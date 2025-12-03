Cultura

Guillermo del Toro recibirá el mayor reconocimiento del British Film Institute

El director, guionista y productor mexicano será homenajeado en Londres por su influencia en el séptimo arte, y se sumará, así, a una lista de leyendas reconocidas por el British Film Institute a lo largo de la historia

Guardar
El British Film Institute otorga
El British Film Institute otorga a Guillermo del Toro el BFI Fellowship por su destacada trayectoria en el cine internacional

El British Film Institute (Instituto de Cine Británico) anunció el miércoles en un comunicado que otorgará al director mexicano Guillermo del Toro su mayor distinción, el BFI Fellowship, en reconocimiento a su carrera en una ceremonia en mayo de 2026.

“El premio reconoce su extraordinaria contribución al cine y el arte distintivo que recorre su obra, tanto en animación como en acción real, y, como cineasta mexicano, tanto en español como en inglés”, señaló el BFI en su comunicado.

El director, guionista y productor de cine mexicano, de 61 años, ganador de tres premios Oscar, recibirá el galardón durante la cena anual del presidente del BFI, Jay Hunt, en Londres, en una fecha por determinar en mayo de 2026.

Del Toro, cuya adaptación de Frankenstein se estrenó en cines en octubre y, unas semanas después, en Netflix, calificó como un “honor” recibir este reconocimiento.

Guillermo del Toro recibirá el
Guillermo del Toro recibirá el máximo reconocimiento del BFI en una ceremonia prevista para mayo de 2026 en Londres

“Es el honor de toda una vida, y un momento emocionante en la vida de un narrador, unirse a un panteón tan selecto y ser reconocido por el BFI. He sido profundamente influenciado por el cine británico y he disfrutado de una larga y fructífera colaboración con grandes talentos a ambos lados de la cámara durante décadas”, señaló en el comunicado el director mexicano.

“Agradezco a todos en el BFI por esta gran distinción. Me esforzaré por trabajar arduamente para demostrar que soy digno de la confianza que han depositado en mí”, añadió Guillermo del Toro.

El director mexicano ganó los premios Oscar por mejor director y mejor película en 2018, por The shape of water (La forma del agua), y en 2023, al mejor filme de animación por Pinocho.

Además, The shape of water se hizo con los premios Oscar por mejor diseño de producción y mejor banda sonora original, mientras que otra película suya, El laberinto del fauno, se llevó en 2006 las estatuillas de Hollywood por mejor fotografía, decorado y maquillaje.

El director mexicano es premiado
El director mexicano es premiado por su contribución al cine en animación y acción real, tanto en español como en inglés

Guillermo del Toro es un cineasta extraordinario con una larga relación con el BFI, y ha defendido constantemente el talento británico. Sus colaboraciones aquí hablan de la fortaleza de nuestras industrias audiovisuales y de las personas cualificadas que las impulsan. Su obra es instantáneamente reconocible por ser audazmente imaginativa y fantástica”, afirmó el presidente del organismo, Jay Hunt.

“Al otorgar el BFI Fellowship a Guillermo del Toro, reconocemos su extraordinaria contribución al cine y la inspiración y magia que ha aportado a cineastas y audiencias aquí y en todo el mundo”, añadió.

Guillermo del Toro se unirá entre los premiados con el BFI Fellowship a otras figuras destacadas de la historia del cine, como David Lean, Bette Davis, Akira Kurosawa, Elizabeth Taylor, Orson Welles, Martin Scorsese, Spike Lee o Tom Cruise.

“El BFI y del Toro tienen una larga historia de colaboración, y el director mexicano ha recurrido al Archivo Nacional del BFI y a la historia del cine británico como recurso e inspiración a lo largo de su carrera”, destacó el comunicado del organismo.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Toby Melville; Reuters/Mark Blinch; captura de video (YouTube: CBS Sunday Morning).

Temas Relacionados

Guillermo del ToroBritish Film InstituteBFI FellowshipLondresPremiosCine

Últimas Noticias

Andy Warhol y Muhammad Ali brillan en Art Basel Miami Beach con una obra millonaria

La icónica pintura dedicada al legendario boxeador será la estrella de la feria, marcando un momento clave para el mercado del arte contemporáneo y despertando el interés de coleccionistas de todo el mundo

Andy Warhol y Muhammad Ali

Quentin Tarantino eligió las mejores 10 películas del siglo XXI

El cineasta estadounidense realizó un ranking de sus filmes favoritos en el podcast del novelista Bret Easton Ellis

Quentin Tarantino eligió las mejores

Forfait: cómo se escribe correctamente esta palabra en español y por qué no lleva cursiva ni comillas

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Forfait: cómo se escribe correctamente

Camila Orsi y la poesía de lo cotidiano: del mar de Pinamar al café porteño

La poeta argentina transforma vivencias personales, recuerdos familiares y símbolos como la costa en versos que exploran la vulnerabilidad, la compañía y la identidad en su nuevo poemario

Camila Orsi y la poesía

En medio de la crisis, la Louvre inauguró la galería de los Cinco Continentes

El museo más visitado del mundo estrena acceso y exhibición multicultural, mientras responde a cuestionamientos sobre protección de su patrimonio y la necesidad de modernizar su propuesta artística

En medio de la crisis,
DEPORTES
Dolor en el fútbol argentino:

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

Alpine anunció al rookie que reemplazará a Pierre Gasly en la práctica de Abu Dhabi y confirmó al piloto de postemporada

Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

Maradona, Macri, Capria y una tarde tan increíble como inolvidable: a 30 años del histórico 6-4 de Racing a Boca en la Bombonera

TELESHOW
Quién es Dante Barbera, el

Quién es Dante Barbera, el niño reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

Chechu Bonelli compartió un particular mensaje tras la polémica con Darío Cvitanich: “No conformarse con migajas”

El pasatiempo casero de Susana Giménez en su chacra de Punta del Este: “¿Desde cuándo te dedicás a esto?"

El crudo relato de Guillermo Pfening sobre la adicción de su madre: “Se terminó muriendo por eso”

Maxi López proyecta su futuro luego del nacimiento de su hijo: “Tengo que ir a Suiza, pero vuelvo”

INFOBAE AMÉRICA

Andy Warhol y Muhammad Ali

Andy Warhol y Muhammad Ali brillan en Art Basel Miami Beach con una obra millonaria

Las revelaciones de las nuevas excavaciones en las cuevas de neandertales en Shanidar: rituales y compasión

Quentin Tarantino eligió las mejores 10 películas del siglo XXI

Cuba sufre un apagón masivo en la mitad occidental de la isla: 3,5 millones de personas están sin luz

Europa acordó poner fin a las importaciones de gas ruso para 2027