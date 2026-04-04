“No faltaban sueños sino escenarios”: un proyecto de boxeo en Punta del Este cambió la vida de decena de jóvenes

Javier Azcurra junto a Joaquín Faccio, después de su título mundial (Intendencia de Maldonado)

Entre guanteo y manoplas en el gimnasio del Campus de Maldonado, Javier Azcurra se hizo amigo del entrenador Nicolás Barrales. Los golpes deportivos que se daban eran seguidos por largas charlas y asados, y otro tipo de reuniones que dio lugar a Maldonado Boxea, un proyecto de participación público-privada pensado para la inclusión social, la formación y el desarrollo personal.

El nombre de Azcurra es conocido en los medios de comunicación porque es el director de Relaciones Institucionales y Ventas del hotel Enjoy Punta del Este, la mayor empresa de turismo del principal destino del país. Pero días atrás fue el orador de una charla TEDx en la que habló desde su otro rol: como líder de Maldonado Boxea.

Maldonado Boxea, un proyecto de inclusión social en Punta del Este (Intendencia de Maldonado)

Azcurra contó allí que pronto se dio cuenta que el fútbol no era lo suyo y decidió buscar otros sueños. Estudió Administración de Empresas, se insertó en el mercado laboral y, con el tiempo, comenzó a trabajar en el hotel Enjoy. Fue en ese lugar que quiso practicar boxeo, y llegó al gimnasio de boxeo del Campus de Maldonado. En ese lugar fue que conoció a Barrales.

En esas charlas que mantuvieron, Azcurra supo que el sueño de Barrales no solo era ser entrenador sino “transformar vidas a partir del boxeo”. Quería que el deporte se convirtiera en una herramienta de “inclusión social”.

Joaquín Faccio, durante el pesaje por el título del mundo (Intendencia de Maldonado)

“Ese sueño de Nicolás empezó a ser mi sueño también. Ahí nos hicimos una pregunta: ¿qué tenemos que hacer para que esto suceda? Éramos dos soñadores y primero que nada teníamos que juntar más soñadores”, expresó.

A Azcurra y Barrales se le sumaron otras personas, como el gerente general de Enjoy, Diego Berná. Luego se sumó la Intendencia de Maldonado y un equipo que Azcurra definió como “robusto”.

Maldonado Boxea, un proyecto de inclusión social en Punta del Este

“Entendíamos que no faltaban sueños en los barrios, faltaban escenarios donde pudieran entrenar. Faltaban lugares, faltaban espacios. Maldonado Boxea se fue transformando en un espacio donde muchos jóvenes fueron a encontrar algo que no habían encontrado a lo largo de su vida: una comunidad, un grupo de pertenencia. Eso fue fortaleciendo cada vez más el proyecto”, contó.

Los jóvenes dejaron la calle para comenzar a entrenar boxeo y el programa alcanzó cerca de 70 de ellos. Comenzaron las veladas en Punta del Este y el proyecto se fue consolidando. Y tomó fuerza también a partir de títulos. Gabriela Bouvier, por ejemplo, retuvo un título mundial. Muchos de ellos, además, debutaron como profesionales: algunos comenzaron a ganar sus primeros dólares.

Joaquín Faccio, campeón del mundo (Intendencia de Maldonado)

En diálogo con Infobae, Azcurra destacó que Bouvier supo “sobreponerse” a las adversidades y en un año y medio ganó tres títulos internacionales. Ahora, también da clases en un centro comunal.

En la charla, Azcurra contó el caso de Manuel Peraza, quien debutó como profesional hace tres años. Pasó por ocho peleas, todas remuneradas y, además, comenzó a trabajar en el lavadero de Enjoy.

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, y el director de Relaciones Institucionales de Enjoy, Javier Azcurra, con boxeadores (Intendencia de Maldonado)

Otro de los jóvenes que se acercó al programa fue Joaquín Faccio, que vivía en un asentamiento. En su adolescencia, trabajó en tareas precarias para llevar dinero a su casa. Azcurra lo definió como un muchacho “educado, disciplinado y agradecido”. Quería cambiar su historia Y se inició un camino en paralelo: mientras crecía en su vida profesional, se desarrollaba para poder ingresar al mercado laboral.

El 9 de diciembre de 2023 Faccio debutó como boxeador profesional ante 1.000 personas y allí expresó un sueño: ser campeón del mundo. El 22 de noviembre de 2025, el boxeador logró su meta ante 3.000 personas.

Una velada de boxeo en Maldonado (Intendencia de Maldonado)

Además, Faccio es uno de los panaderos del hotel Enjoy.

“Joaquín ese día no solo ganó una pelea, no solo levantó un título. Joaquín ese día le ganó a una historia que parecía escrita. Reescribió su propia historia, a partir de un sueño compartido”, reflexionó Azcurra.

Javier Azcurra, durante su charla TEDx en Punta del Este

Expectativas superadas

Tres años después de iniciado el proyecto, Azcurra dijo a Infobae que las expectativas que tenían fueron superadas. Al inicio la intención era seguir un camino personal, sin demasiadas ambiciones pero los resultados sobrepasaron el esfuerzo. Y a los logros sociales que registró el proyecto se le sumaron los deportivos.

Se fue formando un círculo virtuoso. Y con el ejemplo de Faccio se logró que otros jóvenes busquen ser un espejo. Muchos lo conocían desde pequeño y vieron que, creciendo en un asentamiento, pudo progresar, tener su auto y un trabajo estable.

Javier Azcurra, durante su charla TEDx en Punta del Este, junto a Joaquín Faccio

El ejecutivo de Enjoy aclaró que los resultados no son lo más importante. Uno de los jóvenes que está en el programa es un adicto a las drogas que está en recuperación. Lleva cuatro peleas, que perdió. Pero con el dinero que recaudó pudo hacer el piso para su casa y así darle una mejor contención a su hijo recién nacido.

“Hay una cadena de favores y círculos virtuosos”, celebró Azcurra.