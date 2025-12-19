El festival del Libro Infantil y Juvenil Solsticio vuelve a San Martín con una edición ampliada

El Festival Solsticio 2024, en San Martín

El Solsticio de Lectura, el Festival del Libro Infantil y Juvenil que celebró una exitosa primera edición en 2024, regresa este sábado 20 de diciembre a Universo San Martín con una propuesta ampliada y gratuita destinada a reunir a infancias, jóvenes y adultos en torno a la literatura, la narración oral, la ilustración, la música y experiencias participativas. La jornada, que no se suspenderá por lluvia, busca consolidar el evento como punto de encuentro intergeneracional y espacio de acceso a la cultura en el noroeste del conurbano bonaerense.

El festival, organizado por la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA) y la Fundación COM, cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de San Martín, la UNSAM y la Biblioteca del Congreso de la Nación. Se desarrollará en la sede de Universo San Martín, ubicada en avenida 25 de Mayo 1869, a pocos metros de la estación de tren y de la UNSAM.

La programación, que se extiende desde las 14 hasta las 21 horas, incluye una Feria del Libro Infantil y Juvenil, una muestra epistolar colaborativa, una exhibición navideña, un patio de comidas y una kermés literaria de 15 a 19 horas.

Un espacio con actividades gratuitas para los chicos

La ALIJA, con más de cuarenta años de trayectoria, agrupa a escritores, ilustradores, mediadores, investigadores y docentes de todo el país, y forma parte de IBBY Internacional. Su labor se orienta a fortalecer el derecho a la lectura y la cultura desde una perspectiva federal e inclusiva. En el festival, participarán autores, ilustradores, narradores, músicos y mediadores reconocidos, cuyas obras integran el canon contemporáneo de la literatura infantil y juvenil argentina. A través de talleres, charlas, narraciones y cruces con disciplinas como la música y la magia, compartirán experiencias que acercan la literatura a nuevos públicos y fomentan el encuentro entre generaciones.

La edición inaugural de 2024, realizada como prólogo de la Navidad bajo el lema Solsticio de lectura, reunió a vecinos de San Martín en torno a lecturas, talleres y actividades literarias, con la participación de referentes del mundo del libro. En esa oportunidad, se regalaron libros y muchas familias participaron de propuestas diseñadas para acercar la literatura a los más chicos.

Los chicos, concentrados en el el Festival Solsticio 2024

Las actividades

15.00: Visita guiada por la muestra Querido San Martín.

16.00: Proyección y debate “Literatura para la infancia: historia de una biblioteca”, a cargo de Sabrina Martín y Carla Actis Caporale (UNSAM).

16.30: Narración oral “¿Querés que te cuente?”, por Verdevioleta cuentos.

17.00: Taller “Poesía para leer y escribir sin saber leer y escribir”, coordinado por Verónica García Ontiveros y Déborah Telias (ALIJA), dirigido a adultos.

18.00: Taller de ilustración y collage “Mi mundo para vos”, con Estrellita Caracol, RoMa y la Banda Municipal, acompañado de música en vivo.

19.30: Espectáculo de cierre “Literatura y magia”, a cargo de Fernando de Vedia.

En Universo San Martín, Av. 25 de Mayo 1869, San Martín. (A dos cuadras de la estación de tren y a tres cuadras de la UNSAM)