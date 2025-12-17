Cultura

Nueva fecha para el espectáculo gratuito de los elencos artísticos estables nacionales en el Palacio Libertad

“Argentina en escena: Un homenaje a la libertad y al talento”, con más de 600 artistas en escena, se realiza el viernes 19 de diciembre en la explanada del centro cultural con entrada libre

Guardar
El espectáculo 'Argentina en escena'
El espectáculo 'Argentina en escena' reunirá a más de 600 artistas en la explanada del Palacio Libertad

Por primera vez, los nueve elencos estables de la Nación y sus dos escuelas de formación comparten escenario para un espectáculo colectivo en la explanada del Palacio Libertad, en el centro de Buenos Aires. El viernes 19 de diciembre a las 19, con entrada libre y gratuita, más de 600 intérpretes conforman la que será la mayor presentación conjunta en la historia reciente de los cuerpos artísticos nacionales.

La Dirección Nacional de Elencos
La Dirección Nacional de Elencos Estables, bajo la conducción de Mariela Bolatti, organiza la mayor presentación conjunta de artistas estatales

La convocatoria, bajo el lema Argentina en escena: Un homenaje a la libertad y al talento, agrupa al Ballet Folklórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico Nacional, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, el Coro Nacional de Niños, el Coro Nacional de Música Argentina, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía” y el Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”. Además, se sumarán la Escuela de Canto Coral y la Escuela de Formación Nacional en Danzas, instituciones que forman a las futuras generaciones de artistas del país.

La organización está a cargo de la Dirección Nacional de Elencos Estables, liderada por Mariela Bolatti, área dependiente de la Subsecretaría de Promoción Cultural, a cargo de Luis Blanco.

La Escuela de Canto Coral
La Escuela de Canto Coral y la Escuela de Formación Nacional en Danzas participan junto a los elencos estables en un evento histórico

El programa busca reunir expresiones artísticas de distintas disciplinas en un mismo espacio y promover la visibilidad de los cuerpos estables nacionales. Los asistentes podrán acercarse sin inscripción previa, pero con la recomendación de llegar con anticipación y portar hidratación, repelente y, en caso de considerarlo necesario, asegurar su comodidad con la provisión de asientos plegables o reposeras.

El encuentro representa una oportunidad singular para presenciar a los elencos oficiales de la Nación en un formato colectivo, en el espacio público y con acceso universal. La explanada del Palacio Libertad, ubicada en Sarmiento 151, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionará como escenario para la propuesta, diseñada para poner de relieve el trabajo de artistas y formadores del ámbito estatal.

Programa

  • Marcha triunfal
  • Gloria all´Egitto” – Aida (Verdi)
  • Va pensiero (Verdi)
  • Salut Printemps 5′ (Claude Debussy)
  • KIRIE (Ariel Ramírez)
  • GLORIA (Ariel Ramírez)
  • Juegos pampeanos
  • Cuarto movimiento de la Sinfonía N*9, en re menor " Coral" (L. Beethoven)
  • Balada para un loco (Astor Piazzolla)
  • Quejas de Bandoneón (Aníbal Troilo)
  • LIBERTANGO (Astor Piazzolla)
  • Hallelujah – El Mesías (Haendel)

[Fotos: prensa de la Dirección Nacional de Elencos Estables]

Temas Relacionados

Elencos estables nacionalesPalacio LibertadCultura en Buenos AiresUltimas noticias

Últimas Noticias

Una carta de amor a Jane Austen, estrella de una muestra que celebra los 250 años de su legado

Una sociedad de bibliófilos de Nueva York presenta “Paper Jane: 250 Years of Austen”, se exponen más de 100 libros, pósteres, cartas y ensayos relacionados con la autora

Una carta de amor a

Nicolas Sarkozy arrasa con su libro sobre la vida en prisión y desata debate político

El expresidente francés sorprende al vender más de 100.000 ejemplares de "Diario de un prisionero" en menos de una semana, mientras sus confesiones sobre alianzas políticas agitan el panorama en Francia

Nicolas Sarkozy arrasa con su

La Fundación arteba renovó su Consejo de Administración

El organismo anunció la integración de profesionales con experiencia en los sectores cultural y empresarial, en el marco de una política de renovación que busca fortalecer la gestión y ampliar la diversidad de perspectivas en su dirección

La Fundación arteba renovó su

La Orquesta y el Coro Estable del Teatro Colón celebran 100 años con una gala gratuita en el Parque Centenario

El emblemático teatro tira la casa por la ventana con un concierto sinfónico-coral al aire libre, dirigido por Beatrice Venezi y con la soprano Monserrat Maldonado como invitada especial

La Orquesta y el Coro

El FNA anunció los ganadores del Concurso de Arte y Tecnología

El Fondo Nacional de las Artes oficializó la lista de artistas distinguidos en la edición más reciente del certamen, que tendrán una muestra colectiva programada para 2026 en el Palacio Libertad

El FNA anunció los ganadores
DEPORTES
Inter Miami hizo oficial la

Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato de Luis Suárez

Con formaciones confirmadas, Flamengo y PSG se enfrentan en la final de la Copa Intercontinental en Qatar

Se acelera la salida del Diablito Echeverri del Bayer Leverkusen: el competidor que le apareció a River Plate

FIFA dio a conocer todos los votos del premio The Best: en qué puesto quedó Dibu Martínez y a quién superó Montiel en el Púskas

FIFA anunció un sustancial aumento en los premios para el Mundial 2026: cuántos millones embolsará el campeón

TELESHOW
Quiénes son los panelistas que

Quiénes son los panelistas que acompañarán a Beto Casella en su nuevo programa en América

Natalia Oreiro habló de la crianza de su hijo Atahualpa: “Está por cumplir 14 y no tiene celular”

Evangelina Anderson impactó con una microbikini blanca: el intercambio con Ian Lucas entre rumores de romance

La inesperada confesión de Soy Rada sobre Agustina Cherri: “Fue por culpa de ella”

Lali coronó el año con Sandra Mihanovich como invitada sorpresa: el abrazo que emocionó en el estadio de Vélez

INFOBAE AMÉRICA

¿Cuándo se paga el aguinaldo

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2025 en Argentina?

Del anonimato a la eternidad: el sin techo que se convirtió en San Pedro del Vaticano

Una carta de amor a Jane Austen, estrella de una muestra que celebra los 250 años de su legado

Educación virtual en Colombia: universidades, ventajas y cómo elegir la mejor opción

Estuve en Bondi Beach días antes del ataque: esta tragedia no fue un accidente, empezó con palabras