de escritos, sino que alcanza también la definición de su función central. MacCulloch subraya que denominar a la Biblia “la Palabra de Dios” constituye un error conceptual dentro del cristianismo. A su juicio, el Evangelio de Juan afirma que Jesús es el verdadero “Verbo de Dios”, por lo que no pueden existir dos Palabras de Dios a la vez. Este razonamiento disipa confusiones e invita a un examen más flexible sobre el sentido real del texto bíblico. El autor promueve el abandono de interpretaciones rígidas y anima a preguntar por la auténtica naturaleza e historia de las Escrituras.

A lo largo de los siglos, los relatos evangélicos han reflejado debates y tensiones internas que desmienten la idea de una tradición cristiana uniforme. El académico destaca cómo las Escrituras exponen diferencias ocultas entre grupos que seguían a figuras como Juan el Bautista y Jesús. La multiplicidad de voces en los orígenes de la fe cristaliza en conflictos subyacentes que atraviesan los textos y matizan la imagen de homogeneidad frecuente en las versiones tradicionales.

Uno de los episodios más notorios, según MacCulloch, es la actitud de Jesús hacia su familia. El investigador resalta que, en los evangelios, el trato de Jesús hacia María y sus hermanos suele ser distante e incluso desdeñoso. Cuando ellos intentan acercarse a él durante una presentación pública, Jesús da prioridad a los lazos con sus seguidores y señala a los discípulos como su verdadera familia. Este dato resulta notable al constatar la centralidad que María adquiriría siglos más tarde en la devoción cristiana.

Para MacCulloch, estas referencias evidencian un trasfondo de disputas por la autoridad en la naciente Iglesia, donde la legitimidad familiar competía con quienes aspiraban a liderar desde la comunidad de fe. Esta pugna se repite a lo largo de la historia del cristianismo, alternando entre la relevancia de los vínculos sanguíneos y la construcción de una familia alternativa de creyentes. El especialista advierte que es problemático relacionar los actuales valores familiares con la esencia del cristianismo, pues la relación es mucho más intrincada de lo que se suele admitir.

La llegada de la crítica histórica moderna transformó la relación de los creyentes con los textos sagrados y ofreció herramientas para diferenciar el contenido original de la Biblia de las interpretaciones agregadas por la tradición. MacCulloch plantea que este enfoque permite reconocer tanto lo presente como lo ausente en los relatos bíblicos e identificar elementos introducidos posteriormente al mensaje inicial.

El profesor considera que este análisis enriquece la vida religiosa, ya que brinda la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre la propia fe, en lugar de aceptar de manera acrítica lo impuesto por autoridades previas. La información y la comprensión consciente, sostiene, son preferibles a la obediencia ciega ante dogmas elevados a verdades absolutas.

El experto advierte, no obstante, sobre un riesgo compartido por críticos seculares y fundamentalistas: ambos tienden a forzar el texto bíblico más allá de lo que permite su contenido. Querer adaptar la colección de escrituras a imágenes personales contradice la realidad de un corpus diverso y, a veces, incómodo. “La Biblia es un conjunto de textos que nos trasciende y puede resultar extraño o incluso desagradable”, puntualiza MacCulloch, subrayando el desafío de asumir una autoexploración honesta frente a estos escritos en vez de moldearlos a conveniencia.

Las discusiones sobre sexo, género y la figura de María se sitúan en el centro de la evolución del pensamiento cristiano. El dogma de la Inmaculada Concepción de María, que sostiene que fue concebida sin pecado para posibilitar una gestación igualmente pura, se apoya en premisas ajenas al texto evangélico sobre el nacimiento de Jesús. MacCulloch precisa que estas creencias surgen de la combinación de dos ideas: la virginidad de María en la concepción y la llamada “virginidad perpetua”, es decir, la idea de que permaneció virgen durante toda su vida con José.

El origen de la noción sobre la virginidad de María, según el especialista, se encuentra en una obra siria del siglo II, el Protoevangelio de Santiago, que introduce un matiz legendario ausente en los textos canónicos. A pesar de que esta imagen se popularizó, el Nuevo Testamento afirma que Jesús tuvo hermanos y hermanas, lo que contradice abiertamente la doctrina posterior sobre la virginidad perpetua de María. Con la consolidación de ese dogma, la existencia de una familia numerosa para José y María supuso un reto para la tradición eclesiástica.

De acuerdo con MacCulloch, la transformación en la conceptualización de la santidad y sexualidad de María demuestra cómo la Iglesia enfrentó los testimonios bíblicos originales frente a las demandas doctrinales de cada época. Este proceso ilustra el distanciamiento entre los textos fundacionales y numerosos elementos que más tarde se consideraron centrales en la teología y la devoción popular.

El relato del nacimiento de Jesús conserva vigencia y atractivo universal, pese a las diferencias notables entre las dos fuentes evangélicas que lo describen. Según MacCulloch, este episodio persiste en la memoria colectiva no solo gracias a las imágenes simplificadas de los pesebres infantiles, sino también por la fuerza narrativa de ambas versiones. El contraste entre los relatos de Mateo y Lucas revela un elemento esencial de la visión cristiana: la aparente debilidad de un recién nacido, vulnerable y despojado de poder, desafía el orden establecido por la fuerza y la arrogancia mundana.

El niño que nace marginado y desarraigado, explica el investigador, encarna una oposición al modelo dominante de humanidad y poder. La historia destaca que ese ser indefenso, como adulto, será víctima de una muerte humillante a manos de las mismas estructuras opresoras. Así, en la relación entre cuna y cruz, la tradición cristiana transmite un mensaje sobre la aceptación plena de la condición humana y la transformación del poder a partir de principios espirituales y no materiales.

Entre las tensiones y desacuerdos habituales de las reuniones familiares navideñas, MacCulloch propone recordar una enseñanza esencial de Jesús pronunciada en el Sermón del Monte según Mateo: “No juzguen para no ser juzgados” (Mateo 7:1). Esta exhortación actúa como recordatorio y antídoto ante la tendencia a emitir juicios apresurados, resignificando la convivencia durante las celebraciones. La invitación a la autocrítica y la mesura impulsada por Jesús trasciende contextos históricos y dogmáticos, y cobra actualidad cada vez que las familias se reencuentran pese a sus diferencias.