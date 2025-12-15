Cultura

Festival Ritual Criollo: reunión de referentes y nuevas generaciones del folklore en Buenos Aires

Mañana a las 21 horas en Galpón B se realiza este ciclo que empezó en Los Galgos con Juan Falú a la cabeza del line up. La iniciativa busca fortalecer la música de raíz en un ambiente de intimidad y cercanía

Juan Falú es un destacado
Juan Falú es un destacado guitarrista y compositor argentino nacido en San Miguel de Tucumán en 1948

Todo listo para el Festival Ritual Criollo. Será mañana, 16 de diciembre, a las 21 horas, en el Galpón B (Cochabamba 2536, Ciudad de Buenos Aires). Lo encabeza Juan Falú en un line up que reúne a Manu Sija, Dúo Bote (Flor Bobadilla Oliva y Abel Tesoriere), Nadia Szachniuk, Seva Castro, Julia Moscardini, Rudi Flores, Florencia Bernales, Victoria Birchner, Mariano Loiácono, Claudio Sosa y Mora Martínez. El ciclo es una iniciativa de Claudia Regina Martínez y Gabriel Plaza para visibilizar la música popular argentina.

“Después de muchas veladas hermosas en Los Galgos se nos ocurrió que sería lindo juntar a lxs músicxs que participaron. El ciclo fue un éxito durante todo este año y queríamos celebrarlo”, cuentan los organizadores en diálogo con Infobae Cultura. Esta motivación inicial se transformó en la idea de una gran ceremonia colectiva, una guitarreada que, según los impulsores, busca ser recordada por quienes asistan, ya que “no hay muchas posibilidades de participar de este tipo de encuentros en Buenos Aires y con todos estos artistas juntos, que son referencia en la escena folklórica de raíz y vienen haciendo un trabajo sostenido y profundo dentro de la música popular”.

El ciclo comenzó en el bar Los Galgos. Tuvo una continuidad de dos o tres fechas por mes a lo largo del año y con una presencia regional muy fuerte que se fue ampliando con el paso del tiempo. Se concibió como un refugio para la música popular en un contexto donde los espacios de difusión se ven cada vez más reducidos. Ante la pregunta de cómo seguir difundiendo “un folklore que nos identifica” decidieron apostar a la diversidad y la profundidad del género: “Nosotros sabemos que el folklore no es un estereotipo, que no es ese cliché con el que a veces se lo quiere representar, es mucho más diverso, más amplio, más profundo”.

Ritual Criollo es una iniciativa
Ritual Criollo es una iniciativa de Claudia Regina Martínez y Gabriel Plaza para visibilizar la música popular argentina

La figura de Juan Falú —guitarrista y compositor argentino nacido en San Miguel de Tucumán en 1948— ocupa un lugar central en la construcción del espacio. Es “el corazón de estos encuentros”. “En una guitarreada no hay apuro, el tiempo es otro, hay lugar para la palabra, para el silencio, para el humor y la poesía”, explican los organizadores.

Además, destacaron la participación espontánea del público: “Por el ciclo pasaron un montón de artistas anónimos, increíbles cantoras y cantores que eran parte del público y de golpe pedían cantar. Entonces Juan Falú los acompañaba, o les compartía la guitarra”. El espíritu de Ritual Criollo se apoya en un folklore dinámico y vivo, pero siempre vinculado a las raíces. Los curadores coincidieron en que “hay muchos músicos muy formados que están haciendo cosas increíbles” y que la selección de artistas responde a un criterio estético compartido, capaz de contagiar el espíritu de la guitarreada con su sola presencia.

En Ritual Criollo, Falú recrea
En Ritual Criollo, Falú recrea la atmósfera de las guitarreadas de las provincias argentinas

El objetivo es “que la gente y los músicos disfruten de compartir. Que sea un espacio de encuentro y contención en estos tiempos turbulentos. Y si además sirve para que otro público se acerque a esta música, mejor todavía”. Además, subrayaron el valor identitario de la experiencia: “Aquel que pasa por una guitarreada no solo va a entender de qué va la música de raíz, sino que va a descubrir que en la música folklórica también forma parte de una identidad que a veces está adormecida pero que forma parte de todos nosotros”.

El ciclo continuará en Los Galgos. Para los impulsores, el mayor logro fue “haber recuperado un día de semana como el martes, pero además que sea en un espacio como Los Galgos, donde un poco la barrera entre artistas y público se disuelve, y todos forman parte de lo mismo, de ese ritual de la guitarreada”.

* Festival Ritual Criollo: 16 de diciembre, a las 21 horas, en el Galpón B (Cochabamba 2536, Ciudad de Buenos Aires). Las entradas se consiguen por Passline.

