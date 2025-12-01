Qué significa “Rage bait”, la palabra del año elegida por Oxford y por qué afirman que muestra el clima emocional de internet

Oxford University Press elige “cebo de ira” como palabra del año 2025, reflejando el auge de la manipulación emocional en redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, el lenguaje digital reflejó una tendencia ineludible: el auge de las emociones encendidas en redes sociales. Como un reflejo de este clima en línea, Oxford University Press, la casa editorial de mayor reconocimiento en el Reino Unido, designó “Rage bait” (“cebo de ira”) como la palabra elegida del año.

La selección evidenció cómo la provocación y la manipulación emocional pasaron a ocupar un lugar central en la dinámica de la conversación digital, instalando el debate sobre la influencia de los algoritmos y la búsqueda de la viralidad.

Vinculada históricamente a la Universidad de Oxford y situada cerca del Somerville College, esta institución —que opera bajo estatus de organización benéfica y disfruta de exenciones fiscales— sostuvo que las publicaciones destinadas a generar indignación ganaron terreno y atención como nunca antes.

De este modo, la elección de “cebo de ira” no solo pone el énfasis en una palabra, sino que resume una inquietud colectiva sobre cómo se construye y se consume información en la vida digital actual. La expresión aludió a publicaciones creadas para despertar enojo o frustración, con el objetivo de atraer tráfico y fomentar la participación en plataformas sociales.

Según la editorial en un comunicado de prensa, esta práctica, basada en contenidos provocadores u ofensivos, triplicó su frecuencia en los últimos doce meses. El auge de este fenómeno evidenció una mayor conciencia sobre las tácticas de manipulación emocional en internet y el papel de los algoritmos en la intensificación de la polarización.

Definición y origen del término

El término “cebo de ira” nació de la combinación de “ira” y “cebo”, y se consolidó como una sola unidad significativa en el entorno digital. La editorial explicó que, pese a tratarse de una expresión compuesta, los lexicógrafos la consideraron una sola entidad lingüística, en consonancia con la flexibilidad del idioma inglés para crear conceptos nuevos.

La lexicógrafa Susie Dent, citada por la BBC, describió el proceso: “Quien lo produce se deleitará con millones, a menudo, de comentarios, compartidos e incluso ‘me gusta’ en ocasiones”, impulsados por algoritmos que priorizan el contenido negativo.

Proceso de selección y contexto

La elección de “cebo de ira” como palabra del año resultó de la combinación entre el estudio de expertos lingüistas y la participación ciudadana. En esta edición, más de 30.000 personas votaron en tres días para decidir entre los términos finalistas.

La editorial señaló que este fenómeno evolucionó en un año marcado por debates sobre regulación de contenido digital, bienestar y el impacto de la tecnología en la vida cotidiana. El equipo de Oxford Languages observó que la atención en internet pasó de buscar la curiosidad a manipular emociones, lo que supuso un cambio profundo en la ética y el compromiso en línea.

Finalistas y ganadores de años previos

En la lista de finalistas de 2025, “cebo de ira” superó a “cultivo de aura” y “biohack”. El primero hizo referencia al desarrollo de una imagen pública carismática o misteriosa, mientras que el segundo aludió a los intentos de optimizar el rendimiento físico o mental a través de cambios en el estilo de vida o tecnología.

En ediciones anteriores, la editorial eligió palabras que reflejaron inquietudes sociales emergentes. En 2024, la palabra ganadora fue “podredumbre cerebral” (Brain Rot), definida como el deterioro mental vinculado al consumo excesivo de contenido trivial en línea; en 2023, el término destacado fue “rizz”, asociado al carisma y la atracción personal.

Según CNN, la elección de “podredumbre cerebral” también respondió al fuerte incremento en su uso y a la preocupación por los efectos del consumo digital en la salud mental.

Impacto social y cultural

El auge del “cebo de ira” ilustró la transformación de la interacción y percepción de la información en redes sociales. La editorial subrayó que la exposición constante a este tipo de contenido alimentó un ciclo donde la polarización y la interacción aumentaron por la acción de los algoritmos.

Este escenario contribuyó a un entorno en línea donde la indignación se volvió una herramienta para captar la atención y aumentar la visibilidad, muchas veces a costa del bienestar emocional de los usuarios.

Especialistas en lenguaje y cultura digital destacaron la relevancia de esta elección. Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, afirmó: “El hecho de que la palabra ‘anzuelo de ira’ exista y haya experimentado un aumento tan drástico en su uso significa que cada vez somos más conscientes de las tácticas de manipulación a las que podemos ser atraídos en línea”.

Grathwohl añadió que, si antes se buscó captar la atención por medio de la curiosidad, ahora predomina la influencia directa sobre las emociones y respuestas de los usuarios.

Por su parte, Susie Dent recalcó en la BBC que la interacción generada por las publicaciones negativas superó a la de contenidos inocuos, como los de animales, por la manera en que los algoritmos priorizan la indignación.

La designación de “cebo de ira” como palabra del año simbolizó no solo una tendencia lingüística, sino también el papel crucial de las plataformas digitales en la configuración de hábitos y emociones colectivas. El lenguaje dejó en evidencia la magnitud de los desafíos y los cambios que acompañan la vida digital contemporánea.