La Berlinale revisita los años 90 con una retrospectiva de películas emblemáticas de Herzog y Spike Lee

La 76° edición del festival alemán, del 12 al 22 de febrero, dedica una sección a la producción de “una de las décadas más influyentes de la historia reciente del cine”

La Berlinale 2026 dedicará su retrospectiva a 24 películas emblemáticas de los años 90 bajo el título Perdido en los 90

El Festival Internacional de Cine de Berlín, Berlinale, dedicará una retrospectiva a filmes de los años 90 del siglo pasado bajo el título Perdido en los 90, con un total de 24 películas, entre ellas Corre, Lola, corre, de Tom Tykwer; Party Girl, de Daisy von Scherler Mayer, y Bamboozled, de Spike Lee.

Corre, Lola, corre explora diferentes posibilidades a partir de una situación límite, cuando una joven debe conseguir una suma de dinero en apenas veinte minutos para salvar a su novio. Party Girl centra su historia en una joven extrovertida de Nueva York que, tras una vida de fiestas, acepta un empleo en una biblioteca para encontrar un rumbo distinto. Y Bamboozled es una sátira que aborda la representación racial en los medios de Estados Unidos, a través de la historia de un productor de televisión que crea un polémico programa que reaviva el debate sobre racismo y cultura.

"Bamboozled", de Spike Lee, fue una de las películas más controversiales de los años 90

La retrospectiva de la 76.ª edición del festival, que se celebrará del 12 al 22 de febrero, está dedicada a “una de las décadas más influyentes de la historia reciente del cine”, ya que, tras el fin de la Guerra Fría y la apertura de las fronteras, el cine vivió en los años 90 un impulso creativo en Berlín, en Europa del este y también a nivel internacional, subrayó la organización.

“Mientras la industria cinematográfica de Europa del este, golpeada por la crisis, tuvo que adaptarse al capitalismo de mercado, en Berlín reinaba una libertad recién conquistada”, indicó el comunicado. “Los cineastas comenzaron a descubrir el este y el oeste y a rodar películas en esos territorios”, añadió.

El festival de cine de Berlín explora la influencia de la década de los 90 en la historia reciente del cine internacional, como el caso de "Corre, Lola, corre" (foto)

En esos años el video y el canal musical MTV conquistaron el mercado, la digitalización inició su avance futuro triunfal y en lo estilístico todo era posible en el cine, añadió.

Los experimentos de género y visuales, así como el espíritu rebelde del cine independiente, caracterizan las películas de la próxima sección Retrospectiva de la Berlinale, en la que se exhibirán obras de Ulrike Ottinger, Harun Farocki, Chantal Akerman, Werner Herzog, Krzysztof Kieślowski y John Singleton, entre otros.

La retrospectiva narrará en concreto esta época a través de tres ejes: Berlin, East Meets West (Oriente se encuentra con Occidente) y The End of History (El fin de la historia), con el objetivo de captar el espíritu del momento.

El primer eje se centra en películas ambientadas en el Berlín de los años 90 y Prinz in Hölleland (1993) de Michael Stock formará parte del programa.

La retrospectiva destaca el impulso creativo que vivió el cine tras la caída del Muro de Berlín y la apertura de fronteras en Europa

El segundo pone el foco en el intercambio de exploraciones cinematográficas entre Oriente y Occidente y el tercer eje, titulado irónicamente en referencia a la hoy superada teoría de Francis Fukuyama sobre el “fin de la historia” y la victoria del capitalismo global de mercado, reúne obras críticas con el sistema sobre el auge de los slackers -caracterizados por la apatía, el rechazo al consumismo y al trabajo tradicional- y otras subculturas.

El cine estadounidense, en particular, trazó intensos retratos cinematográficos de la Generación X, como Slacker (1990), de Richard Linklater, Boyz n the Hood (1991), de John Singleton, o Party Girl (1995).

Fuente: EFE

[Fotos: Reuters/ Fabrizio Bensch (archivo), Bernd Spauke/Sony Pictures Classics vía AP; EFE/ Adam Berry/ Archivo y EFE/ EPA/ Clemens Bilan]

