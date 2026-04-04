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Hasta cuándo seguirán las lluvias en el AMBA, tras el paso de un temporal que dejó inundaciones y destrozos

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fin de semana estará marcado por la inestabilidad climática. Hay ocho provincias bajo alerta por tormentas

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Las lluvias seguirán hasta el mediodía, sobre todo, en la zona norte del AMBA (Maximiliano Luna)

La noche del viernes volvió a traer la lluvia a la escena y, luego de un jueves nublado y mucha humedad, marcó el inicio de un fin de semana inestable. El primer día del feriado largo de Semana Santa amagó con lo que parecía una leve mejoría, pero el Servicio Meteorológico Nacional anticipó chaparrones y alertas naranjas y amarillas en varias provincias por tormentas.

Luego de que se registrara un intenso temporal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que afectó principalmente a las localidades de Escobar y Lomas de Zamora, el organismo meteorológico indicó que la caída de agua se mantendría durante la madrugada.

Sin embargo, no sería con la misma intensidad que se registró en la franja horaria de las 20 y las 22 horas. Pues, según el área, hubo una acumulación de entre 50 y 80 milímetros. De hecho, la Municipalidad de Lomas de Zamora confirmó en un comunicado al que tuvo acceso Infobae que se trató de “80 mm en una hora, lo que llueve en casi todo el mes”.

En línea con esto, lanzaron una aclaración especial para las localidades de la zona norte del Conurbano, debido a que la tormenta migraría en ese sentido. Esto se traduciría en una mayor cantidad de precipitaciones, debido a que el agua persistiría hasta el mediodía del sábado.

Así quedaron las calles de Lomas de Zamora, tras el paso del temporal (X: @thesilentmuse_)
Así quedaron las calles de Lomas de Zamora, tras el paso del temporal (X: @thesilentmuse_)

Como consecuencia del fenómeno climático, el AMBA experimentará un marcado descenso térmico, con 21 grados de marca máxima y 16 grados de mínima. Además, las ráfagas de viento de hasta 50 km/h continuarán presentes en la fotografía, por lo menos, hasta la llegada de la noche.

Al mismo tiempo, una leve mejoría se sentirá hacia la tarde, donde podrían aparecer algunos rayos del sol. No obstante, se espera que todo este panorama esté acompañado de un notorio descenso de la temperatura, una tendencia que se replicará el domingo.

En este sentido, este año la celebración del Día de Pascuas estará marcada por los cielos grises, la brisa fresca y la inestabilidad. Aunque el último día del fin de semana largo no lloverá, habrá una leve variación en lo que respecta a la temperatura (mínima de 13 grados y máxima de 20 grados).

De acuerdo con el SMN, el inicio de la semana no mostrará mejorías, debido a que regresarán las lluvias para quedarse. Si bien la mínima escalará a los 17 grados, la máxima se mantendrá en 21 grados, junto con una probabilidad de entre el 10 y el 40% de que se produzcan lluvias durante toda la jornada.

El pronóstico prevé un marcado descenso de temperatura en Buenos Aires, con máximas de 21 °C el sábado y mínimas de 13 °C el domingo
El pronóstico prevé un marcado descenso de temperatura en Buenos Aires, con máximas de 21 °C el sábado y mínimas de 13 °C el domingo

Rigen alertas por tormentas en el resto del país

Para este sábado, el organismo meteorológico anunció varias alertas naranjas y amarillas por tormentas para ocho provincias. Así, advirtieron que las zonas más afectadas serán el noroeste de Entre Ríos, el centro de Santa Fe, el sur, este y oeste de Córdoba, junto con tres departamentos de La Rioja, entre ellos, Chamical, Olta y Santa Rita de Catuna.

En el caso de las regiones que estarán afectadas por la alerta amarilla por tormentas, las autoridades señalaron que serán el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el centro de Córdoba, el norte de San Luis, el sureste y noreste de La Rioja, gran parte de la provincia de Catamarca, el oeste de Salta y el oeste de Jujuy.

Por este motivo, prevén lluvias de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundantes precipitaciones, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h.

Las zonas que estarán bajo alerta este sábado (SMN)
Las zonas que estarán bajo alerta este sábado (SMN)

De acuerdo con la información oficial, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores se podrían superar estos registros de forma puntual.

Para estas situaciones, el organismo recomendó no salir y no sacar la basura. Además, limpiar desagües y sumideros para evitar obstrucciones, así como también desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en tu vivienda.

Además, insiste en cerrar y alejarse de puertas y ventanas para reducir riesgos. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y estando al aire libre, buscar refugio inmediato.

Ya de cara al domingo, el mapa de alertas vuelve a ser completamente amarillo y marcará un movimiento de las tormentas en dirección sureste. En este sentido, regirán en el norte y oeste de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, el oeste Catamarca, Tucumán y Corrientes.

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