Cultura

La belleza de la semana: “Cabeza de perro”, de Pierre-Auguste Renoir

Un óleo pequeño y cautivador revela la sensibilidad del artista francés hacia los animales

Guardar
La pintura "Cabeza de perro",
La pintura "Cabeza de perro", de Pierre-Auguste Renoir, destaca la representación animal en el arte del siglo XIX. Renoir logra transmitir la intimidad y el carácter del perro a través de una mirada confiada y expresiva

En el arte los animales de compañía suelen tener cierto protagonismo. Perros y gatos, sobre todo, protagonizan pinturas o al menos operan como centinelas atentos que escudriñan los alrededores de sus amos.

En la pintura Cabeza de perro (en idioma original, Tête de chien), protagonista de la columna de esta semana, realizada por Pierre-Auguste Renoir en 1870, se ofrece un acercamiento a la intimidad y el detalle en la representación animal dentro de la pintura de finales del siglo XIX.

Poco se conoce acerca de esta pieza, pero se intuye que su producción se dio bajo cierta familiaridad, por el semblante del can, su mirada es confiada hacia el observador, en este caso, el artista. Se asemeja a las capturas espontáneas actuales que cualquiera podría robarle a su mascota para subir en redes.

Cabeza de perro, que pertenece a la National Gallery of Art, si bien no se encuentra expuesta, no solo muestra la habilidad de Renoir en la representación del carácter y la expresión animal, también evidencia su interés por la naturaleza, la observación directa y el estudio de los matices psicológicos más allá del retrato humano. La pintura simboliza una pausa en la trayectoria del artista francés, quien ya en la década de 1870 buscaba consolidar un enfoque personal en su relación con el entorno natural y sus protagonistas.

La pintura simboliza una pausa
La pintura simboliza una pausa en la trayectoria de Renoir y su búsqueda de un enfoque personal en la naturaleza

La pintura, un óleo sobre lienzo, de 21,9 x 20 cm, muestra la cabeza de un perro de hocico fino y orejas caídas, elaborada con trazos sutiles en un formato vertical. El animal inclina la cabeza hacia la izquierda y sostiene la mirada con ojos grandes y oscuros, lo que definitivamente lo hace cautivador y atractivo.

El pelaje del perro alterna matices de marrón caramelo, negro y gris oscuro, con una mancha blanca visible en la frente y en torno al hocico. Un collar negro con una campanilla plateada distingue su cuello. La figura desaparece suavemente bajo el collar. Finalmente, en la esquina inferior izquierda puede vislumbrarse confusa la firma “Renoir”.

A lo largo de su carrera, Pierre-Auguste Renoir sería reconocido principalmente por la riqueza cromática y luminosa de sus cuadros, así como por la frescura de sus escenas familiares y sociales. En piezas como Cabeza de perro, el artista demuestra una sensibilidad particular hacia animales y sujetos aparentemente menores, pero capaces de encarnar la vitalidad y profundidad de lo cotidiano.

Temas Relacionados

La belleza de la semana"Cabeza de perro"Pierre-Auguste RenoirNational Gallery of Art

Últimas Noticias

La ONG Vergel amplía su programa de arte en hospitales públicos

La incorporación de una directora ejecutiva y la creación de un consejo asesor marcan el inicio de una etapa de crecimiento institucional, con nuevos proyectos y colaboraciones para sostener su trabajo en salud pública

La ONG Vergel amplía su

Roberto Carlos se accidentó en su Cadillac mientras grababa para la televisón brasileña

La madrugada del domingo, un fallo en el freno de un vehículo provocó un choque durante la grabación de un programa de O´Globo, lo que llevó al artista y a su equipo a ser atendidos en un hospital local

Roberto Carlos se accidentó en

De “E.T.” a “Dune” y “Alien”: el maestro de las criaturas del cine en una gran retrospectiva en el MoMA

El Museum of Modern Art rinde tributo al genio italiano con un ciclo de filmes que repasa su carrera, desde sus inicios en Italia hasta sus inolvidables colaboraciones en Hollywood

De “E.T.” a “Dune” y

El renovado auge del arte antiguo: la subasta de Pieter Brueghel “el Joven” redefine el mercado

La venta récord de una obra del siglo XVII en Sotheby’s ilustra el creciente dinamismo y la revalorización de los maestros antiguos en un contexto global de inversión

El renovado auge del arte

Haruki Murakami, homenajeado con dos premios a su trayectoria y un musical, en Nueva York

El célebre escritor japonés vivió una semana inolvidable, donde fue celebrado con música, lecturas y reconocimientos que resaltaron su influencia en la literatura y la cultura pop internacional

Haruki Murakami, homenajeado con dos
DEPORTES
Aston Villa ganó un partidazo

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

Las tiernas fotos que compartieron Julián Álvarez y Emilia Ferrero en la recta final de su embarazo: “Te esperamos con mucho amor”

El emotivo mensaje de la pareja de Juan Ramón Verón, a siete meses de su muerte: “Todo tuyo amor mío”

“¿Cómo es ser normal?“: El insólito disfraz que usó Neymar para pasear por Nueva York sin ser reconocido

La medida que tomó Djokovic para “ganarle al tiempo” e intentar ganar su 25º Grand Slam a los 38 años

TELESHOW
Nico Occhiato ganó en el

Nico Occhiato ganó en el Martin Fierro de Streaming y dio un importante anuncio para 2026: “Arrancamos con Lionel Messi”

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

Homero Pettinato apareció en el Martín Fierro de Streaming y habló del escándalo con Sofía Gonet: “Yo no soy ‘wandanaresco’”

El desopilante look de Luis Ventura en el Martín Fierro de Streaming disfrazado de Dumbledore de Harry Potter

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos el socio imprescindible

Estados Unidos el socio imprescindible de Latinoamérica está de vuelta y raya la cancha

Kast prometió restaurar el orden y gobernar “para todos los chilenos” en su primer discurso como presidente electo

EEUU afirmó que hubo “muchos avances” durante la reunión en Berlín para tratar el plan de paz de Trump para Ucrania

EEUU celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile y expresó su confianza en impulsar una agenda común en comercio y seguridad

Chile: ¿qué tipo de gobierno será el de Kast?