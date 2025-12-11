Cultura

El canto alpino del yodel, patrimonio inmaterial de la Unesco

Popular en Suiza, Austria y Alemania, los orígenes de este canto son difusos pero se codificó en el siglo XIX y en el siglo XX

Guardar
El canto alpino del yodel,
El canto alpino del yodel, patrimonio inmaterial de la Unesco (REUTERS/Angelika Warmuth)

El yodel, un canto alpino convertido en un emblema de Suiza, se incorporó el jueves a la lista del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.

En este tipo de canto, el intérprete efectúa cambios bruscos en el tono de su registro vocal, pasando rápidamente del tono grave de voz de pecho al tono agudo de falsete.

Según Julien Vuilleumier, consejero en el Ministerio de Cultura para esta candidatura, los orígenes de este canto son difusos pero “el yodel tal como lo conocemos hoy se codificó en el siglo XIX y en el siglo XX” para integrarse “en los cantos populares”, con “inspiraciones cruzadas” entre las montañas del Tirol (Austria, Italia), el sur de Alemania y Suiza.

En este tipo de canto,
En este tipo de canto, el intérprete efectúa cambios bruscos en el tono de su registro vocal (REUTERS/Pierre Albouy)

Su alcance supera a Suiza, ya que el canto se integró, con las olas de emigración, en la música folk estadounidense, incluida la música country.

Y sigue evolucionando, ya que también incursiona en “formas más experimentales, en la frontera del jazz, del pop y del rock”, explicó Vuilleumier.

El yodel también se canta en Austria y Alemania, pero Suiza presentó sola su candidatura.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

yodelpatrimonio inmaterial de la Unesco

Últimas Noticias

El Moderno celebra sus 70 años con un programa que reunirá a más de trescientos artistas

El calendario 2026 contará con más de 10 exposiciones temáticas, actividades comunitarias y una presencia destacada en eventos internacionales. El detalle

El Moderno celebra sus 70

Robaron más de 600 objetos de “gran valor cultural” del Museo de Bristol, en Inglaterra

Durante la madrugada, los delincuentes ingresaron al edificio que alberga la colección dedicada al Imperio Británico y la Commonwealth. La policía difundió imágenes para que la comunidad ayude a encontrar a los cuatros sospechosos

Robaron más de 600 objetos

Llaman a los fans de “Heartstopper” a grabar un video para que su autora viaje a Buenos Aires

La comunidad argentina prepara una invitación especial para la creadora británica y busca su presencia en la Feria Internacional del Libro de 2026

Llaman a los fans de

Ortografía y redacción: abolir, verbo regular en todas sus formas

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Ortografía y redacción: abolir, verbo

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró una época en que se casaban por razones económicas, hoy por una visa”

Los bailes, los amores y la crítica social se unen en la autora inglesa que nació hace 250 años y sigue teniendo clubs de fans. Un nuevo libro le hace honor

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró
DEPORTES
Qué declaró el hermano de

Qué declaró el hermano de Manu Ginóbili por el derrumbe que causó 13 muertos durante un temporal en Bahía Blanca

La reacción de Lamine Yamal tras ser sustituido en el último partido del Barcelona y la sentencia del entrenador en rueda de prensa

Supo competir en los Juegos Olímpicos y ahora es uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI: “El Pablo Escobar moderno”

Las reacciones de Messi durante la final de la MLS que filmaron con la “Ref Cam” que llevó el árbitro

El video del nuevo accidente de Jack Doohan en su segundo día de prácticas en la Súper Fórmula de Japón tras dejar la Fórmula 1

TELESHOW
La confusión de Wanda Nara

La confusión de Wanda Nara y el momento más desopilante en MasterChef Celebrity: “No lo puedo creer”

Así es la miniserie de los 4 ex Gran Hermano que desató críticas, memes y polémica

The New York Times eligió dos producciones argentinas entre sus series favoritas del 2025

El día libre de Shakira en medio de sus shows en Buenos Aires: cine con sus hijos y el saludo a los fans

Guido Kaczka se animó a cantar un clásico del rock en su programa: “Uno de los 10 mejores temas de la historia”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Zelensky convocó una

El presidente Zelensky convocó una reunión urgente con aliados para discutir la paz

Angustioso rescate en el Parque Nacional Arches: un excursionista quedó atrapado en arenas movedizas

Más de 400 civiles murieron en la ofensiva del M23 en el este de Congo

Terror en el aire: un paracaidista quedó colgado de la cola del avión en pleno salto

Robaron más de 600 objetos de “gran valor cultural” del Museo de Bristol, en Inglaterra