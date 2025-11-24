Cultura

El Met devuelve una importante obra budista del siglo XVIII

Una pintura histórica, retirada durante la Guerra de Corea, regresa al Templo Sinheungsa tras una ceremonia oficial, marcando un avance en la restitución de patrimonio cultural impulsada por el museo neoyorquino

El Décimo Rey del Infierno
El Décimo Rey del Infierno (1798), dinastía Joseon

El regreso de una obra maestra budista del siglo XVIII a Corea del Sur marca un nuevo capítulo en los esfuerzos de restitución del Metropolitan Museum of Art. La pintura, conocida como El Décimo Rey del Infierno y realizada en 1798, ha sido restituida al Templo Sinheungsa en Sokcho, provincia de Gangwon, tras una ceremonia celebrada esta semana. Este acto se inscribe en la iniciativa de propiedad cultural del museo neoyorquino, que en los últimos años ha intensificado la devolución de piezas a sus países de origen.

La historia de esta obra está ligada a los acontecimientos de la Guerra de Corea, cuando el ejército de Estados Unidos tomó el control del templo y se presume que la pintura fue retirada de allí. El Décimo Rey del Infierno forma parte de una serie mayor dedicada a los Diez Reyes del Inframundo. Aunque seis de los rollos que se encontraban en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles ya han sido devueltos al templo, tres piezas de la serie permanecen fuera del país. La Comisión de Sokcho para la Devolución del Patrimonio Cultural en Corea mantiene la esperanza de que el conjunto completo pueda reunirse nuevamente en su lugar original.

La pintura, un rollo colgante elaborado con tinta y color sobre seda, aborda el tema de la renovación. El personaje central, el “décimo rey”, aparece representado como un guerrero que domina el inframundo y supervisa a las almas condenadas, quienes reciben castigos por sus faltas terrenales. En la parte inferior, una figura demoníaca de dos cabezas se encorva, mientras que franjas de colores en la parte superior simbolizan los caminos hacia el renacimiento.

Cabeza de grifo de bronce,
Cabeza de grifo de bronce, tercer cuarto del siglo VII a. C

La ceremonia de bienvenida en Seúl reunió a representantes de distintos ámbitos gubernamentales, culturales y religiosos, subrayando la complejidad de las colaboraciones necesarias para lograr una repatriación de este tipo. Entre los asistentes se encontraban Max Hollein, director y CEO del Met; Heo Min, administrador del Servicio del Patrimonio de Corea; Kwak Chang-yong, secretario general de la Fundación para el Patrimonio Cultural Coreano en el Extranjero; Lee Byung-seon, alcalde de Sokcho; Lee Sang-rae, presidente de la Comisión de Sokcho para la Devolución del Patrimonio Cultural; y el monje principal Ji-hye del Templo Sinheungsa.

El retorno de El Décimo Rey del Infierno se suma a una serie de restituciones recientes por parte del Met, que en 2023 devolvió más de una docena de artefactos a Grecia y Turquía, una escultura sumeria antigua a Irak en 2024, y una cabeza de grifo de bronce a Grecia durante el invierno pasado. Desde el lanzamiento de su Cultural Property Initiative en 2023, el museo ha intensificado sus acciones: nombró a Lucian Simmons como jefe de procedencia y casi duplicó el número de investigadores dedicados a la procedencia de las obras. Además, el Met actualiza ahora las páginas de sus colecciones para reflejar las restituciones realizadas.

La trayectoria de El Décimo Rey del Infierno, que explora la transgresión y la revitalización, refleja el propio recorrido de la obra: de la sustracción a la restitución pacífica. “Nuestro patrimonio cultural adquiere su mayor significado cuando se encuentra en su lugar legítimo”, afirmó Lee Sang-rae, presidente de la Comisión, en un comunicado de prensa.

