Nueva fecha para el espectáculo gratuito de los elencos artísticos estables nacionales en el Palacio Libertad

El espectáculo 'Argentina en escena' reunirá a más de 600 artistas en la explanada del Palacio Libertad

Por primera vez, los nueve elencos estables de la Nación y sus dos escuelas de formación comparten escenario para un espectáculo colectivo en la explanada del Palacio Libertad, en el centro de Buenos Aires. El viernes 19 de diciembre a las 19, con entrada libre y gratuita, más de 600 intérpretes conforman la que será la mayor presentación conjunta en la historia reciente de los cuerpos artísticos nacionales.

La Dirección Nacional de Elencos Estables, bajo la conducción de Mariela Bolatti, organiza la mayor presentación conjunta de artistas estatales

La convocatoria, bajo el lema Argentina en escena: Un homenaje a la libertad y al talento, agrupa al Ballet Folklórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico Nacional, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, el Coro Nacional de Niños, el Coro Nacional de Música Argentina, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía” y el Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”. Además, se sumarán la Escuela de Canto Coral y la Escuela de Formación Nacional en Danzas, instituciones que forman a las futuras generaciones de artistas del país.

La organización está a cargo de la Dirección Nacional de Elencos Estables, liderada por Mariela Bolatti, área dependiente de la Subsecretaría de Promoción Cultural, a cargo de Luis Blanco.

La Escuela de Canto Coral y la Escuela de Formación Nacional en Danzas participan junto a los elencos estables en un evento histórico

El programa busca reunir expresiones artísticas de distintas disciplinas en un mismo espacio y promover la visibilidad de los cuerpos estables nacionales. Los asistentes podrán acercarse sin inscripción previa, pero con la recomendación de llegar con anticipación y portar hidratación, repelente y, en caso de considerarlo necesario, asegurar su comodidad con la provisión de asientos plegables o reposeras.

El encuentro representa una oportunidad singular para presenciar a los elencos oficiales de la Nación en un formato colectivo, en el espacio público y con acceso universal. La explanada del Palacio Libertad, ubicada en Sarmiento 151, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionará como escenario para la propuesta, diseñada para poner de relieve el trabajo de artistas y formadores del ámbito estatal.

Programa

Marcha triunfal

Gloria all´Egitto” – Aida ( Verdi )

Va pensiero ( Verdi )

Salut Printemps 5′ ( Claude Debussy )

KIRIE ( Ariel Ramírez )

GLORIA ( Ariel Ramírez )

Juegos pampeanos

Cuarto movimiento de la Sinfonía N*9, en re menor " Coral" ( L. Beethoven )

Balada para un loco ( Astor Piazzolla )

Quejas de Bandoneón ( Aníbal Troilo )

LIBERTANGO ( Astor Piazzolla )

Hallelujah – El Mesías (Haendel)

[Fotos: prensa de la Dirección Nacional de Elencos Estables]