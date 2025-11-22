George Clooney, Adam Sandler y Noah Baumbach hablan sobre “Jay Kelly” y el precio de la fama

George Clooney, Adam Sandler y Noah Baumbach hablan sobre la fama y “Jay Kelly” (Foto: Chantal Anderson / The New York Times)

Para empezar, es el tema de su nueva película, Jay Kelly (ya en cines y disponible en Netflix a partir del 5 de diciembre). Clooney interpreta al personaje principal, una estrella de cine encantadora que se ha mantenido en la cima de Hollywood durante décadas gracias a su fiel representante, Ron (Sandler). Pero cuando la hija menor de Jay se prepara para la universidad, el hombre que está en todas las vallas publicitarias se da cuenta de que apenas ha estado presente para ella.

Cuando lo invitan a un festival en Italia justo cuando su hija empieza unas vacaciones en el extranjero, Jay la sigue por Europa. Acompañado por Ron, quien también atraviesa una crisis de confianza, Jay debe afrontar los sacrificios que ha hecho al anteponer su carrera a todo lo demás.

“El tema universal de esto no tiene que ver con ser una estrella de cine”, dijo Clooney. “Se trata prácticamente de todos los que trabajan y de los sacrificios que hacen para tener éxito”.

Sin embargo, cuando me reuní con Clooney, Sandler y Baumbach el mes pasado en el hotel Beverly Hills, cada uno aportó una perspectiva única sobre la fama y la ambición.

Clooney era actor de televisión antes de que ER lo catapultara al estrellato mundial y a una exitosa carrera cinematográfica, mientras que Saturday Night Live ayudó a consolidar a Sandler como estrella de la comedia, uno de los primeros grandes nombres en dar el salto al streaming. Incluso la popularidad de Baumbach ha aumentado considerablemente tras dirigir la oscarizada “Historia de un matrimonio” y coescribir Barbie con su pareja, Greta Gerwig.

Para los tres, “esto es algo que iniciamos desde muy jóvenes, ¿verdad?”, dijo Clooney. “Tuvimos que tener la osadía de pensar que se podía escribir algo, producirlo y que a la gente le importaría. Es una locura pensar que funcionará, y si funciona, eres el más afortunado”.

Estos son extractos editados de nuestra conversación.

—¿Qué te imaginabas que sería la fama antes de alcanzarla?

—George Clooney: Lo vi desde la perspectiva de mi tía [la cantante Rosemary Clooney]. Fue una gran estrella de Hollywood en los años 50, luego la música pop cambió y se quedó sin trabajo. No lo llevó bien y perdió unos 30 años en drogas y alcohol, bastante enfadada con la vida. Así que pude experimentar la fama desde la perspectiva de cuando las cosas no salen bien. Es una gran lección porque entiendes lo poco que depende de ti y que no existe el éxito sin muchísimos fracasos. O sea, Adam, ¿a cuántas audiciones fuiste antes de conseguir el trabajo?

George Clooney y Adam Sandler llevan buscando un proyecto juntos desde que se conocieron en la década de 1990 (Foto: Chantal Anderson / The New York Times)

—Adam Sandler: Una y otra vez, nunca me contrataron. Pero eso nunca me detuvo.

—George Clooney: No te disuadió.

—Adam Sandler: Porque era joven y pensaba: “Muy bien, sigue adelante. Sigue, sigue, sigue, hasta que suceda”.

—George Clooney: Para la mayoría, ese primer “no” es devastador. La diferencia en nuestro trabajo es que lo que vendes eres tú mismo , no una enciclopedia. Así que cuando te dicen “No, gracias”, es algo personal. Hay que tener la piel lo suficientemente dura como para decir: “Voy a volver”.

—Adam, ¿qué recuerdas de tu encuentro con George cuando presentó SNL en 1995?

—Adam Sandler: Fue en el apogeo de “ER”, y fui a un partido de los Knicks con George. Recuerdo sentirme más invisible que nunca. Pensaba que me estaba convirtiendo en una estrella y creía: “Nadie me mira”. Todas las mujeres del estadio lo miraban a él, y todos los hombres pensaban: “¡Ojalá fuera yo ese tipo!”.

—George Clooney: Eso fue muy divertido. Siempre hemos mantenido el contacto, pero nunca habíamos encontrado un proyecto. Entonces llamó Noah.

—Noah, tú también te has vuelto más famoso en los últimos años. ¿Has notado que la gente te trata diferente?

—Noah Baumbach: Sí, te das cuenta de eso. Aunque no todo el mundo.

—George Clooney: Nunca tus hijos.

—Noah Baumbach: No conocen otra cosa.

—¿Tu propia experiencia con la fama y el éxito te ha impactado de alguna manera que se haya reflejado en esta película?

—NB: Pensé en esto mientras escribía la película: muchas de mis películas tratan sobre personas que se consideran fracasadas porque, para ellas, la falta de éxito equivale a fracaso, lo cual no es cierto. Pero definirse a uno mismo por el éxito produce el mismo resultado: es solo otra forma de no verse como uno realmente podría ser. Sin duda, ese es el caso de Jay.

Debido a la desafortunada experiencia de su tía en el mundo del espectáculo, George Clooney “pudo ver la fama desde la perspectiva de cuando las cosas no funcionan” (Foto: Chantal Anderson / The New York Times)

—George, has dicho que te alegra haber alcanzado el éxito más tarde, a los treinta y tantos. Pero Adam, a ti te contrataron en SNL solo dos años después de graduarte de la universidad. ¿Cómo es esa experiencia de la fama temprana?

—AS: Estaba emocionado. En aquel entonces, era lo único que uno quería. Salí en MTV a los 18. Empecé a caminar por Nueva York y la gente me decía: «¡Oye, tío!». No siempre sabían mi nombre.

—GC: ¿Cuándo fue el momento en que realmente supieron tu nombre?

—AS: Probablemente la tercera temporada de SNL. Al principio, eres uno más del grupo. De repente, dicen tu nombre y te emocionas. Cuando me mudé a Los Ángeles, mi primo Miguel era muy amigo de Shaun Cassidy, el de Los Hardy Boys. Decía: “¡Venga, chicos, vamos al centro comercial y seamos famosos!”. Y cuando íbamos, todo el mundo nos animaba y gritaba. Yo pensaba: “¡Madre mía, esto es increíble!”.

—AS: Yo buscaba eso cuando era joven. Recuerdo haberles dicho a mis padres que alguien me había reconocido, y mi padre me preguntó: “¿Eso te hizo sentir bien?”. Y yo le dije: “¡Sí!”.

—¿Cuál es la desventaja de eso?

—AS: A veces sientes que debes reaccionar de cierta manera en público por la imagen que proyectas. Así que, si por un momento no manejo algo bien, pongo cara de “¿Qué demonios pasó? No pensé que Adam se comportaría así”.

—¿Alguna vez te dicen desconocidos: “Cuenta un chiste, sé gracioso”?

—AS: Creo que a todos los comediantes les pasa eso. [Chris] Farley era el mejor en eso. Alguien se emocionaba de verlo allí, le decían algo como “sé gracioso”, y él era gracioso. Los comediantes no se caracterizan precisamente por ser las personas más felices cuando no están sobre el escenario.

—AS: Es cierto. No es garantía de que obtengas lo mejor de nosotros.

—GC: Yo jugué en la liga de baloncesto cómico del Hollywood Y. ¡Hombre, era como odiar todo el día y reír toda la noche!

“Recuerdo haberle dicho a mis padres que alguien me había reconocido”, dijo Adam Sandler, “y mi padre me preguntó: '¿Eso te hizo sentir bien?' Y yo le dije: '¡Sí!'” (Foto: Chantal Anderson / The New York Times)

—¿Hasta qué punto permites que la percepción pública de ti afecte a tu verdadera personalidad? Jay está tan comprometido con su imagen pública que a veces parece que se mezcla con su vida real.

—NB: El profesor de actuación [en la película] dice que si eres famoso, actúas dos veces: tu trabajo es ser actor y tu otro trabajo es interpretar el papel de la estrella de cine.

—GC: El secreto está en no creerse todo al pie de la letra. Siempre me he rodeado de gente que estuvo a mi lado cuando no tenía éxito y dormía en sus sofás. Es útil tener esa perspectiva. Son esas personas las que se ríen cuando alguien te dice lo genial que eres.

—NB: Estos dos chicos lo manejan con una generosidad increíble. He estado paseando por Nueva York con Adam y cada persona que pasa siente que ha tenido un momento especial con él, y no hemos perdido el ritmo de nuestra conversación.

—GC: Hay ciertas personas —Adam, Bill Murray— que generan la expectativa de que algo grandioso va a suceder cuando te ven. He estado cerca de Adam cuando la gente se acerca y él los tranquiliza. La mayoría de la gente intenta ponerse a la defensiva.

—La película aborda cómo la vida de una persona famosa puede verse algo limitada. Algunas celebridades, como Jay, dejan de aparecer en público por completo. Pero Adam, parece que tú has encontrado la manera de lidiar con eso. Sigues dispuesto a interactuar con la gente.

—AS: Me gusta lanzarme de cabeza. Incluso cuando me preguntan: “¿Quieres que te llevemos al estreno?”, siempre digo: “Déjenme conducir yo mismo”. A veces me agobia un poco, pero es mi instinto.

—NB: No soy tan bueno como tú para salir. Tiendo a pensar: “Si salgo, será una hora más hablando con la gente”. Paul Newman me habló de esto. Cuando lo conocí, él estaba en Warner Bros. rodando “Mensaje en una botella” y yo en “Urgencias”. Newman estaba sentado afuera fumando un cigarrillo, así que me acerqué en el carrito de golf y le dije: “Hola, solo quería saludar”. No tenía ni idea de quién era yo, pero todos los que pasaban en carritos de golf me saludaban: “¡Hola, George!” “¡George!”. Así que, poco a poco, se dio cuenta de que yo tenía cierto éxito en la industria. Entonces me dijo: «George, no dejes que te obliguen a quedarte en casa». Se refería específicamente a esa tendencia a aislarse por el deseo de preservar la privacidad. En ese momento, mi instinto era quedarme en casa, y al oír a Newman decir eso, todo cobró sentido de inmediato.

“Muchas de mis películas tratan sobre personas que se autoidentifican como fracasadas porque, para ellas, la falta de éxito ha sido equivalente al fracaso, lo cual no es cierto”, dijo Baumbach (Foto: Chantal Anderson / The New York Times)

—Jay está tan empeñado en mantener su carrera de estrella que casi parece que actúa movido por el miedo. Hemos visto a actores volverse demasiado cautelosos ante la posibilidad de perder su posición en la industria.

—GC: Pero al final, el tiempo siempre gana. Hice esta serie con Frank Langella y estábamos mostrando un vídeo antiguo suyo, y me miró y me dijo: «Era tan guapo». Dijo que hay que aceptar el paso del tiempo, que uno se vuelve más invisible con la edad. Ahora bien, algunos tipos nunca iban a pasar desapercibidos; yo era muy amigo de Gregory Peck, y si entrabas en una habitación con él, todo el mundo se ponía de pie. Pero la mayoría de nosotros tenemos que lidiar con la idea de envejecer.

—NB: La película también trata sobre el tiempo, y fue interesante que una estrella de cine estadounidense interpretara a un personaje de su edad, porque parte de lo que esperamos de ellos es que nunca envejezcan. Cary Grant dejó de actuar porque…

—GC: …no le gustaba cómo se veía besando a una chica.

—NB: No creía que la gente quisiera verlo así. No iba a ser «Cary Grant». Me emocionaba pensar en una estrella estadounidense como George mostrando algo tan revelador. Es algo que hicieron los europeos —Marcello Mastroianni envejeció y se arriesgó—, pero no muchos actores estadounidenses lo han hecho.

—Jay ve un vídeo homenaje que utiliza momentos de las películas de George. George, ¿qué tipo de reflexión te llevas cuando ves uno de esos vídeos en una gala?

—NB: Su conclusión se encuentra en la película, porque ahí es cuando ve la grabación por primera vez.

—GC: No sabía que Noah estaba haciendo eso, me quedé de piedra. Cuando le agarré la mano a Adam, fue muy real; a los dos se nos humedecieron los ojos. Es como pensar: «Recuerdo que este era mi gran salto, y fue un fracaso total, y esto cambió el rumbo de mi carrera». Todos esos recuerdos te inundan.

—NB: Viéndote envejecer también.

—GC: En realidad, no tienes la perspectiva del envejecimiento que los demás tienen de ti. La única manera de que eso funcione es si te vas un tiempo y luego vuelves, pero si lo haces constantemente, poco a poco, es como la rana en el agua. Es fascinante sentarse en esa habitación y sentirlo. En parte, te sorprende que hayan pasado 40 años. Laura Dern y yo hicimos una película juntos hace 40 años [Grizzly II: La venganza], ¡y ella tenía 15! Pero también hay una sensación de logro. Sientes algo de vergüenza por algunas cosas que has hecho y algo de orgullo por otras, lo cual es bueno. Debería ser ambas cosas.

Fuente: The New York Times