Murió Eva Giberti, pionera que cambió la psicología y la defensa de los derechos en Argentina

La psicóloga, psicoanalista y asistente social fue una figura central de los estudios de género. El impacto de su trabajo se refleja en instituciones, leyes y programas que continúan vigentes

Eva Giberti, psicóloga, psicoanalista, asistente social, profesora universitaria (UBA) y académica reconocida, falleció este domingo a los 96 años, informó su familia.

El fallecimiento de Giberti, figura central en la psicología y los estudios de género en Argentina, marca el cierre de una trayectoria que transformó la comprensión y la defensa de los derechos de mujeres, niños y adolescentes.

Reconocida por su labor pionera en la creación de la primera Escuela para Padres del país y por su impulso a políticas públicas en materia de violencia y adopción, Giberti deja un legado que se extiende a lo largo de más de seis décadas de trabajo académico, institucional y social. Su familia informó que el velatorio se realizará este domingo de 14 a 20 en avenida Córdoba 3677, en la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos años, Eva Giberti fue distinguida con títulos honoríficos y premios que reflejan la magnitud de su aporte. En 2006, la Universidad Nacional de Rosario le otorgó el título de Doctora Honoris Causa, distinción que también recibió en 2010 por parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

En 2016, fue galardonada con el Premio Konex de Platino en la disciplina Estudios de Género en la Argentina. Un año después, fundó la carrera de Psicología en la Universidad ISalud, consolidando su influencia en la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Nacida en Buenos Aires el 21 de mayo de 1929, Giberti se graduó en la Universidad de Buenos Aires y dedicó su vida a la docencia, la investigación y la intervención social. En 1957, fundó la Escuela para Padres, una iniciativa privada que en 1962 se integró a la Facultad de Medicina de la UBA y dictó cursos en el Hospital de Niños, expandiéndose luego a otras provincias. El libro “Escuela para Padres”, en tres volúmenes, alcanzó treinta ediciones. La institución fue clausurada en 1973 debido a la persecución política que sufrió su fundadora.

A lo largo de su carrera, Giberti ocupó cargos docentes en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES), donde impartió cátedras de Psicología Evolutiva, Violencia Familiar y Psicología Forense.

Fue relatora y expositora en congresos nacionales e internacionales, como la conferencia “El rol de la mujer por la paz” en Jerusalén en 1964, y la IX Convención Internacional de Pediatría en Santo Domingo en 1972, donde dictó cursos sobre psicopatologías de la niñez y prevención psicológica.

Su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia y la mujer se reflejó en su participación en organismos como el Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde integró el equipo desde su creación hasta 2006. Entre 1993 y 1999, fue consultora para UNICEF Argentina y vicepresidenta de la Comisión Permanente por la vida de los niños de América Latina y el Caribe.

En 1999, actuó como “perito de parte” para Abuelas de Plaza de Mayo en causas judiciales contra represores del Estado, evaluando el daño psíquico en niños nacidos en centros clandestinos de detención.

En el ámbito de la adopción, coordinó el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos de la Ciudad de Buenos Aires y presidió el Consejo Consultivo del mismo organismo a nivel nacional. Fue asesora de la Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos entre 2008 y 2012.

En 2006, creó el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y en 2009 impulsó la creación de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata.

Su labor fue reconocida en foros internacionales, como su participación en el 57º período de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas en Nueva York en 2013, donde expuso sobre las tareas del programa que dirigía.

Eva Giberti también fue distinguida como “Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires” en 2003 y colaboró con el periódico Página/12. Su voz fue central en debates legislativos, como en el plenario de comisiones del Senado argentino sobre la penalización del cliente de trata de personas y la protección contra la violencia familiar.

En 2013, ofreció la conferencia inaugural “Femicidios, antes y después” en el Congreso Internacional de Violencia contra las mujeres en Córdoba y fue oradora en el taller sobre violencia de género organizado por la CELAC y la Unión Europea.

Miembro honorario de la Asociación Argentina de Bioética y asesora del Foro por los derechos de las mujeres, Giberti integró el Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Su obra y pensamiento continúan influyendo en el campo de la psicología, la bioética y los estudios de género en Argentina y América Latina.

