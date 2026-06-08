Cultura

“El día de la revelación”: el gran regreso de Steven Spielberg a los extraterrestres

El director estadounidense estrena en América Latina y España una nueva historia sobre el contacto alienígena, retomando una obsesión creativa que marcó su carrera desde uno de sus clásicos más influyentes

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Steven Spielberg vuelve a los extraterrestres con "El día de la revelación", casi medio siglo después de "Encuentros cercanos del tercer tipo"
Steven Spielberg vuelve a los extraterrestres con "El día de la revelación", casi medio siglo después de "Encuentros cercanos del tercer tipo"

Casi medio siglo después de Encuentros cercanos del tercer tipo, Steven Spielberg propone con El día de la revelación una nueva historia sobre el acercamiento entre humanos y extraterrestres, un tema que siempre fascinó al cineasta estadounidense.

El día de la revelación, que se estrena esta semana en gran parte de América Latina y España, es la cuarta película de su larga filmografía que Spielberg escribe y dirige en solitario.

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En 2022, hubo Los Fabelmans, un largometraje autobiográfico sobre su infancia y dos década antes A.I. Inteligencia Artificial (2001). Y en 1977 Encuentros cercanos del tercer tipo, que ya reflejaba su obsesión por un posible contacto entre los seres humanos y una especie venida del más allá.

El día de la revelación cuenta la historia de un experto en ciberseguridad (Josh O’Connor) que intenta revelar al mundo un secreto de Estado: la existencia de extraterrestres.

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La trama de "El día de la revelación" sigue a un experto en ciberseguridad que busca revelar un secreto de Estado sobre la existencia de extraterrestres
La trama de "El día de la revelación" sigue a un experto en ciberseguridad que busca revelar un secreto de Estado sobre la existencia de extraterrestres

Una meteoróloga (Emily Blunt), víctima de fenómenos inexplicables, se verá involucrada en este descubrimiento que sacude al mundo entero.

“Es evidente que Spielberg alberga la esperanza de que, más allá de nosotros mismos y de la Tierra, existan otras posibilidades”, explica el director francés Laurent Bouzereau, cercano al cineasta y autor de numerosos making of sobre su obra para esta agencia.

Spielberg, de 79 años y tres veces ganador del premio Oscar, quedó marcado en su infancia por una lluvia de meteoros que observó con su padre una noche de verano.

El cineasta tuvo la idea de El día de la revelación tras leer un artículo en The New York Times en 2017, que revelaba la existencia de un programa secreto del Pentágono para investigar los ovnis.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Josh O'Connor en una escena de "Disclosure Day"
Spielberg concibió "El día de la revelación" después de leer en 2017 un artículo de The New York Times sobre un programa secreto del Pentágono para investigar ovnis

Revolucionario

Las expectativas en torno a esta película son inmensas porque “es el cineasta que más contribuyó a construir un imaginario colectivo sobre los alienígenas”, dice el periodista francés Nicolas Schaller, autor de un libro sobre el director de E. T. el extraterrestre.

Spielberg “revolucionó el género de la ciencia ficción”, añade el director Clément Safra, autor de un diccionario sobre la obra del cineasta.

“Es el primero que imaginó que los extraterrestres podían venir en son de paz” con Encuentros cercanos del tercer tipo, agrega. En esta película, la humanidad se enfrenta a fenómenos paranormales antes de lograr entablar contacto con estos visitantes gracias a la música.

“En materia de películas de extraterrestres, Spielberg realizó dos clásicos (Encuentros... y E.T.) y un gran éxito (La guerra de los mundos, con Tom Cruise, estrenada en 2005)”, detalla el escritor Ian Nathan, autor de varios libros sobre cine.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Josh O'Connor en una escena de "Disclosure Day"
Especialistas sostienen que Steven Spielberg revolucionó la ciencia ficción al instalar un imaginario colectivo sobre alienígenas y extraterrestres en son de paz

Las dos primeras muestran a gente corriente confrontada con lo extraordinario y, como ocurre a menudo con el director de “Tiburón”, la familia está como telón de fondo del principal tema.

“El día de la revelación” aborda algunos de los temas favoritos de Spielberg, como la infancia, la familia, la tolerancia y el asombro ante lo desconocido, añadiendo cuestiones contemporáneas como el cada vez mayor poder de las empresas privadas sobre la vida de la gente.

Este regreso a lo esencial llega tras el poco éxito que cosecharon “Los Fabelmans” y “West Side Story”.

“Hace mucho que Spielberg dejó de ser el rey de la taquilla”, observa Safra. “El último gran éxito de verdad de su carrera es la cuarta entrega de Indiana Jones, en 2008”, insiste.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Dylan Martinez; Niko Tavernise/ Universal Picture/ EFE y Niko Tavernise/ Universal Pictures / Amblin Entertainment/ AP.

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