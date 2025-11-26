Cultura

Un informe de 2018 advirtió del riesgo de acceso al balcón del Louvre por donde entraron los ladrones

Un análisis de seguridad encargado por Van Cleef & Arpels informó sobre los peligros de las fallas en la vigilancia en la galería de Apolo

Un informe de seguridad indicó ya en 2018 la posibilidad de acceder con un montacargas al balcón del Louvre por el que entraron los ladrones en el espectacular robo de joyas del 19 de octubre, según la prensa francesa.

La auditoría de seguridad, realizada ese año por la casa de alta joyería Van Cleef & Arpels para el museo, advirtió con precisión de la posibilidad de acceder a ese balcón, perteneciente a la galería de Apolo, según informó el diario Le Monde el martes por la noche.

En el documento de 2018, “dos páginas y tres esquemas visuales tratan específicamente del balcón que da a la galería de Apolo” y sus autores “insisten, en su texto, en la ventana que da al muelle François-Mitterrand, que califican como ‘uno de los mayores puntos vulnerables del establecimiento’”, escribe el rotativo.

El informe menciona el acceso a la barandilla desde el suelo. Para ilustrar sus temores, los expertos de Van Cleef & Arpels “incluso mencionan, en un documento visual, la hipótesis del uso de una cesta” elevadora por parte de los delincuentes, según el diario.

La dirección del famoso museo, contactada por AFP el martes por la noche, no hizo ningún comentario por el momento. Pero sí había dicho a Le Monde que solo conoció la existencia de este informe después del robo.

La actual dirección, encabezada por Laurence des Cars desde 2021, aseguró al diario que estos documentos, encargados por el anterior equipo liderado por Jean-Luc Martinez, “no fueron comunicados” en el momento de la transmisión de los puestos. Le Monde no pudo hablar con Martinez.

El informe también precisó, con imágenes, que las cámaras de vigilancia cerca del balcón no cubrían totalmente este acceso, según el diario.

Algunos de los detalles de este estudio corresponden al modo operativo que utilizó el comando aquel día: con un montacargas consiguieron acceder al balcón de la galería de Apolo y, con una sierra radial, rompieron la ventana y entraron al espacio para llevarse ocho joyas de la Corona de Francia.

Las piezas, de un valor estimado de unos 100 millones de dólares, siguen sin aparecer.

Más de un mes después del espectacular robo, dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación, a los que se suman las cuatro personas ya imputadas en este caso, informó el martes la fiscalía.

Fuente: AFP.

Fotos: AP foto/ Thomas Padilla y Reuters/ Benoit Tessier/ File Photo.

