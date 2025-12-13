Cultura

La gran fiesta del teatro catalán llega a Buenos Aires para no dejar una butaca vacía

El 21 de marzo de 2026 en el Teatro Margarita Xirgu, la iniciativa de las artes escénicas “Cap Butaca Buida” desembarca por primera vez en América latina

La ciudad de Buenos Aires será escenario de un hecho inédito en el mundo de las artes escénicas nacionales durante 2026: Cap Butaca Buida (Ningún asiento vacío), el movimiento cultural que impulsa cada año la participación masiva en los teatros de Cataluña, tendrá por primera vez una sede internacional fuera de Europa en su tercera edición. La actividad se realizará el 21 de marzo en el Teatre Margarita Xirgu del Casal Català de Buenos Aires, bajo un acuerdo que incorpora a la capital argentina como puerta de entrada de la propuesta al continente americano.

La Diada del Teatro catalán, a la que en la edición de 2026 se suman Andorra y Argentina, busca llenar todas las localidades disponibles en las salas adheridas, en las que se involucran a 222 teatros de Cataluña y nuevos espacios en el Valencia y las Islas Baleares.

Cap Butaca Buida nació en 2023 con el objetivo de fortalecer el vínculo del público con las artes escénicas y poner en valor el papel del teatro como espacio de encuentro, convivencia y expresión colectiva.

Isabel Vidal, presidenta de ADETCA, indicó que la expansión del proyecto hacia el Cono Sur representa un avance que confirma la capacidad del movimiento para unir territorios y comunidades a través del teatro. Asimismo, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, expresó que la jornada del 21 de marzo permitirá reconocer el trabajo de las salas, los ateneos y los profesionales del sector.

Con su llegada a Argentina, el proyecto establece una nueva vía de colaboración cultural entre Cataluña y Buenos Aires, reforzando la presencia del teatro como lenguaje compartido y potenciando la idea de un espacio escénico sin fronteras.

La iniciativa es impulsada por la Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, con respaldo del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) dentro del plan de impulso al teatro catalán 2023–2026.

La adhesión de Buenos Aires cuenta con el apoyo de la Delegación del Govern de la Generalitat de Catalunya en el Con Sud, ampliando por primera vez el alcance geográfico de esta movilización.

