El rock británico despide a Gary ‘Mani’ Mounfield, icónico protagonista de la revolución de “Madchester”

The Stone Roses - I Wanna Be Adored

La noticia del fallecimiento de Gary “Mani” Mounfield, reconocido bajista de The Stone Roses y Primal Scream, ha generado una ola de homenajes en el mundo de la música británica. A los sesenta y tres años, la figura de Mani se despide dejando una huella indeleble en la historia del rock alternativo inglés que irrumpió con potencia y desparpajo a fines de la década de los años 80.

El anuncio de su muerte fue realizado por su esposa, Imelda, quien comunicó que el músico murió tras una batalla contra el cáncer. En su declaración, Imelda expresó: “Con gran tristeza, Imelda, sus familiares y amigos anuncian el fallecimiento de Gary ‘Mani’ Mounfield, quien murió en paz en su hogar, rodeado de amor, después de una valiente lucha contra el cáncer”.

La carrera de Mani comenzó en 1987, cuando se unió a The Stone Roses, banda fundamental en el surgimiento del movimiento Madchester y el sonido britpop. Su estilo distintivo al bajo fue clave en el álbum debut homónimo de la banda, publicado en 1989, considerado uno de los discos más influyentes de la música británica. Tras la disolución de The Stone Roses en 1996, Mani se integró a Primal Scream, donde permaneció durante más de quince años, contribuyendo a la evolución sonora del grupo y participando en álbumes como XTRMNTR y Evil Heat.

Gary "Mani" Mounfield (atrás, a la derecha) fue miembro fundador de The Stone Roses, la banda que revolucionó el rock británico a fines de los años 80

El impacto de Mani en la escena musical se refleja en los numerosos mensajes de condolencia y reconocimiento que han surgido tras su muerte. “Mani era el alma de la fiesta, un verdadero caballero y un bajista extraordinario”, afirmó Bobby Gillespie, líder de Primal Scream, en declaraciones a la revista NME. Por su parte, Ian Brown, vocalista de The Stone Roses, compartió en redes sociales: “Gracias por tu amistad y por la música. Descansa en paz, hermano”.

Diversos músicos y figuras del entretenimiento han recordado la generosidad y el sentido del humor de Mani. Tim Burgess, de The Charlatans, escribió en su cuenta de X: “Mani fue una inspiración para todos nosotros. Su energía y su risa eran contagiosas”. Ian McCulloch, cantante y principal compositor de de Echo & The Bunnymen, añadió: “Estoy absolutamente destrozado al escuchar la noticia sobre Mani, a quien siempre he querido y siempre querré, profundamente y para siempre. Como a un hermano. Para ser honesto, estoy en estado de shock. Por favor, díganme que solo estoy teniendo una muy, muy mala pesadilla.”

Gary Mounfield integró una formación icónica de Primal Scream, a fines de los años 90 y comienzas de los 2000

Liam Gallagher, cantante de Oasis -que está en Santiago de Chile en el cierre de la gira mundial de regreso- escribió que estaba “en total estado de shock” y “absolutamente devastado”, Shaun Ryder, cantante de Happy Mondays, compartió: “QEPD Mani – mis más sentidas condolencias para sus hijos gemelos y toda su familia”, y el guitarrista de Oasis, Paul ‘Bonehead’ Arthurs, simplemente escribió: “QEPD Mani. X”.

La influencia de Mani trascendió los límites de sus bandas. Su presencia en el escenario y su capacidad para fusionar géneros como el rock, el dance y la psicodelia lo convirtieron en un referente para varias generaciones de músicos. The Stone Roses, con Mani en el bajo, marcaron una época con himnos como “I Wanna Be Adored” y “Fools Gold”, mientras que su etapa en Primal Scream consolidó su reputación como uno de los bajistas más versátiles del Reino Unido.