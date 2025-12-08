Cultura

Los trabajadores del Louvre convocan a una huelga

Tres sindicatos del museo parisino llaman a reclamar contra las “condiciones de trabajo deterioradas” y los “recursos insuficientes”

Guardar
Los trabajadores del Louvre convocan
Los trabajadores del Louvre convocan una huelga para la semana que viene (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Tres sindicatos del museo del Louvre, en París, convocaron una “huelga prorrogable” a partir del 15 de diciembre para protestar contra las “condiciones de trabajo deterioradas” y los “recursos insuficientes”.

El Louvre, el museo más visitado del mundo, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace dos semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

El llamado a la huelga del personal fue convocado por los sindicatos CGT, Sud y CFDT, y fue “votado por unanimidad” en una asamblea general, con unas 200 personas, el lunes por la mañana en el auditorio del Louvre, precisó la CGT.

FOTO DE ARCHIVO: Turistas en
FOTO DE ARCHIVO: Turistas en el Louvre posan para fotografías un día antes de la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias anticipadas francesas en París, Francia, el 6 de julio de 2024. REUTERS/Kevin Coombs/Foto de archivo

“Cada día, los espacios museográficos permanecen cerrados mucho más allá de lo previsto en el plan de apertura garantizada debido a la falta de personal suficiente, así como a fallos técnicos y al deterioro del edificio”, aseguran los sindicatos en una carta dirigida a la ministra de Cultura, Rachida Dati.

“El público sólo tiene un acceso limitado a las obras y se encuentra obstaculizado en sus desplazamientos”, añaden.

“Visitar el Louvre se ha convertido en una verdadera pista de obstáculos”, advierten.

El robo de las joyas, que tuvo lugar un domingo por la mañana después de que los ladrones accedieran al balcón con un montacargas, puso en evidencia los problemas de seguridad del museo.

La dirección de la pinacoteca ha asegurado en varias ocasiones que es “consciente” de estas carencias y de la necesaria “modernización” del centro.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

museo del louvre

Últimas Noticias

Robaron 8 grabados de Matisse y 5 de Portinari de la biblioteca en San Pablo

Dos hombres armados sustrajeron las obras de una muestra dedicada a libros raros. Huyeron por la puerta

Robaron 8 grabados de Matisse

Tips de ortografía: triaje, no triage

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: triaje, no

Virginia Lago defiende la autogestión en el arte: “Yo soy muy hacedora de mis pasiones”

La intérprete revela cómo la iniciativa y el aprendizaje constante impulsan su vitalidad y la llevan a explorar nuevos horizontes

Virginia Lago defiende la autogestión

Una muestra ingresa en la I.A. y las conspiraciones, con una instalación que invita a desafiar la realidad

El colectivo francés U2P050 presenta “Falso positivo” en Fundación Andreani, con una puesta que explora cómo las teorías conspirativas y la I.A. moldean la cultura digital

Una muestra ingresa en la

Un viaje por los 500 años de México: un relato épico que desafía los estereotipos

El reconocido profesor de historia latinoamericana Paul Gillingham presenta una visión fresca y profunda sobre la identidad mexicana, desmontando mitos y celebrando la diversidad y la fuerza de su gente a lo largo de los siglos

Un viaje por los 500
DEPORTES
Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El brutal nocaut que estremeció al mundo del boxeo: “Demuestra lo peligroso que puede ser este deporte”

El premio que ganó Lando Norris tras su histórico título en la F1 y la elección clave que deberá tomar en el 2026

El récord que Franco Colapinto compartió con una figura tras el final de la temporada de la Fórmula 1

Las reacciones, reprobaciones y el final: el termómetro de la Bombonera durante la eliminación de Boca ante Racing

TELESHOW
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich reavivan rumores de reconciliación tras una cena secreta

El particular ritual que eligieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su boda para sellar su amor eterno

Shakira llegó a la Argentina con sus hijos y encendió la previa de Vélez: todas las imágenes

Wanda Nara sorprendió con una impactante decoración navideña en su hogar: 7 árboles, fotos familiares y destellos

La fiesta de casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino: “Nos faltaba dar este paso”

INFOBAE AMÉRICA

El abogado de Sebastián Marset

El abogado de Sebastián Marset dijo que el narco uruguayo evaluó entregarse pero que ahora lo considera “inviable”

Uruguay importará gas desde Argentina y ahorrará un 50% del costo de producción

Robaron 8 grabados de Matisse y 5 de Portinari de la biblioteca en San Pablo

La explosión de un transformador provocó un incendio que tomó todo un edificio en Uruguay

Críticas al veto a que los menores usen las redes sociales en Australia: “No protege, desconecta”