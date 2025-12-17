El legado intelectual de Beatriz Sarlo, a un año de su muerte: 5 libros con su distintiva mirada crítica

A un año de su fallecimiento, la obra de Beatriz Sarlo sigue ejerciendo una influencia decisiva en el pensamiento argentino contemporáneo. Su legado intelectual, que abarca el ensayo, la crítica literaria y el análisis político, continúa inspirando a nuevas generaciones de escritores y periodistas. Entre sus libros más destacados, seleccionados por Infobae Cultura, se encuentran títulos que exploran desde la memoria personal hasta la transformación cultural de Buenos Aires, pasando por el examen riguroso de la política y la literatura argentinas.

Cómo dijo Sarlo

En el prólogo de este ebook publicado por la editorial digital Leamos de Infobae, Flavia Pittella subraya que el volumen de entrevistas constituye un autorretrato fiel de la ensayista e intelectual. Según Pittella, “la cultura para Beatriz es un sistema de vasos comunicantes”, una visión que atraviesa las conversaciones recogidas en el libro. El texto aborda temas como la gestión política, el feminismo, la ética institucional durante la pandemia, el deterioro educativo y la emergencia de nuevas derechas, mostrando la persistencia de las preocupaciones de Sarlo a lo largo del tiempo. La estructura del libro, concebida como un mapa de problemas, abarca la memoria histórica, la educación, los populismos, la organización política y la ética estatal, con la literatura como hilo conductor.

Sarlo rechaza las etiquetas y defiende la conversación pública y la lectura como herramientas esenciales, introduciendo la “torpeza” como categoría para analizar la política argentina y señalando errores de ejecución y confusión de fines con un juicio severo, aunque nunca cínico.

No entender. Memorias de una intelectual

En su libro póstumo publicado a principios de 2025, Beatriz Sarlo reconstruye y relata su vida desde la infancia, a lo largo de más de 250 páginas. El arquitecto e historiador Adrián Gorelik, uno de sus grandes amigos, confirmó a Infobae Cultura que estas memorias representaron el último gran proyecto: “Ella estaba muy preocupada por encontrar el tono justo, ya que nunca le había interesado hacer una autobiografía y, si la encaraba ahora, era para tratar de entender su propia producción intelectual, sus libros, su costado ‘apasionado y furioso’, como ella misma escribió, frente al acontecer de una vida a la que, en sí misma, no le daba mayor importancia”. El director de la editorial Siglo XXI, Carlos Díaz, explicó que Sarlo dudó antes de embarcarse en la autobiografía, y que el proceso de escritura fue largo y lleno de vacilaciones hasta que finalmente entregó el manuscrito en abril.

La audacia y el cálculo. Kirchner 2003-2010

Aquí Beatriz Sarlo analiza la construcción de poder político de Néstor Kirchner durante su presidencia. El libro sostiene que el liderazgo de Kirchner generó un misticismo entre sectores progresistas, quienes lo veían como un agente de reformas profundas. El análisis destaca que, pese a su enfoque calculador, Kirchner no rehuía los enfrentamientos políticos. Su gobierno, según la autora, estuvo marcado por episodios de corrupción, el uso de mano dura y la cooptación de líderes políticos y sociales. Además, señala la manipulación de estadísticas económicas, especialmente la inflación, que se ocultaba por motivos políticos, lo que implicaba ignorar la pobreza derivada de esas políticas.

Una modernidad periférica

Publicado en 1988, este libro marcó un hito en el estudio de la cultura argentina, según el prólogo de Judith Podlubne. En este libro, Beatriz Sarlo examina las transformaciones culturales y urbanas de Buenos Aires a principios del siglo XX, centrándose en el período de las vanguardias. Revistas como Martín Fierro y Proa se convirtieron en centros de renovación estética, con la participación de figuras como Jorge Luis Borges, Ricardo Güiraldes, Oliverio Girondo, Xul Solar y Norah Lange, quienes impulsaron la ruptura con el modernismo y exploraron el criollismo como nostalgia por una ciudad en transformación.

Beatriz Sarlo murió el 17 de diciembre de 2024

El surgimiento de un nuevo periodismo, con medios como Crítica y El Mundo, ofreció espacio a escritores emergentes como Roberto Arlt, Raúl González Tuñón y Alfonsina Storni, quienes aportaron nuevas perspectivas y estilos. Sarlo analiza una amplia variedad de materiales, desde narraciones y poemas hasta entrevistas y manifiestos, describiendo a Buenos Aires como una cultura de mezcla y tensión, donde convivían hijos de familias patricias e inmigrantes, lectores de literaturas extranjeras en su idioma original y quienes solo accedían a traducciones.

Escritos sobre literatura argentina

Aquí Beatriz Sarlo aborda la literatura nacional como un diálogo permanente con el contexto social y cultural de cada época. Sus análisis no se limitan a las obras, sino que exploran las condiciones de escritura, las posturas estéticas e ideológicas de los autores y las expectativas de los lectores. Este enfoque permite que un poema, una novela o un ensayo mantengan su esencia y, al mismo tiempo, se conecten con el entorno.

Sarlo repiensa el canon nacional y lleva la crítica literaria más allá de la tradición, considerando los discursos sociales y los consumos culturales que influyen en la creación y recepción de las obras. El libro reúne análisis de autores como Juan José Saer, Ricardo Piglia, Domingo Faustino Sarmiento, Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, entre otros.

