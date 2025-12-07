Cultura

Nuevo escándalo en el Louvre: una filtración de agua dañó cientos de obras en el departamento egipcio

La administración del museo confirmó que una fuga en el sistema de calefacción afectó materiales científicos y revistas de egiptología, aunque descartó pérdidas irreparables

Una filtración de agua a finales de noviembre dañó varios cientos de obras en el departamento egipcio del Louvre, informó el museo parisino, semanas después de que un audaz robo de joyas generó inquietudes sobre su infraestructura.

“Entre 300 y 400 obras” resultaron afectadas por la filtración descubierta el 26 de noviembre, indicó el subadministrador del museo, Francis Steinbock, quien las describió como “revistas de egiptología” y “documentación científica” utilizada por investigadores.

Los materiales dañados datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Son “extremadamente útiles”, pero “no son únicos”, agregó Steinbock.

“Ningún objeto patrimonial se vio afectado por este daño”, aseguró. Añadió que “hasta ahora, no hemos sufrido pérdidas irreparables ni definitivas en estas colecciones”.

El incidente ocurre tras el robo de octubre, cuando una banda de cuatro personas irrumpió en el museo de arte más visitado del mundo a plena luz del día y robó joyas valoradas en unos 102 millones de dólares en solo siete minutos, antes de huir en scooters, lo que desató un debate sobre la antigüedad de la infraestructura del museo.

El Louvre señaló que se realizará una investigación interna sobre la filtración de noviembre, que se debió a la apertura accidental de una válvula en el sistema de calefacción y ventilación, lo que provocó que el agua se filtrara a través del techo del ala Mollien, donde estaban almacenados los libros.

El sistema, considerado “completamente obsoleto”, lleva meses fuera de servicio y está previsto que sea reemplazado a partir de septiembre de 2026, indicó la administración del museo.

En cuanto a las obras, serán “secadas, enviadas a un encuadernador para su restauración y luego regresarán a las estanterías”, añadió.

A finales de noviembre, el Louvre anunció que aumentará el precio de las entradas para la mayoría de los visitantes no pertenecientes a la Unión Europea, por lo que turistas de Estados Unidos, Reino Unido, China y otros países deberán pagar 32 euros (37 dólares) para ingresar.

El museo dijo que el aumento del 45% en el precio de las entradas busca incrementar los ingresos anuales hasta en 23 millones de dólares para financiar mejoras estructurales en la institución cultural.

El Louvre es el museo más visitado del mundo y en 2024 recibió 8,7 millones de visitantes, de los cuales el 69% provenía del extranjero.

Fuente: AFP

