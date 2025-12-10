Cultura

Teatro Colón 2026: Marianela Nuñez, estrenos mundiales de Strasnoy y Santaolalla, y el regreso de la Filarmónica de Berlín

La temporada presenta nuevas obras de los dos prestigiosos compositores argentinos, un concierto de la formación instrumental alemana después de 26 años y dos clásicos con la bailarina estrella

Teatro Colón lanza su temporada
Teatro Colón lanza su temporada 2026: estrenos mundiales, grandes orquestas y propuestas para toda la familia

La temporada 2026 del Teatro Colón se perfila como una de las más ambiciosas y diversas de su historia, con una programación que abarca desde grandes clásicos de la lírica y el ballet hasta propuestas contemporáneas y experimentales. Entre los hitos más esperados destaca el regreso, tras veintiséis años, de la Berliner Philharmoniker al escenario porteño, bajo la dirección de Kirill Petrenko y con la participación del pianista Daniil Trifonov como solista. Además, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires celebrará su 80 aniversario con un ciclo de diecinueve conciertos de abono y ocho extraordinarios, convocando a solistas y directores de renombre internacional.

En el último tramo de la temporada, el público podrá disfrutar de la presencia estelar de Marianela Nuñez, quien abrirá el año con El lago de los cisnes y lo cerrará con El cascanueces, reafirmando su vínculo con el Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por Julio Bocca. La institución también anunció que la renovación de abonos para 2026 estará disponible desde el viernes 12 de diciembre, tanto de manera presencial en Libertad 621 como online a través de su sitio web oficial.

Marianela Nuñez abrirá el año
Marianela Nuñez abrirá el año con "El lago de los cisnes" y lo cerrará con "El cascanueces"

La oferta lírica incluirá siete títulos de abono y tres de Ópera de Cámara. Entre las producciones más destacadas figura el retorno de Wagner al Colón con Die Walküre, así como la reposición de Les contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach, en la puesta de Eugenio Zanetti estrenada en 2019. El repertorio contemporáneo tendrá un lugar central con el estreno mundial de Dementia, obra comisionada al compositor argentino Oscar Strasnoy. La tradición italiana estará representada por cinco títulos, entre ellos I Capuleti e i Montecchi de Vincenzo Bellini, Manon Lescaut de Puccini en versión concierto, Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni —que inaugurará la temporada en abril bajo la dirección escénica de Hugo de Ana— y la monumental Otello de Giuseppe Verdi.

La Ópera de Cámara permitirá el encuentro con tres obras fundamentales del siglo XX: Historia del soldado de Igor Stravinsky, La ópera de los tres centavos de Weill-Brecht y Otra vuelta de tuerca de Benjamin Britten. En el ámbito del ballet, la programación contempla ocho títulos, con reposiciones, estrenos argentinos y un estreno mundial. Entre las novedades se encuentra Borges, una obra comisionada a Goyo Montero con música de Gustavo Santaolalla y Owen Belton, que tendrá su estreno mundial en septiembre. Además, se presentarán Alicia en el país de las maravillas de Christopher Wheeldon, Manon de Kenneth MacMillan y un programa mixto con obras de Harald Lander, Demis Volpi y Aszure Barton.

Julio Bocca, director artístico del
Julio Bocca, director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón (Foto: Maximiliano Luna)

La Orquesta Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Alejo Pérez, ofrecerá tres conciertos propios, además de su participación en las temporadas de ópera y ballet. Por su parte, la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón brindará un ciclo de ocho conciertos entre marzo y diciembre, consolidándose como semillero de jóvenes talentos argentinos.

El ciclo Colón Contemporáneo, dirigido por Martín Bauer, presentará cuatro funciones en la Sala Principal, incluyendo cinco estrenos latinoamericanos de obras de los siglos XX y XXI. La temporada se inaugurará con la proyección e interpretación en vivo del film Blade Runner. El Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC), también bajo la dirección de Bauer, desplegará una programación heterogénea con doce propuestas que abarcan danza contemporánea, música electroacústica, instalaciones audiovisuales, conferencias, clases magistrales, performance, teatro, ópera y cine experimental.

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires junto a Zoe Zeniodi (Foto: Arnaldo Colombaroli)

El Colón para niños, a cargo del Instituto Superior de Arte, ofrecerá cinco títulos pensados para toda la familia, entre los que se incluyen El rey Arturo, Cuentos líricos, adaptaciones de El barbero de Sevilla y El lago de los cisnes, y el ballet cantado Un sueño navideño. El Salón Dorado, estructurado en once ejes temáticos, albergará propuestas de música coral, vocal e instrumental de cámara, tango, jazz y homenajes a grandes maestros de la música nacional, además de dar espacio a jóvenes intérpretes.

En el plano internacional, la visita de la Filarmónica de Berlín se suma a coproducciones como los ciclos de Grandes Intérpretes y [Aura], así como a nuevas experiencias multisensoriales del ciclo Colón Inmersivo, que en 2026 incluirá “Monet” y “Aida”. Entre los datos destacados de la temporada figuran los diecinueve conciertos de abono y ocho extraordinarios de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el estreno mundial de Dementia de Oscar Strasnoy y la presencia de Marianela Nuñez en los títulos de apertura y cierre del ballet.

