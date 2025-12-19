Tip de ortografía del día: navidad, claves para una buena redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de las fiestas navideñas, se ofrecen algunas claves para una redacción precisa de las noticias en las que aparecen términos relacionados con estas celebraciones.

Para referirse al 25 de diciembre , Navidad , como nombre propio de festividad, se escribe con mayúscula . En cambio, para aludir al ‘tiempo comprendido entre ese día y el día de Reyes’ , la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas indica que se usa más frecuentemente en plural ( navidades ) y, aunque es posible escribirlo con mayúscula, se recomienda la minúscula : «Pasaré todas las navidades en casa de mi padre».

Nochebuena , Nochevieja , Año Nuevo y Reyes se escriben con mayúscula inicial por tratarse de nombres propios de festividades, según indica la ortografía académica. Además y aunque todas son válidas, se prefieren las formas Nochebuena y Nochevieja a las escritas en dos palabras Noche Buena y Noche Vieja . Por otra parte, año nuevo se escribe con minúsculas cuando no se refiere al día 1 de enero, sino a todo el año que empieza: «Os deseo un próspero año nuevo».

Términos como feliz , próspero , amor , paz o felicidad , que suelen verse con inicial mayúscula («Estas son las mejores frases para desear una Feliz Navidad»), se escriben, al tratarse de adjetivos y nombres comunes, con minúscula inicial : «Estas son las mejores frases para desear una feliz navidad».

El extranjerismo christmas puede sustituirse en español por la adaptación crismas (o crisma ) y por las expresiones tarjeta o felicitación de Navidad .

El nombre de la representación de la escena del nacimiento de Jesús se escribe con minúsculas, el belén , ya que, aunque proviene del topónimo de la localidad donde la Biblia sitúa el nacimiento, se usa en este sentido como sustantivo común . Solo se escribe con mayúscula inicial si se refiere a la ciudad: «Jesús nació en Belén». También se escriben en minúscula nacimiento , portal y pesebre .

Para hablar de las celebraciones de las respectivas tardes de Nochebuena y Nochevieja, las voces tardebuena y tardevieja se usan en minúscula y sin necesidad de resalte .

Para referirse a imágenes o representaciones de Papá Noel o el Niño Jesús , se recomiendan las grafías niñojesús y papanoel , escritas con minúscula , por ser sustantivos comunes y en una sola palabra. Sus plurales correspondientes son niñojesuses y papanoeles .

El término preúvas , usado para aludir a la celebración en la que se toman las uvas de Nochevieja de forma anticipada, se escribe en una sola palabra, sin guion y con tilde en la u .

Al utilizar las campanadas en alusión a las doce campanadas que marcan el final de un año y el comienzo de otro, esta expresión se escribe con minúsculas . Si se trata del nombre de un programa de radio o televisión, lo indicado es Las campanadas , con mayúscula solo en el artículo y escrito en cursiva.

El sustantivo macrofiesta , que se aplica a fiestas multitudinarias, se escribe en una sola palabra , sin espacio ni guion intermedio, no macro fiesta ni macro-fiesta .

Cuando se emplea el giro sus majestades los Reyes Magos (de Oriente) , lo indicado es que la fórmula de tratamiento sus majestades vaya con minúscula .

El empleo del verbo descambiar con el sentido de ‘devolver una compra’ es apropiado , ya que se trata de deshacer un cambio hecho en el momento de la transacción.

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.