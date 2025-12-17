Cultura

El legado intelectual de Beatriz Sarlo, a un año de su muerte: 5 libros con su distintiva mirada crítica

La obra de la ensayista, docente e intelectual argentina, muerta el 17 de diciembre de 2024, mantiene su relevancia para pensar las grandes cuestiones de la Argentina contemporánea

Guardar

A un año de su fallecimiento, la obra de Beatriz Sarlo sigue ejerciendo una influencia decisiva en el pensamiento argentino contemporáneo. Su legado intelectual, que abarca el ensayo, la crítica literaria y el análisis político, continúa inspirando a nuevas generaciones de escritores y periodistas. Entre sus libros más destacados, seleccionados por Infobae Cultura, se encuentran títulos que exploran desde la memoria personal hasta la transformación cultural de Buenos Aires, pasando por el examen riguroso de la política y la literatura argentinas.

Cómo dijo Sarlo

En el prólogo de este ebook publicado por la editorial digital Leamos de Infobae, Flavia Pittella subraya que el volumen de entrevistas constituye un autorretrato fiel de la ensayista e intelectual. Según Pittella, “la cultura para Beatriz es un sistema de vasos comunicantes”, una visión que atraviesa las conversaciones recogidas en el libro. El texto aborda temas como la gestión política, el feminismo, la ética institucional durante la pandemia, el deterioro educativo y la emergencia de nuevas derechas, mostrando la persistencia de las preocupaciones de Sarlo a lo largo del tiempo. La estructura del libro, concebida como un mapa de problemas, abarca la memoria histórica, la educación, los populismos, la organización política y la ética estatal, con la literatura como hilo conductor.

Sarlo rechaza las etiquetas y defiende la conversación pública y la lectura como herramientas esenciales, introduciendo la “torpeza” como categoría para analizar la política argentina y señalando errores de ejecución y confusión de fines con un juicio severo, aunque nunca cínico.

No entender. Memorias de una intelectual

En su libro póstumo publicado a principios de 2025, Beatriz Sarlo reconstruye y relata su vida desde la infancia, a lo largo de más de 250 páginas. El arquitecto e historiador Adrián Gorelik, uno de sus grandes amigos, confirmó a Infobae Cultura que estas memorias representaron el último gran proyecto: “Ella estaba muy preocupada por encontrar el tono justo, ya que nunca le había interesado hacer una autobiografía y, si la encaraba ahora, era para tratar de entender su propia producción intelectual, sus libros, su costado ‘apasionado y furioso’, como ella misma escribió, frente al acontecer de una vida a la que, en sí misma, no le daba mayor importancia”. El director de la editorial Siglo XXI, Carlos Díaz, explicó que Sarlo dudó antes de embarcarse en la autobiografía, y que el proceso de escritura fue largo y lleno de vacilaciones hasta que finalmente entregó el manuscrito en abril.

La audacia y el cálculo. Kirchner 2003-2010

Aquí Beatriz Sarlo analiza la construcción de poder político de Néstor Kirchner durante su presidencia. El libro sostiene que el liderazgo de Kirchner generó un misticismo entre sectores progresistas, quienes lo veían como un agente de reformas profundas. El análisis destaca que, pese a su enfoque calculador, Kirchner no rehuía los enfrentamientos políticos. Su gobierno, según la autora, estuvo marcado por episodios de corrupción, el uso de mano dura y la cooptación de líderes políticos y sociales. Además, señala la manipulación de estadísticas económicas, especialmente la inflación, que se ocultaba por motivos políticos, lo que implicaba ignorar la pobreza derivada de esas políticas.

Una modernidad periférica

Publicado en 1988, este libro marcó un hito en el estudio de la cultura argentina, según el prólogo de Judith Podlubne. En este libro, Beatriz Sarlo examina las transformaciones culturales y urbanas de Buenos Aires a principios del siglo XX, centrándose en el período de las vanguardias. Revistas como Martín Fierro y Proa se convirtieron en centros de renovación estética, con la participación de figuras como Jorge Luis Borges, Ricardo Güiraldes, Oliverio Girondo, Xul Solar y Norah Lange, quienes impulsaron la ruptura con el modernismo y exploraron el criollismo como nostalgia por una ciudad en transformación.

Beatriz Sarlo murió el 17
Beatriz Sarlo murió el 17 de diciembre de 2024

El surgimiento de un nuevo periodismo, con medios como Crítica y El Mundo, ofreció espacio a escritores emergentes como Roberto Arlt, Raúl González Tuñón y Alfonsina Storni, quienes aportaron nuevas perspectivas y estilos. Sarlo analiza una amplia variedad de materiales, desde narraciones y poemas hasta entrevistas y manifiestos, describiendo a Buenos Aires como una cultura de mezcla y tensión, donde convivían hijos de familias patricias e inmigrantes, lectores de literaturas extranjeras en su idioma original y quienes solo accedían a traducciones.

Escritos sobre literatura argentina

Aquí Beatriz Sarlo aborda la literatura nacional como un diálogo permanente con el contexto social y cultural de cada época. Sus análisis no se limitan a las obras, sino que exploran las condiciones de escritura, las posturas estéticas e ideológicas de los autores y las expectativas de los lectores. Este enfoque permite que un poema, una novela o un ensayo mantengan su esencia y, al mismo tiempo, se conecten con el entorno.

Sarlo repiensa el canon nacional y lleva la crítica literaria más allá de la tradición, considerando los discursos sociales y los consumos culturales que influyen en la creación y recepción de las obras. El libro reúne análisis de autores como Juan José Saer, Ricardo Piglia, Domingo Faustino Sarmiento, Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, entre otros.

[Fotos: Maximiliano Luna]

Temas Relacionados

Beatriz Sarlo Literatura argentina Infobae Néstor Kirchner Buenos Aires Argentina Crítica literaria Cultura argentina Siglo XXI Jorge Luis Borges

Últimas Noticias

La voz incómoda de Beatriz Sarlo

A un año de la muerte de la intelectual, el recuerdo de una figura que trascendió las aulas. Ironía, fuerza y agudeza

La voz incómoda de Beatriz

Antonio Hart: “Quiero honrar la tradición de las Big Bands hablando con mi propia voz”

El saxofonista estadounidense se presenta en Bebop Club junto a una formación argentina que respeta el estilo de los grandes grupos. “Siento un profundo respeto por ese período del jazz, pero tiene que sonar a 2025″, afirma

Antonio Hart: “Quiero honrar la

Las galerías y espacios de arte de Buenos Aires impulsan ferias accesibles para las fiestas

Con obras en pequeño formato y a precios especiales, la iniciativa busca atraer a nuevos compradores y fomentar el coleccionismo en este especial período del año

Las galerías y espacios de

Cómo se construye el liderazgo político: símbolos, transformación y el arte de seducir a las masas

En “Mitólogos”, el académico español Toni Aira revela cómo el conocimiento público de un líder se nutre de la mitología y la conexión emocional con sociedades cada vez más orientadas al espectáculo

Cómo se construye el liderazgo

El Coliseo de Roma estrena una estación de metro que conecta con tres mil años de historia

La nueva parada bajo uno de los grandes monumentos de la humanidad integra una nueva línea subterránea, que combina artefactos milenarios y tecnología de punta

El Coliseo de Roma estrena
DEPORTES
El argentino que inauguró un

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

TELESHOW
Malena Guinzburg detrás del humor:

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

INFOBAE AMÉRICA

La voz incómoda de Beatriz

La voz incómoda de Beatriz Sarlo

Cómo se construye el liderazgo político: símbolos, transformación y el arte de seducir a las masas

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela