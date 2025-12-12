Fernando Aramburu regresa con una novela sobre conflictos familiares en tiempos de un histórico crimen de ETA

Fernando Aramburu publicacará en 2026 'Maite', una novela sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997

El escritor Fernando Aramburu, autor de Patria (Tusquets, 2016), abordará los días del secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 en su próxima novela, Maite, que se publicará en marzo de 2026.

Se trata de la historia de dos hermanas y una madre que “no se dicen toda la verdad” y que transcurre en esos días “grabados a fuego” en la memoria del País Vasco, los del secuestro y asesinato del concejal de Ermua (Vizcaya) por parte de la banda terrorista ETA, según adelantó la editorial en un comunicado.

Aramburu ha concebido Maite como una pieza más de su serie Gentes vascas, así llamada porque reúne historias protagonizadas por ciudadanos normales y corrientes, que “cumplen un destino privado en el que de una u otra forma repercute o se refleja la historia colectiva del lugar”. La historia se desarrolla en San Sebastián, en julio de 1997. Mientras se supone que su marido está de viaje por trabajo, Maite recibe a su hermana Elene, que, después de muchos años en Estados Unidos, vuelve a su ciudad para ver cómo se recupera la madre tras un ictus.

En los días que pasarán juntas, las hermanas y la madre conversan, pero evitan mirar de frente la tensión social que se está viviendo a su alrededor con motivo del secuestro de Miguel Ángel Blanco y la amenaza de ejecutarlo si no se cumplen sus demandas. Los hechos históricos corren en paralelo a la intimidad de Maite, una mujer “sensible, compasiva, atenta, pero atrapada en convenciones que le impiden abrir los ojos y afrontar la realidad”, indica la sinopsis.

La publicación de Maite coincidirá, en 2026, con el décimo aniversario de la publicación de Patria, una novela que fue todo un fenómeno literario, de críticas, ventas y premios, sobre dos familias vascas separadas por el fanatismo y la violencia de ETA. Fernando Aramburu ha expresado que la novela surgió de una profunda necesidad de reflexionar sobre el dolor y las heridas que dejó el conflicto vasco. “Quise relatar cómo la violencia tenía el poder de agrietar amistades y familias, y cómo el miedo se instaló en la sociedad. No he pretendido emitir juicios, sino observar y contar lo que vi y viví”.

Fotograma de "Patria", la serie de HBO basada en la novela homónima de Fernando Aramburu

La serie Patria, basada en la novela homónima de Fernando Aramburu, se estrenó en septiembre de 2020. La adaptación consta de ocho episodios y aborda el impacto del terrorismo de ETA en dos familias del País Vasco. Al ser consultado sobre la serie, Aramburu declaró: “Recibí el proyecto con prudencia porque resulta arriesgado trasladar una obra literaria al lenguaje audiovisual. Mi sorpresa fue positiva, ya que el equipo respetó la esencia del libro. Los actores han conseguido dar vida a los personajes y transmitir sus emociones. Considero que la serie es fiel al espíritu de la novela y agradezco el trabajo de quienes la hicieron posible”.

La intimidad de Maite se entrelaza con los hechos históricos del secuestro de Miguel Ángel Blanco (foto) y la amenaza terrorista

El caso Miguel Ángel Blanco

Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en la localidad de Ermua (País Vasco), se convirtió en una figura emblemática en España tras su secuestro y asesinato por la organización terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, “País Vasco y Libertad” en euskera) en julio de 1997. Fue secuestrado el 10 de julio de ese año, y el grupo separatista exigió el acercamiento de presos a su región en un plazo de 48 horas, bajo amenaza de muerte. La negativa del gobierno liderado entonces por José María Aznar a negociar desencadenó en su asesinato dos días después.

El caso de Miguel Ángel Blanco provocó una de las mayores movilizaciones sociales contra ETA y el terrorismo en España, conocidas como el “espíritu de Ermua”. Su asesinato marcó un antes y un después en la sociedad española y contribuyó a fortalecer el rechazo social a la violencia terrorista.

Con información de: EFE

[Fotos: Javier Soriano/ AFP y archivo]