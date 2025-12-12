El gobierno de Javier Milei se reconcilia con la Feria del Libro

Javier Milei en la Feria del Libro 2023, cuando fue recibido como una estrella de rock (Foto: Franco Fafasuli)

Los desencuentros entre el gobierno de Javier Milei y la Fundación El Libro, organizadora de la tradicional Feria del Libro de Buenos Aires, parecen haber concluido luego de dos años de tensiones y reproches mutuos. Los buenos oficios del secretario de Cultura Leonardo Cifelli y el presidente de la Fundación, Christian Rainone (además CEO de la editorial Guadal, que acaba de publicar el libro Homo Argentum, con los episodios narrados de la película favorita del presidente) lo hicieron posible. Así lo confirmó el funcionario en una reunión informal con la prensa, en donde contó algunos detalles de la trama secreta de la reconciliación.

“El vínculo con Cristian Rainone fue bueno desde el primer día. Él se presentó en mi oficina y me comentó los planes que tenía para renovar la Feria y las necesidades del sector editorial. En 2024 no me presenté porque Alejandro Vaccaro (N. de la R: entonces presidente de la Fundación El Libro) me dijo que podía haber problemas. En 2025 estuve y hubo algunos abucheos pero pude expresar lo que el presidente Milei estaba haciendo por el país (hablamos de la baja de la histórica baja de la inflación que favorece a los sectores). En 2026 estaremos con un stand compartido con la Biblioteca Nacional, se montará una sala inmersiva y estará el camión escenario de Tecnópolis. También habrá actividades a la Plaza Seca del Palacio Libertad junto a Perú, país invitado“, comentó Cifelli. Aunque es temprano para confirmar la presencia de Javier Milei en algunos de los actos de la edición 2026, es una posibilidad latente.

El secretario de Cultura Leonardo Cifelli junto a la secretaria general de la presidencia Karina Milei y el presidente de la Nación, Javier Milei (Foto: prensa Secretaría de Cultura de la Nación)

Además, Cifelli remarcó que el vínculo nunca estuvo roto: en estos dos años de la administración Milei, la Feria del Libro Infantil y Juvenil (también organizada por la Fundación El Libro) se realizó sin problemas en el Palacio Libertad y para el sector editorial, puntualizó, se incrementó del Programa Libro%, hubo donación de libros a Bahía Blanca luego del temporal, y se apoyó la presencia de FILBA en el stand de Argentina en Guadalajara.

Milei contra la Feria del Libro

En 2024, a los pocos meses de la asunción de Javier Milei, comenzó la tensión. El flamante presidente iba a presentar su libro Capitalismo, Socialismo y la trampa Neoclásica pero, según declaró en aquel momento, encontró con una fuerte hostilidad hacia su persona. “Nos hace sospechar que hay un tema de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento”, aseguró el presidente en una entrevista concedida a Luis Majul y Esteban Trebucq en radio El Observador. “Nos han amenazado con que nos van a hacer cosas, un tipo de comportamiento impropio de la cultura y no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo”, agregó.

En la inauguración de aquel año, el entonces presidente de la Fundación el Libro, Alejandro Vaccaro, había sido muy crítico del nuevo gobierno por su ausencia con un stand oficial, por primera vez en 48 años. “La excusa de que la participación del Estado nacional en la Feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira”, dijo en su discurso.

Leonardo Cifelli habló en la inauguración de la Feria del Libro 2025 y dividió opiniones (Foto: Prensa Secretaría de Cultura de la Nación)

“Después de una ardua negociación en la que accedimos a todos sus requerimientos, el Banco Nación decidió retirar después de muchos años su sponsoreo de la Feria, dejando trascender que la orden ‘vino de arriba’”, agregó. Además, denunció el “ataque despiadado a todas las expresiones culturales” por parte del gobierno, “sin justificación económica, pero respaldado por un sesgo ideológico alarmante”.

Habiendo pasado más de un año y medio de aquel chisporroteo, el secretario Cifelli se muestra distendido y con evidente satisfacción por el resultado electoral que avaló el rumbo del gobierno en las elecciones legislativas de octubre (algo que él considera también se replica en el ámbito cultural hacia su gestión). Ahora resta importancia a aquellas palabras y revela un buen vínculo personal con Vaccaro. Aunque es mejor con Rainone, remarca.

Cifelli en la Feria del Libro 2025

En 2025, como signo de cierto acercamiento, Cifelli concurrió a la inauguración de la Feria del Libro y brindó un discurso laudatorio de la gestión del gobierno, no sin algunas interrupciones y abucheos de los presentes. Estaba caliente el episodio del derribo de un monumento al escritor Osvaldo Bayer, por parte de Vialidad Nacional, en la entrada a Río Gallegos, lo que motivó una protesta flash mob de relevantes escritores como Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Selva Almada, Enzo Maqueira, Gonzalo Unamuno y Andrea Giunta, entre otros.

A su turno, Cifelli agradeció a Rainone, nuevo presidente de la Fundación El libro, la “decisión de dejar atrás el tono politizado y confrontativo que se marcó en las ediciones anteriores”. “Y ahí le llegaron los primeros abucheos”, contó Patricia Kolesnicov en su crónica de Infobae Cultura. “Cifelli no retrocedió: dijo 'Javier Milei’ y lo volvieron a abuchear, dijo que el gobierno promovía ‘una cultura libre y sin una orientación ideológica’ y lo abucheraron de nuevo, dijo que la política partidaria no debe intervenir en la cultura y lo abuchearon pero también lo aplaudieron. Habló de ‘gastos innecesarios’ de la gestión anterior, el kirchnerismo. Y otra vez, se mezcló apoyo y rechazo".

El Palais de Glace podría reabrir a finales de 2026 tras una inversión de 10 millones de dólares (Foto: Wikipedia)

Anuncios de la secretaría de Cultura de la Nación para 2026

Al margen de la Feria del Libro, se conocieron algunos detalles de la política cultural nacional para 2026. El proceso de restauración del Palais de Glace, cerrado (y prácticamente abandonado) desde diciembre de 2017, avanza lentamente: solo el 15% de la obra está completado y se estima que finalizarla requerirá 10 millones dólares. La licitación para concluir los trabajos se publicará entre fines de enero y principios de febrero, y, una vez adjudicada, el plazo de ejecución será de ocho meses. Las proyecciones más optimistas sitúan la reapertura hacia finales de 2026.

En febrero, la Secretaría de Cultura abrirá concursos para cubrir la dirección de cinco museos nacionales cuyos cargos están vencidos y prorrogados: el Museo Histórico Nacional, el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, el Museo Casa de Yrurtia, el Museo Casa Ricardo Rojas y el Museo Regional de Pintura “José A. Terry”.

La distinción a la Personalidad Emérita de la Cultura recibirá un nuevo impulso, con premios de 1.500.000 pesos para personalidades destacadas en Fotografía, Arte, Música, Danza, Actuación y Artista Popular. El fotógrafo Aldo Sessa figura entre los próximos galardonados. Por su parte, la entrega de los Premios Nacionales se regularizará tras los retrasos administrativos que impidieron otorgar los correspondientes a 2023 en tiempo y forma. Para 2026, se prevé distinguir a quienes se hayan destacado en 2024 y 2025. También, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares recibirá 3 mil millones de pesos anuales destinados a la compra de libros, una cifra que representa el doble del monto de 1.500 millones de pesos asignados este año.

El 40° aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges será conmemorado con una agenda especial de actividades en museos, que incluirá recitales de poemas en los museos nacionales y con Leonor Benedetto como primer nombre confirmado.