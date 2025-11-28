Cultura

La historia secreta del gran documental de Los Beatles que Paul McCartney compró para que no sea visto

Con “The Beatles Anthology” recién estrenada, la película “The Compleat Beatles” publicada en VHS en 1982, adquiere categoría de mito y desata una búsqueda frenética de los fans

Guardar
El gran documental de los Beatles que
El gran documental de los Beatles que es casi imposible de ver (legalmente) (Foto: AP)

El estreno esta semana en Disney+ de The Beatles Anthology es, para muchos fans de los Fab Four, motivo de celebración. La serie Anthology es el único documental autorizado sobre los Beatles, producido originalmente en 1995 con la colaboración de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, los miembros supervivientes de la banda. El documental nunca ha estado disponible en streaming ni en ningún otro formato más allá del DVD, y ahora no solo ha sido restaurado, sino también ampliado con un nuevo noveno episodio.

Pero algunos beatlemaníacos de cierta edad (Generación X y mayores) consideran que Anthology es inferior a otro documental de los Beatles, uno que, debido a la existencia de Anthology, es casi imposible de ver legalmente.

Esa película es The Compleat Beatles, estrenada originalmente por MGM/UA Home Video en 1982. Sus orígenes fueron peculiares y casi accidentales: se concibió como un corto de 10 minutos para acompañar un libro de dos volúmenes de 1981 con partituras y recuerdos de los Beatles. La editorial Delilah Communications contrató a Patrick Montgomery para dirigirlo y le pidió entrevistas y material de archivo para la pieza promocional.

The Beatles (foto: Wikipedia)
The Beatles (foto: Wikipedia)

“De alguna manera, terminamos con un montaje preliminar de cuatro horas que resumía la historia completa”, dijo Montgomery. “Cuando la dueña de Delilah, Stephanie Bennett, vio lo que había hecho, dijo: ‘Ahora me doy cuenta de que esto es algo mucho más grande. A ver si puedo recaudar el dinero para terminarlo como documental’“.

El financiamiento provino de MGM/UA, interesada en títulos originales para su naciente catálogo de VHS. Desde el principio, no hubo participación de los propios Beatles. “Intenté que todos los Beatles hablaran conmigo, pero no quisieron”, contó Montgomery. “John Lennon acababa de morir un año antes, y todos estaban un poco recelosos”.

Paul McCartney ya trabajaba en lo que luego sería The Beatles Anthology. Apple, la compañía de los Beatles, incluso trató de frenar el lanzamiento de The Compleat Beatles, pero Delilah tenía derechos de las canciones por su proyecto editorial y logró seguir adelante.

Muchos fans (incluyéndome) creen que la objetividad de The Compleat Beatles —al no ser autorizada, pero con acceso total a archivos y grabaciones— es una de sus grandes virtudes ante Anthology. Se trata de un documental hecho por verdaderos admiradores de la banda, que detalla su ascenso y final con claridad y evita chismes personales para centrarse en la música y su impacto cultural.

Libres de la influencia de la banda, Montgomery y su equipo no suavizaron los conflictos y mostraron las tensiones internas, sobre todo en los últimos años. Su productor, George Martin, critica abiertamente la “autoridad” de McCartney, una franqueza escasa en Anthology. “Si hubiéramos entrevistado a alguno de los Beatles, la película habría sido completamente diferente”, afirma Montgomery. “Algunos se sintieron más libres de hablar con nosotros”. La entrevista con Martin es el corazón del documental y revela el modo de trabajo y el espíritu experimental que definió la música de la banda.

The Beatles tocando "Help" (Captura
The Beatles tocando "Help" (Captura de video)

The Compleat Beatles también destaca por la narración de Malcolm McDowell, el montaje de Pamela Page —incluyendo un brillante corte entre el canto de “Let It Be” y un joven Lennon— y su ritmo conciso que cuenta todo en menos de dos horas. La película evita la dispersión que afecta a Anthology, cuyo ritmo se estanca en los inicios y solo dedica un episodio al turbulento final de la banda.

El documental fue un éxito en vídeo doméstico, siendo durante un tiempo el programa musical más vendido en VHS —solo superado por The Making of ‘Thriller’ de Michael Jackson. Ante su éxito, MGM/UA llegó a sacar una edición limitada en cines en 1984, y luego Delilah licenció la película a PBS, donde fue clave en campañas de donaciones.

¿Por qué es imposible ver The Compleat Beatles actualmente en cines, Blu-ray o alquiler digital? “Es simple: Paul McCartney compró la película", explicó Montgomery. “La dueña de Delilah, Stephanie Bennett, le vendió el negativo a Paul. Y él simplemente la retiró del mercado".

McCartney “quiere que la ‘Anthology’ sea el centro de atención”, agrega Montgomery. Por eso, los beatlemaníacos deben buscar copias de VHS usadas o grabaciones no oficiales en la web, muchas veces usando equipos obsoletos para reproducirlas.

A Montgomery no le molesta. “No soy el propietario de The Compleat Beatles, pero me alegra verlo aparecer a trocitos en YouTube. En general, no estoy a favor de la piratería. Pero en este caso, sí“.

Fuente: The New York Times

Temas Relacionados

The BeatlesThe Beatles AnthologyDocumentalCineRockUltimas noticiasUltimas noticias América

Últimas Noticias

Una obra de Renoir marcada por el expolio nazi será subastada en París tras un largo proceso legal

La historia de ‘Laveuse’, desde su incautación en la Segunda Guerra Mundial hasta su próxima venta en París, fascina al mercado de arte europeo antes de su subasta

Una obra de Renoir marcada

Los festivales de San Sebastián y Málaga traen a Buenos Aires lo mejor del cine español 2025

La semana MASS se desarrolla en la sala Lugones del Teatro San Martín hasta el domingo 30, con una rica programación de estrenos presentada por los directores José Luis Rebordinos y Juan Antonio Vigar

Los festivales de San Sebastián

Graciela Iturbide deslumbra con su exposición ‘Fijar el tiempo’ en Ciudad de México

La notable fotógrafa mexicana, reciente premio Princesa de Asturias, presenta 69 imágenes en blanco y negro que revelan una mirada onírica sobre su país y el mundo

Graciela Iturbide deslumbra con su

“No entiendo a los hombres”, un jaque teatral a la masculinidad que llega desde Barcelona

La obra de la compañía L’autèntica se presenta este fin de semana en el Cine Teatro El Plata. Aquí su directora revela el proceso creativo y el resultado artístico de algo que empezó como estudio antropológico

“No entiendo a los hombres”,

Cómo se escribe: revival, alternativas

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Cómo se escribe: revival, alternativas
DEPORTES
Antes de la clasificación para

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto quedó 20° en la única práctica del Gran Premio de Qatar

La chicana de Verón antes del choque de Estudiantes con Central Córdoba: “¿Quién está en el VAR? Te bajan la mística en dos minutos”

Verón rompió el silencio, dijo que no pretende ser presidente de la AFA y aseguró: “Tengo que estar alerta porque esto puede terminar en un descenso”

Anotó 3 triples en 10 segundos sobre el final del partido, dio vuelta el marcador y desató la locura en la clasificación al Mundial de básquet

Lennart Karl, la joya del Bayern Múnich que rompe récords y conquista Europa con solo 17 años

TELESHOW
Griselda Siciliani habló de la

Griselda Siciliani habló de la casa de los sueños junto a Luciano Castro y del reclamo público de Sabrina Rojas

Luis Brandoni sufrió un problema de salud y suspendió las últimas funciones de su obra en Buenos Aires

Fue a Ahora Caigo con su novio y sorprendió a Darío Barassi por la diferencia de edad: “Estoy incómodo”

El inesperado gesto de Cande Tinelli para Coti Sorokin: “De otro planeta”

Chechu Bonelli habló del romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras: “Estoy trabajando mucho la aceptación”

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa buscará enmiendas en

Daniel Noboa buscará enmiendas en la Asamblea ecuatoriana pese al revés en las urnas

Los festivales de San Sebastián y Málaga traen a Buenos Aires lo mejor del cine español 2025

Asfura, Moncada y Nasralla: los tres candidatos para suceder a Xiomara Castro en Honduras

Operativo de Israel en el sur de Siria: capturaron a tres terroristas y “varios fueron eliminados”

Crisis cambiaria en Bolivia: el Gobierno estima que en nueve meses los ahorristas podrán recuperar sus dólares