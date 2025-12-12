Roblox es bloqueado en Rusia y miles de niños le piden a Putin que cambie su decisión

El bloqueo de Roblox en Rusia deja a casi 8 millones de usuarios jóvenes sin acceso a la popular plataforma de juegos

Los niños rusos han inundado al presidente Vladímir Putin con súplicas para que restablezca el acceso a Roblox, una plataforma de juegos sumamente popular entre niños y adolescentes que fue bloqueada abruptamente en todo el país este mes.

Roblox, la plataforma con sede en California que permite a los usuarios crear y compartir sus propios juegos, dejó de funcionar para los usuarios rusos el 3 de diciembre. El regulador estatal de medios, Roskomnadzor, confirmó posteriormente que había restringido el acceso, acusando a la empresa de alojar “materiales extremistas” y “propaganda LGBT”, y alegando que su moderación permitía contenido que podría “afectar negativamente el desarrollo espiritual y moral de los niños”.

La medida es la más reciente en la campaña más amplia de Moscú para reforzar el control sobre las plataformas tecnológicas extranjeras y orientar a los usuarios hacia alternativas nacionales, un esfuerzo que, según advierten expertos en libertad de internet, permitiría una mayor vigilancia estatal de las comunicaciones.

En la misma semana que la restricción a Roblox, los reguladores también bloquearon FaceTime de Apple, citando su supuesto uso en la coordinación de ataques y otros delitos, así como Snapchat.

El gobierno de Putin controla internet a través del el Servicio Federal Ruso de Supervisión de Comunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación

Anteriormente, las autoridades tomaron medidas para restringir WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del país, mientras promovían una alternativa rusa llamada Max, inspirada en parte en WeChat de China por su integración con servicios gubernamentales y destinada a reemplazar aplicaciones extranjeras en la vida cotidiana, desde las escuelas hasta las agencias gubernamentales.

Por ahora, las llamadas de WhatsApp no están disponibles, y los funcionarios han señalado que la aplicación podría ser prohibida por completo en los próximos meses.

Si bien muchos rusos se han quejado por la pérdida de acceso a servicios de mensajería y llamadas, la prohibición de Roblox, que afectó a una plataforma que contaba con casi 8 millones de usuarios mensuales y se ubicaba como el segundo servicio de juegos más popular del país según Mediascope, una agencia de monitoreo rusa, ha provocado una reacción especialmente intensa entre los usuarios jóvenes.

El secretario de prensa de Putin, Dmitri Peskov, dijo a principios de esta semana que el Kremlin ha recibido “muchas” cartas de niños sobre el tema antes de la maratón de prensa presidencial y el programa de llamadas de fin de año el 19 de diciembre.

Yekaterina Mizulina, jefa de la Liga de Internet Seguro alineada con el Kremlin, afirmó que desde la prohibición “cada segundo niño” de entre 8 y 16 años le había escrito diciendo que quería irse de Rusia.

En capturas de pantalla que compartió, los niños suplicaban que se restableciera el acceso. “Mi hermano tiene seis años y realmente ama Roblox. Me duele mucho ver su carita triste”, decía un mensaje. “Espero que todo se solucione y que la plataforma sea desbloqueada. Espero un milagro de Año Nuevo”. Otros mensajes decían que los niños que quieren convertirse en desarrolladores de software usan Roblox para aprender los conceptos básicos del desarrollo de juegos y aplicaciones.

Roblox es popular en todo el mundo, pero ha enfrentado algunas críticas por exponer a los niños a contenido sexual, acoso, material extremista y explotación financiera, lo que ha llevado a algunos países a prohibir o restringir la plataforma por preocupaciones sobre la seguridad infantil. Los críticos argumentan que su diseño y fallas de moderación facilitan demasiado que los depredadores contacten a menores y empujen a los niños a gastar en exceso mediante mecánicas similares a juegos de azar, como las cajas de botín.

Roblox está bloqueado en varios países, incluidos China, Turquía e Irak. Los Gobiernos occidentales han tomado medidas para restringir el acceso a la aplicación por parte de usuarios muy jóvenes o han presionado a la plataforma para que introduzca salvaguardas. En Australia, la plataforma implementó una función de verificación de edad mediante reconocimiento facial, que pretende hacer que la aplicación cumpla con la nueva prohibición del país sobre el acceso a redes sociales para menores de 16 años.

Esta función se volverá obligatoria en Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos en diciembre, con una implementación más amplia a principios del próximo año, y también está destinada a evitar que adultos se hagan pasar por adolescentes e infiltren comunidades en línea de niños. Sin embargo, algunos críticos sugieren que, con el rápido desarrollo de la generación de imágenes por IA, será posible eludir la restricción.

En Estados Unidos, la plataforma ha estado vinculada a decenas de casos de acoso y abuso, con al menos 30 arrestos desde 2018 y demandas tras incidentes de explotación sexual e intentos de secuestro. Fiscales estatales junto con bufetes de abogados privados han iniciado investigaciones y decenas de demandas acusando a la empresa de no implementar salvaguardas básicas mientras continúa obteniendo beneficios de los usuarios jóvenes.

En Rusia, el Roskomnadzor (RKN, Servicio Federal Ruso de Supervisión de Comunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación) también destacó el problema del acoso sexual a menores dentro de Roblox, al decir en un comunicado que “los niños son engañados para enviar fotos íntimas y son forzados a actos depravados y violencia; después de todo, Roblox es popular entre los pedófilos que conocen a menores directamente en los chats del juego y luego pasan a la vida real”.

Mizulina, a pesar de su reputación de abogar por un control más estricto de internet, criticó la prohibición, y argumentó que no aborda el problema más amplio del comportamiento depredador en las principales plataformas en línea.

“Los niños simplemente pasarán a otros recursos o usarán métodos alternativos. ¿Cuántos niños han descargado una aplicación de tres letras en los últimos días desde que se prohibió el juego?”, escribió en una publicación de blog en Telegram, al referirse a las redes privadas virtuales, o VPN, que permiten a los usuarios de internet eludir prohibiciones y que han sido en gran medida restringidas en Rusia.

“Como escriben algunos padres de escolares, la elusión generalizada de las medidas de bloqueo también fomenta una actitud generalmente desdeñosa hacia las decisiones gubernamentales. Desde pequeños, a los niños se les inculca la idea de que siempre hay otra opción”, dijo.

Un portavoz de Roblox dijo en un comunicado sobre la prohibición rusa que la empresa “respeta las leyes y regulaciones locales en los países” y “cree que Roblox ofrece un espacio positivo para el aprendizaje, la creación y la conexión significativa para todos”.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Reuters/ Ramil Sitdikov/Illustration; Sputnik/ Alexander Kazakov/ Pool vía Reuters y Sputnik/ Gavriil Grigorov/ Pool vía Reuters]