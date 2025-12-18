Subastarán en Nueva York el icónico retrato de George Washington que inspiró el billete de un dólar

El retrato, conocido como tipo Ateneo, fue la base para la imagen de Washington en el billete de un dólar desde 1963 - (Christie's)

Un retrato al óleo de George Washington, realizado por Gilbert Stuart en 1804 y que inspiró la imagen del billete de un dólar estadounidense, será subastado en Nueva York el 23 de enero de 2026. La casa de subastas Christie’s estimó que la obra podría alcanzar entre USD 500.000 y USD 1 millón, según información proporcionada por la propia Christie’s.

El cuadro, de gran valor histórico y simbólico, fue encargado originalmente por James Madison, quien más tarde se convertiría en el cuarto presidente de Estados Unidos, y estuvo vinculado a figuras clave de la historia del país y a instituciones de relevancia nacional.

El retrato, titulado George Washington (tipo Ateneo), es una de las réplicas más reconocidas del célebre modelo de Stuart, cuya versión original fue encargada por Martha Washington en 1796 y se convirtió en la base para el grabado que aparece en el billete de un dólar desde 1963.

La obra refleja el vínculo histórico entre George Washington y James Madison, figuras clave en la fundación de Estados Unidos - (AP Foto/Matt Slocum, archivo)

De acuerdo con Christie’s, la pintura muestra a Washington con una camisa de volantes y un abrigo negro, mirando directamente al espectador, y destaca por la maestría técnica de Stuart, considerado el retratista más destacado de su época.

El encargo de Madison, realizado en 1804 cuando ejercía como secretario de Estado bajo la administración de Thomas Jefferson, refleja la admiración y el respeto que sentía por el primer presidente de la nación. Según el catálogo de la subasta, la obra representa no solo la imagen de un líder, sino también el vínculo entre dos de los principales arquitectos de la fundación de Estados Unidos: Washington, el “Padre de la Patria”, y Madison, el “Padre de la Constitución”.

El recorrido del retrato a lo largo de más de dos siglos fue documentado con detalle en el catálogo de la subasta de Christie’s. Tras su finalización, la obra permaneció en poder de los Madison y fue exhibida en sus residencias de Montpelier (Virginia) y Washington D.C.

La subasta coincide con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y forma parte de la semana 'We the People: America at 250' - (Foto AP)

Después de la muerte de James Madison en 1836, su viuda Dolley Madison conservó el cuadro hasta su fallecimiento en 1849. En 1851, la pintura se vendió en una subasta pública por USD 300 a un comprador neoyorquino, identificado posteriormente como William Henry Aspinwall, destacado empresario y coleccionista de arte.

El retrato pasó por varias manos dentro de la familia Aspinwall y, posteriormente, por coleccionistas como Samuel P. Avery Jr., Marsden J. Perry, James W. Ellsworth y William K. Bixby, entre otros. En 1951, Robert Livingston Clarkson donó la obra a la Universidad de Clarkson, en Potsdam, Nueva York, donde permaneció hasta la actualidad. Según Christie’s, la universidad decidió poner a la venta el retrato para coincidir con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, destinando los fondos obtenidos a su misión educativa.

La subasta del retrato de Washington se enmarca en la semana “We the People: America at 250”, organizada por Christie’s para conmemorar el aniversario de la independencia estadounidense. La casa de subastas fijó un valor estimado de entre USD 500.000 y USD 1 millón para la obra, aunque existen antecedentes de ventas de retratos similares que han superado estas cifras.

El retrato de Washington destaca por su valor artístico y simbólico, consolidando su imagen como emblema de la República estadounidense - (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

Según EFE, en 2015 se estableció un récord de USD 1,06 millones para un retrato del tipo Ateneo, mientras que en 2024 otro retrato de Stuart, perteneciente a la serie “Vaughn”, se vendió por USD 2,8 millones. Michelle Larson, presidenta de la Universidad de Clarkson, expresó a Christie’s su esperanza de que la pintura “pueda encontrar un buen hogar permanente en algún lugar”. Los ingresos de la venta se destinarán a fortalecer la labor educativa de la universidad, en línea con el espíritu de promoción de la ciencia y las artes que defendía Madison.

El retrato de Washington que se subastará no solo destaca por su calidad artística, sino también por su profundo significado en la iconografía nacional de Estados Unidos. Como recoge el catálogo de la subasta de Christie’s, la imagen de Washington fue un símbolo de unidad y patriotismo, y su presencia en el billete de un dólar contribuyó a consolidar su figura como emblema de la República.

La relación entre Washington y Madison, marcada por la colaboración en la fundación del país y por la posterior divergencia política, se refleja en la historia de este retrato, que fue testigo de los valores y las tensiones que dieron forma a la nación. La subasta de esta obra ofrece una oportunidad única para que coleccionistas, historiadores y el público general se acerquen a un fragmento tangible de la historia estadounidense.