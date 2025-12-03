Guillermo del Toro recibirá el mayor reconocimiento del British Film Institute

El British Film Institute otorga a Guillermo del Toro el BFI Fellowship por su destacada trayectoria en el cine internacional

El British Film Institute (Instituto de Cine Británico) anunció el miércoles en un comunicado que otorgará al director mexicano Guillermo del Toro su mayor distinción, el BFI Fellowship, en reconocimiento a su carrera en una ceremonia en mayo de 2026.

“El premio reconoce su extraordinaria contribución al cine y el arte distintivo que recorre su obra, tanto en animación como en acción real, y, como cineasta mexicano, tanto en español como en inglés”, señaló el BFI en su comunicado.

El director, guionista y productor de cine mexicano, de 61 años, ganador de tres premios Oscar, recibirá el galardón durante la cena anual del presidente del BFI, Jay Hunt, en Londres, en una fecha por determinar en mayo de 2026.

Del Toro, cuya adaptación de Frankenstein se estrenó en cines en octubre y, unas semanas después, en Netflix, calificó como un “honor” recibir este reconocimiento.

“Es el honor de toda una vida, y un momento emocionante en la vida de un narrador, unirse a un panteón tan selecto y ser reconocido por el BFI. He sido profundamente influenciado por el cine británico y he disfrutado de una larga y fructífera colaboración con grandes talentos a ambos lados de la cámara durante décadas”, señaló en el comunicado el director mexicano.

“Agradezco a todos en el BFI por esta gran distinción. Me esforzaré por trabajar arduamente para demostrar que soy digno de la confianza que han depositado en mí”, añadió Guillermo del Toro.

El director mexicano ganó los premios Oscar por mejor director y mejor película en 2018, por The shape of water (La forma del agua), y en 2023, al mejor filme de animación por Pinocho.

Además, The shape of water se hizo con los premios Oscar por mejor diseño de producción y mejor banda sonora original, mientras que otra película suya, El laberinto del fauno, se llevó en 2006 las estatuillas de Hollywood por mejor fotografía, decorado y maquillaje.

“Guillermo del Toro es un cineasta extraordinario con una larga relación con el BFI, y ha defendido constantemente el talento británico. Sus colaboraciones aquí hablan de la fortaleza de nuestras industrias audiovisuales y de las personas cualificadas que las impulsan. Su obra es instantáneamente reconocible por ser audazmente imaginativa y fantástica”, afirmó el presidente del organismo, Jay Hunt.

“Al otorgar el BFI Fellowship a Guillermo del Toro, reconocemos su extraordinaria contribución al cine y la inspiración y magia que ha aportado a cineastas y audiencias aquí y en todo el mundo”, añadió.

Guillermo del Toro se unirá entre los premiados con el BFI Fellowship a otras figuras destacadas de la historia del cine, como David Lean, Bette Davis, Akira Kurosawa, Elizabeth Taylor, Orson Welles, Martin Scorsese, Spike Lee o Tom Cruise.

“El BFI y del Toro tienen una larga historia de colaboración, y el director mexicano ha recurrido al Archivo Nacional del BFI y a la historia del cine británico como recurso e inspiración a lo largo de su carrera”, destacó el comunicado del organismo.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Toby Melville; Reuters/Mark Blinch; captura de video (YouTube: CBS Sunday Morning).