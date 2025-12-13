Los 187.460 kilómetros de todos los caminos que conducían a Roma, completamente cartografiados

¿Cómo eran los kilómetros de carretera que conducían a Roma? (Crédito: Itiner-e Artas Media MINERVA)

El apóstol Pablo viajó extensamente por el Imperio Romano para difundir la fe cristiana. Un segmento clave de su segundo viaje misionero, que comenzó en el año 49 d. C. en Jerusalén, implicó una extensa travesía terrestre a través de la actual Turquía hasta Alejandría (Troas), una ciudad al sur de la antigua Troya.

Esta ruta, si se hubiera completado íntegramente por tierra, habría cubierto alrededor de 1.250 millas y habría llevado unas 524 horas caminar, o unas 466 horas ligeramente menos si se hubiera viajado en burro.

Sabemos esto gracias a un estudio publicado el mes pasado en la revista Nature Scientific Data, que actualizó significativamente el tamaño estimado de la red de carreteras del Imperio Romano, aumentando su longitud total de aproximadamente 190.000 kilómetros a 299.000 kilómetros. Roma probablemente alcanzó su máximo auge vial alrededor del año 150 d. C., cuando el imperio alcanzó su máximo auge y expansión. Sin embargo, la base de datos contabiliza todas las carreteras que se presume existieron durante la existencia de Roma, desde aproximadamente el 312 a. C. hasta el 400 d. C.

“El conjunto de datos no refleja un año ni un siglo en particular porque, lamentablemente, para todo el imperio, no podemos afirmar con certeza cómo cambió el sistema de carreteras durante todo el período romano”, escribió en un correo electrónico Tom Brughmans, arqueólogo de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), quien colaboró en el artículo. “Sin duda, disponemos de información cronológica para algunas carreteras, pero esta es una minoría”.

Estimaciones anteriores se centraban en las principales vías que partían de Roma a través de Italia y el Imperio, incluyendo la Vía Apia al sur; la Vía Flaminia al norte; y arterias principales como la Vía Egnatia, que cruzaba los Balcanes, y la Vía Domitia, que cruzaba el sur de la Galia. El Atlas Barrington del Mundo Griego y Romano, publicado hace 25 años, fue el recurso más completo.

La cifra revisada de kilometraje del artículo incorpora carreteras principales, rutas estratégicas y caminos locales que a menudo se omiten en análisis anteriores. El atlas digital que lo acompaña, Itiner-e, ofrece una herramienta sofisticada para académicos al aprovechar registros históricos junto con datos satelitales y topográficos para modelar con precisión los tiempos de viaje.

Itiner-e replantea la visión que los historiadores tienen de la red de transporte del imperio, afirmó el Dr. Brughmans. Propuso que, si bien la expansión romana se vio claramente favorecida por un sistema avanzado de transporte de tropas y mercancías, las definiciones anteriores de “calzada romana” han sido demasiado limitadas, concentrándose únicamente en las grandes vías públicas diseñadas.

Un diario de viaje del año 333-334 d. C., el “Itinerarium Burdigalense”, sigue el progreso de un peregrino hacia Jerusalén y de regreso a través de la extensa red de calzadas romanas (Fuentes: Itiner-e; Atlas digital del Imperio Romano; Red Pelagios | Jonathan Corum/The New York Times)

El Dr. Brughmans y sus colegas definieron las calzadas romanas de forma más amplia, incluyendo cualquier sendero transitable, y emplearon una técnica cartográfica práctica que se adaptaba al terreno, en lugar de imponer líneas rectas poco realistas. Este cambio incrementó sustancialmente las redes cartográficas en el norte de África, Grecia y la Península Ibérica.

Como muchos caminos romanos ya no existen o están pavimentados con carreteras modernas, fue difícil determinar su posición exacta; los investigadores utilizaron análisis aéreos del terreno, buscando señales débiles en la vida vegetal o cambios sutiles en la altura, para encontrar estos caminos perdidos.

Según el Dr. Brughmans, determinar gran parte de la red de caminos romana es un juego de atar cabos. Se desconoce el trazado preciso de la mayoría de los caminos, y menos del 3 % de sus ubicaciones están confirmadas. Los caminos generalmente se infieren a partir de evidencias escasas, como hitos dispersos, lo que deja en el misterio la ruta exacta entre los lugares conocidos A y B.

Las carreteras en zonas desérticas son, en gran medida, hipotéticas. En lugar de construir caminos de una sola superficie sobre la arena, los romanos construyeron un sistema de vías paralelas para marcar amplios corredores de viaje. Estas rutas, que dependían en gran medida de infraestructuras de apoyo como fuertes y estaciones de paso, se representan en el nuevo atlas en línea mediante una línea ilustrativa, lo que convierte el concepto de una “carretera” singular en estas zonas en gran medida en una convención cartográfica moderna, no en una interpretación literal.

Una de las rutas romanas más largas documentadas se detalla en el Itinerarium Burdigalense, un diario de viaje del 333-334 d. C., una época en la que el imperio se enfrentaba a problemas internos y presiones externas, y la red integrada en su conjunto comenzó a verse afectada a medida que las regiones se desconectaban. Este diario, escrito por un peregrino anónimo de Burdeos (Francia), registró su viaje de 5000 kilómetros a Jerusalén y de regreso, incluyendo un mapa textual de las paradas y distancias de la ruta. (En el Itiner-e, el mismo viaje equivale a 5800 kilómetros).

Único retrato original del último emperador romano, Constantino XI, hallado el año pasado en Grecia (Crédito: Ministerio De Cultura Griego)

La legalización del cristianismo por parte del emperador Constantino en el año 313 d. C. desencadenó un cambio crucial en Tierra Santa, que condujo a la construcción masiva de iglesias y santuarios. La ruta de peregrinación, que atravesaba el norte de Italia, el valle del Danubio, la nueva capital, Constantinopla, Asia Menor y Siria, permitió a los viajeros presenciar de primera mano estos emblemáticos proyectos de construcción. En última instancia, esta ruta vital promovió el flujo de peregrinos y objetos arqueológicos, lo que contribuyó a la difusión de las tradiciones cristianas por toda la región.

Tras dejar su ciudad natal, el peregrino viajó a Oriente, describiendo Tarso, en Cilicia (actual Turquía), como la ciudad de origen del apóstol Pablo. A lo largo del sendero costero (Vía María) hacia Cesarea Palestina, el peregrino fue guiado hasta el lugar donde Elías desafió a los profetas de Baal y realizó un sacrificio. Al llegar, el peregrino divisó el baño del centurión Cornelio y relató la leyenda local de una fuente cercana que podía inducir el embarazo en las mujeres que se bañaban.

El camino desde Burdeos llevó al peregrino a los lugares bíblicos de Sarepta, donde una viuda proveyó para Elías, como se relata en 1 Reyes 17:1-16; y a Siquem (la actual Nablus), al pie del monte Gerizim, donde fue enterrado José (Josué 24:32). Al llegar a Jerusalén, el viajero del siglo IV observó lo que creía que era tanto la sangre extraordinariamente preservada del profeta Zacarías (2 Crónicas 24:20-22) como las huellas permanentes dejadas por las botas claveteadas de quienes lo habían apedreado.

El mapeo de las antiguas rutas de transporte proporciona a los investigadores un estudio de caso de hace 2000 años sobre el impacto social de las pandemias a lo largo de siglos, afirmó el Dr. Brughmans. Esta estrategia facilita la comprensión de eventos como la Peste Antonina del año 165 d. C., que se estima que mató a una cuarta parte de la población del Imperio Romano, al vincular su propagación con el sistema de carreteras romano.

Daisy Dunn, clasicista y autora de "El hilo perdido: Una historia de mujeres del mundo antiguo“, compartió su entusiasmo por el proyecto, calificándolo de “una delicia para los nerds”. Señaló que, a pesar de la reputación de los romanos como maestros constructores de caminos, sus antiguas rutas a menudo no están señalizadas y hoy en día son fáciles de perder de vista.

“Los entusiastas de la arquitectura siempre nos recuerdan que miremos hacia arriba y apreciemos los edificios que se alzan sobre nosotros”, dijo el Dr. Dunn. “Quizás ahora, con un mapa digital en la mano, nos sintamos tentados a mirar hacia abajo de nuevo”.