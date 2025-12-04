Murió Steve Cropper, legendario guitarrista de los Blues Brothers y compositor de varios clásicos del soul

The Blues Brothers (John Belushi and Dan Aykroyd), con Steve Crooper en guitarra, interpretan “Soul Man” en "Saturday Night Live" (1978).

Steve Cropper, el delgado y conmovedor guitarrista y compositor que ayudó a consolidar la célebre banda Booker T. and the M.G.’s en Stax Records y coescribió los clásicos “Green Onions”, “(Sittin’ on) the Dock of the Bay” e “In the Midnight Hour”, ha fallecido. Tenía 84 años.

Pat Mitchell Worley, presidenta y directora ejecutiva de la Soulsville Foundation, dijo que Cropper murió el miércoles en Nashville. La fundación opera el Museo Stax de la Música Soul Estadounidense en Memphis, ubicado en el sitio de la antigua Stax Records, donde Cropper trabajó durante años.

La causa de la muerte no se dio a conocer. Eddie Gore, colaborador de larga data, dijo que estuvo con Cropper el martes en un centro de rehabilitación en Nashville, donde el músico se encontraba tras una reciente caída. Había estado trabajando en nueva música cuando Gore lo visitó, según relató. “Era una gran persona”, dijo Gore. “Definitivamente fuimos afortunados de tenerlo entre nosotros”.

Steve Cropper fue guitarrista de Booker T. and the M.G.’s y del sello Stax Records (Foto: archivo REUTERS/Gary Cameron)

El guitarrista, compositor y productor musical no era conocido por un estilo llamativo, pero sus riffs sencillos y pegadizos y su sólido sentido del ritmo ayudaron a definir la música soul de Memphis. En una época en la que era común que músicos blancos se apropiaran del trabajo de artistas negros y ganaran más dinero con sus canciones, Steve Cropper era ese raro artista blanco dispuesto a mantener un perfil bajo y colaborar.

‘¡Tócalo, Steve!’

El propio nombre de Cropper quedó inmortalizado en el éxito de 1967 “Soul Man”, grabado por Sam & Dave. A mitad de la canción, el cantante Sam Moore exclama “¡Tócalo, Steve!” mientras el guitarrista ejecuta un riff ajustado y resonante, un sonido deslizante que Cropper creaba usando un encendedor Zippo. El intercambio fue recreado a finales de la década de 1970 cuando Steve Cropper se unió al dúo de John Belushi y Dan Aykroyd, The Blues Brothers, y tocó en su exitosa versión de “Soul Man”.

En una entrevista de 2020, Cropper habló sobre su carrera y cómo perfeccionó el arte de llenar los espacios con uno o dos riffs esenciales. “Escucho a los otros músicos y al cantante”, dijo. “No me escucho solo a mí. Me aseguro de que sueno bien antes de empezar la sesión. Una vez que presentamos la canción, entonces escucho la canción y la forma en que la interpretan. Y toco alrededor de todo eso. Eso es lo que hago. Ese es mi estilo”.

El guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, consultado una vez sobre Cropper, dijo simplemente: “Perfecto, amigo”. En un video instructivo de YouTube, el virtuoso de la guitarra Joe Bonamassa afirma que los movimientos de Cropper son frecuentemente imitados. “Si no has escuchado el nombre de Steve Cropper, lo has escuchado en una canción”, dijo Bonamassa.

Steve Cropper (primero desde la izquierda) fue el guitarrista de la banda The Blues Brothers, liderada por John Belushi y Dan Aykroyd

Steve Cropper nació cerca de Dora, Misuri, pero se mudó con su familia a Memphis cuando tenía 9 años y recibió su primera guitarra por correo a los 14 años, según su sitio web, playitsteve.com. Chuck Berry, Jimmy Reed y Chet Atkins estuvieron entre sus primeras influencias.

Cropper era artista de Stax antes de que el sello se llamara así, ya que Jim Stewart y Estelle Axton lo habían fundado como Satellite Records en 1957. A principios de la década de 1960, Satellite lo fichó junto a su banda instrumental, los Royals Spades. La banda pronto cambió su nombre a los Mar-Keys y tuvo un éxito con “Last Night”.

Satellite fue rebautizado poco después como Stax, donde algunos de los Mar-Keys se convirtieron en la sección de metales del sello, mientras que Cropper y otros Mar-Keys formaron Booker T. and the M.G.’s. Con Cropper, el tecladista Booker T. Jones, el bajista Donald “Duck” Dunn y el baterista Al Jackson, se hicieron conocidos por sus éxitos instrumentales “Green Onions”, “Hang ‘Em High” y “Time Is Tight”, y acompañaron a Otis Redding, Sam & Dave y otros.

La formación del grupo instrumental Booker T. and the M.G.’s, con Steve Crooper primero a la derecha

La banda, racialmente integrada —una rareza en su época—, era tan admirada que incluso artistas ajenos a Stax grabaron con ellos, especialmente Wilson Pickett. Jones, quien es el único miembro sobreviviente de la banda, y Jackson son negros. Dunn y Cropper eran blancos. “Cuando entrabas por la puerta de Stax, no había absolutamente ningún color”, dijo Cropper. “Todos estábamos allí por la misma razón: conseguir un disco exitoso”.

Inspirado por una canción góspel

A mediados de la década de 1960, el ejecutivo de Atlantic Records Jerry Wexler llevó a Wilson Pickett a trabajar con los músicos de Stax. Durante una reunión en 2015 con la Asociación Nacional de Editores de Música, Cropper reconoció que nunca había oído hablar de Pickett antes de trabajar con él. Encontró algunas grabaciones góspel del famoso cantante, se sintió cautivado por la frase “I’ll see my Jesus in the midnight hour” (“Veré a mi Jesús en la medianoche”) y, con un pequeño cambio, ayudó a escribir un estándar secular. “¡El hombre allá arriba me ha estado perdonando por esto desde entonces!”, dijo sobre Wilson Pickett.

Steve Cropper fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 como miembro de Booker T. and the M.G.’s. Ese año, Cropper, Dunn y Jones tocaron en un homenaje repleto de estrellas a Bob Dylan en el Madison Square Garden. Al Jackson murió en 1975, Dunn en 2012.

El guitarrista fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el Salón de la Fama de los Compositores por su legado musical (Foto: archivo REUTERS/Gary Cameron)

La revista Rolling Stone ubicó a Cropper en el puesto 39 de su lista de los 100 mejores guitarristas, llamándolo “el ingrediente secreto en algunas de las mejores canciones de rock y soul”.

Cropper tenía una relación especialmente cercana con Otis Redding, además. En una entrevista en su sitio web, recordó haber colaborado en “(Sittin’ on) the Dock of the Bay”, terminada poco antes de la muerte de Redding en un accidente aéreo en diciembre de 1967 y que fue un éxito número 1 en 1968. La melancólica y folclórica balada era una reflexión agridulce sobre su triunfante aparición unos meses antes en el Festival Pop de Monterey. Cropper recordaría haber añadido los toques finales a la grabación mientras aún lloraba la muerte de Redding. “Habíamos estado buscando la canción de cruce”, dijo. “Esta canción, sabíamos que la teníamos”.

Steve Cropper apareció en la película The Blues Brothers (1980) y en su secuela, Blues Brothers 2000, interpretando a “El Coronel” en la banda de los Blues Brothers. En la vida real, también salió de gira con ellos. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2005, y dos años después recibió un Premio Grammy a la trayectoria. Continuó grabando en sus últimos años, incluyendo el album Friendlytown (2024), que fue nominado a un Grammy. A principios de este año, recibió el Premio de las Artes del Gobernador de Tennessee, el máximo honor artístico del estado.

Fuente: AP