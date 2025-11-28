Cultura

Intercambios, reuniones y una “misión comercial”: el mercado editorial argentino llega a la Feria del Libro de Guadalajara

La representación nacional en el mayor encuentro del mundo de libros en español incluye un stand, catálogo y muchas expectativas, que crecen entre tacos y cervezas

Guardar
Antes de arribar a la
Antes de arribar a la Feria del Libro de Guadalajara, un grupo de editoriales participaron de una "misión comercial" en Ciudad de México organizada por la Cámara Argentina del Libro, la Cancillería y la Embajada Argentina en México (Crédito: Cámara Argentina del Libro)

La literatura argentina funciona. Hay un mercado interno que opera con gran intensidad, pero ya sea porque el techo económico está bastante bajo o porque las ínfulas de internacionalización no dejan de bailar, un nutrido grupo de editoriales argentinas aterrizó en México para participar de la Feria del Libro de Guadalajara. Días antes, la Cámara Argentina del Libro, junto a Cancillería y la Embajada Argentina en México organizó una “misión comercial”: dos jornadas rebalsadas de reuniones.

Además, Argentina tendrá su stand nacional de unos cien metros cuadrados. La convocatoria la hicieron la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), la Secretaría de Cultura de la Nación y la Cancillería. Participan el grupo Penguin Random House, la Editorial Brujas, Valletta Ediciones, Autores del Mundo, Granica, Heliasta, Corpus, Riderchail, Agape, Dunken, Journal, Sun Rice, Libros en Venta y la Editorial del Colegio Adventista del Plata, entre otros sellos.

Junto a la CAL arribaron sellos como Arte a Babor, AZ, Didot, Marpa, Futurock, Journal · Editorial La Común, Enlapiz, Iamiqué, La Brujita de Papel, Lecturita, Leandro Korman, Luminias, Nido de Vacas, Ralenti. La Feria inicia el 29 de noviembre y cierra el 7 de diciembre. Las expectativas comienzan a operar en los días previos, en las rondas de negocios en pos de una distribución en las librerías aztecas y la siempre latente posibilidad de pitchear un libro: adaptarlo al fastuoso mercado audiovisual.

Hoy se inician las Jornadas
Hoy se inician las Jornadas Profesionales en Guadalajara, luego el 1, 2 y 3 de diciembre es la Feria propiamente dicha (Crédito: Cámara Argentina del Libro)

Esta es la primera vez que Joana D’Alessio viaja a la Feria. Llegó con una valija llena de los libros de Vinilo, sello que dirige junto a Mauro Libertella. “Guadalajara, para mí, para mi editorial, que recién tiene cinco años, que estamos dando los primeros pasos en ir a otros mercados, representa la posibilidad de distribuir acá. Es de las ferias más grandes e importantes del mercado hispanoamericano. Y es un esfuerzo enorme. Entiendo que va a valer la pena, espero que sí, pero todavía no te lo puedo contestar”, asegura.

Luego de las reuniones oficiales y algún ágape en la Embajada Argentina en México, hubo eventos nocturnos, como el que se hizo en la librería El Desastre, donde participó la editorial chilena La Pollera, también las argentinas Concreto, Fiordo, Las Afueras, Limonero, entre otras. Entre cervezas y tacos, se fue forjando el viejo y querido lazo social. “Lo más interesante es el intercambio con colegas”, subraya D’Alessio. “Te pones al día, te pasás tips, podés hacer deals o pensar ideas para hacer cosas juntos".

Luego de las reuniones oficiales
Luego de las reuniones oficiales y algún ágape en la Embajada Argentina en México, hubo eventos nocturnos, como el que se hizo en la librería El Desastre de Ciudad de México (Crédito: Cámara Argentina del Libro)

Ezequiel Martínez acaba de llegar a México. El director de la Feria del Libro de Buenos Aires lleva como bandera los cincuenta años que está cumpliendo el megaevento argentino. “Anunciaremos algunas de las novedades con las que vamos a celebrar estas cinco décadas, que van a atraer no solo una nueva imagen de la Feria, sino también una serie de eventos donde nos van a acompañar justamente muchas de las ferias, como la de Guadalajara y la Frankfurt. Será una celebración de una feria dentro de otra feria”.

“En La Rural, vamos a utilizar el pabellón ocho únicamente para realizar eventos, exposiciones, actividades inmersivas y homenajes alrededor de este aniversario. Estamos invitando a toda la comunidad internacional, a todos los participantes y actores del mundo editorial de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una feria amiga, en donde vamos a tener una presencia muy importante. Estamos muy entusiasmados por estar presentes este nuevo año y con esta impronta tan importante”, agrega.

“La Feria de Guadalajara es un espacio muy valioso. Es la feria del libro en español más importante a nivel mundial. Es la posibilidad de mostrar nuestra producción, no solo a México, sino al mundo, sobre todo a Latinoamérica”. La que habla, del otro lado de la línea telefónica y de la línea del Ecuador, es Judith Wilhelm de la editorial Calibroscopio. “En nuestro caso, también somos distribuidores: vamos a ver a nuestras pequeñas editoriales de España y de Latinoamérica que llevamos para Argentina”.

“La Feria del Libro de
“La Feria del Libro de Guadalajara es la posibilidad de mostrar nuestra producción, no solo a México, sino al mundo, sobre todo a Latinoamérica", dice Judith Wilhelm de la editorial Calibroscopio (Crédito: Cámara Argentina del Libro)

“México es un mercado muy difícil porque es enorme y muy diverso. Es muy complicado el envío de libros, a veces son grandes cantidades, las ventas no siempre van en consecuencia con los envíos”, agrega Wilhelm, que en la Feria participará de una mesa junto a dos libreros, uno de Colombia, otra España, para hablar del mundo de literatura infantil. “Espero generar nuevos vínculos y lazos desde el lado de la librería, que también es como un espacio a fortalecer dentro de este ecosistema tan frágil”, asegura.

La delegación argentina del stand nacional tiene preparado un catálogo que se repartirá antes y durante la Feria. También organizan para el martes 2 de diciembre un evento de networking. La autora invitada es la escritora Alejandra Kamiya. Además de la Cámara Argentina del Libro, participa la Fundación el Libro. “Lo interesante del intercambio ocurre, no solo en las reuniones, también en los pasillos. Y seguir encontrando gente, armando redes y reafirmar los vínculos ya creados”, resume Wilhelm.

Temas Relacionados

Feria del Libro de GuadalajaraCulturaLibrosLiteraturaLiteratura argentinaEditoriales argentinasEditoriales independientes

Últimas Noticias

Qué leer esta semana: el pedido de un exmarido, Elena Ferrante y criar con salud mental, lo mejor del Black Friday

Títulos para aprovechar y autores para disfrutar con promociones de hasta el 79 por ciento de descuento. Aquí, tres imperdibles

Qué leer esta semana: el

Los años 80 en Nueva York: el auge del sensacionalismo

El nuevo libro de Jonathan Mahler, “The Gods of New York”, retrata el renacimiento de la ciudad como una deslumbrante capital de las finanzas globales y un caldo de cultivo para el ego, la ambición y la división de clases

Los años 80 en Nueva

Guía de Arte y Cultura: semana del 28 de noviembre al 5 de diciembre

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura:

Hallan un Renoir inédito tras un siglo perdido y marca una cifra récord en una impactante subasta

La pintura atribuida a Pierre-Auguste muestra a Gabrielle Renard y al hijo del artista, Jean, en una escena doméstica que permaneció resguardada en el ámbito familiar y ahora suma un capítulo valioso a la historia del impresionismo francés

Hallan un Renoir inédito tras

Diego Maradona inspira una emotiva exposición de arte y fútbol en Barcelona

El Consulado Argentino en la ciudad catalana alberga “Boca + Arte”, una muestra única que celebra el legado del ídolo futbolístico y su amor por Boca Juniors y Nápoli

Diego Maradona inspira una emotiva
DEPORTES
Los argentinos copan Temuco y

Los argentinos copan Temuco y habrá dos cruces nacionales en busca de las semis

La historia de Iker Zufiaurre, el héroe del Superclásico de Reserva que Boca Juniors le ganó a River

Los mejores memes del triunfo de Boca ante River en el Superclásico de Reserva: del gran partido de Zufiaurre a la paternidad

El comunicado de Estudiantes tras la sanción a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

El joven Faustino Oro sumó una sufrida victoria y sigue firme en la cima del Campeonato Argentino de Ajedrez

TELESHOW
El emotivo In Memoriam de

El emotivo In Memoriam de los Martín Fierro de Cable 2025: el recuerdo a Lanata, Gasalla, La Locomotora y Miguel Russo

Así fue la llegada de Rosalía a Buenos Aires: el encuentro con Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes

La emoción de Chiche Gelblung al ser ovacionado en el Martín Fierro de Cable 2025

Pilar Smith habló en los Martín Fierro de Cable sobre su pelea con Daniel Gómez Rinaldi: “Me pidió disculpas”

Murió Mercedes Portillo, actriz y reconocida productora de Intrusos

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: el

Qué leer esta semana: el pedido de un exmarido, Elena Ferrante y criar con salud mental, lo mejor del Black Friday

El dictador Nicolás Maduro exigió “alerta máxima” a la Fuerza Aérea en frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera

Nicaragua: tras la purga en la Corte Suprema, Daniel Ortega nombró cinco nuevos magistrados, tres de ellos sancionados por Estados Unidos