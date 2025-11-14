Qué leer esta semana: autorretrato de una niña violada por su padrastro, Viviana Rivero y la verdad sobre el cuidado del riñón

Un testimonio demoledor, una novela y consejos para vivir mejor, el menú semanal de lectura.

Sí, los libros nos acompañan bajo las frazadas en invierno y en la felicidad del aire libre o de una buena ventana cuando la temperatura empieza a subir. Los temas que tocan pueden ser reconfortantes como la primavera o de una dureza acorde con lo más polar del invierno. Esta semana tendremos un poco de todo.

Aquí hablaremos de Triste tigre, una verdadera historia de terror publicada por Anagrama y narrada con calidad literaria por Neige Sinno, la mujer que era una nena cuando su padrastro la violaba, entre los siete y los 14 años. Tambien de Secretos de sangre, donde la escritora argentina Viviana Rivero retoma personajes de su primer éxito para narrar historias cruzadas entre la Segunda Guerra Mundial y la Argentina contemporánea. Y, finalmente, de Por mis riñones que hoy como diez veces bien, donde el médico Borja Quiroga y el cocinero Miguel Cobo muestran cómo cuidar en serio los riñones, sin caer en mitos. Como agregado, un bonus track, gratis, de Gabriela Cabezón Cámara, que en estos días compite por el National Book Award, el gran premio literario de los Estados Unidos.

Todos los libros de los que aqui hablamos se consiguen en formato digital o audiolibro, para aprovechar comodidad y precio.

1) “Triste tigre”, de Neige Sinno

"Triste tigre", de Neige Sinno: un plato fuerte.

Muy triste, muy, muy triste lo que cuenta Neige Sinno. El tipo es un seductor, la gente lo quiere, incluso después de que confesó lo quieren, algo como “un buen tipo que violó a una nena”, ese tremendo oxímoron que la empatía puede generar. O, para decirlo, mejor: “Ese buen tipo que violaba a una nena”. Porque no fue una vez, fueron siete años. No fue en una calle oscura: fue en la casa donde él vivía como el marido de la madre de Neige y el padre de sus medio hermanos. No fue “un poquito” fue penetrando, poniéndole el miembro en la boca e incluso usando zanahorias y zapallitos cuando había que hacer lugar.

Triste tigre Por Neige Sinno Audiolibro $ 22,99 USD Comprar

Sinno, nacida en 1977, lo cuenta todo ahora, que es una mujer grande pero no deja espacio para creer que “ya pasó”. Aunque siguió su vida, estudió en Estados Unidos y vive en México, se casó y tiene una hija, no permite, en el texto, que nos vayamos tranquilos, con la ilusión de la víctima que superó todo y curó sus heridas. La herida estará para siempre, aunque sea en forma de cicatriz.

Otro aspecto notable es el análisis que hace de Lolita, la novela de Vladimir Nabokov publicada en 1955 que tanta controversia causó. Se trataba, justamente, de la relación entre un adulto y una chica de 12 años. ¿Relación?¿Romance? Sinno destruye cualquier interpretación en ese sentido y valora la manera en que el autor muestra la cabeza de “alguien que hace el mal de forma deliberada”.

Triste tigre es un plato fuerte, para paladares duros. Inolvidable.

2) “Secretos de sangre”, de Viviana Rivero

Un médico argentino que reside en Nueva York encuentra una acusación de nazi pintada en la fachada de su casa y, tras el impacto, decide investigar el pasado de su abuelo, un diplomático alemán que se refugió en Mar Chiquita, Córdoba durante la Segunda Guerra Mundial. La búsqueda lo lleva a la Argentina, donde el silencio que rodea la figura de Marthin Müller y el encuentro con Coralina Carreño, una joven madre con un secreto, abren nuevas incógnitas familiares.

Secretos de sangre Por Viviana Rivero eBook $ 10,99 USD Comprar

La novela alterna entre la época de la guerra y el presente, situando parte de la trama en el Hotel Viena, donde Marthin Müller y su esposa Amalia vivieron una intensa historia de amor. En la actualidad, la relación entre Alex y Coralina se convierte en el eje para desentrañar secretos familiares largamente ocultos.

Viviana Rivero, autora de esta obra, nació en Córdoba, Argentina, y divide su residencia entre su ciudad natal y Madrid, España. Es abogada y antes de dedicarse a la literatura trabajó como asesora legal y dirigió grupos de autoliderazgo femenino. También fue productora y directora de televisión. Entre sus títulos más destacados figuran Secreto bien guardado, Mujer y maestra, Y ellos se fueron, La dama de noche y Los soles de Santiago. Sus libros, publicados en España y otros países de habla hispana y traducidos al italiano, han alcanzado una gran repercusión de público y crítica. Actualmente, Rivero es profesora en el máster de literatura de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

3) “Por mis riñones que hoy como diez veces bien”. de Borja Quiroga y Miguel Cobo

Los riñones, una prioridad

¿Será verdad que beber dos litros de agua cada día beneficia a tus riñones? La hormona EPO, responsable de oxigenar la sangre, se produce en los riñones. Allí también se origina la proteína klotho, relacionada con el envejecimiento y la longevidad. A pesar de su importancia, los riñones siguen siendo uno de los órganos más complejos y menos comprendidos del cuerpo.

Por mis riñones que hoy como diez veces bien Por Borja Quiroga y Miguel Cobo eBook $ 13,99 USD Comprar

En la décima edición de este libro, Miguel Cobo convoca a diez chefs con estrella Michelin en España. Cada uno comparte una receta diseñada para una alimentación equilibrada, demostrando que cuidar la salud renal y disfrutar de la gastronomía pueden ir de la mano. El doctor Borja Quiroga acompaña cada plato con recomendaciones médicas claras y útiles para proteger el bienestar sin renunciar al placer.

Este volumen pone en el centro a los riñones, mucho más que simples filtros de desechos. Su buen funcionamiento es clave para una vida larga y saludable. ¿Seguro de que tus riñones no te están dando señales de alerta?

Bonus track: “El onceavo dorado”, de Gabriela Cabezón Cámara

"El onceavo dorado", un cuento de Gabriela Cabezón Cámara.

Es bastante impactante que una escritora con una mirada tan profunda sobre América latina, la colonización, el derecho a la más radical de las diferencias y el impacto de la civilización sobre la naturaleza esté en la “lista corta” de uno de los grandes premios internacionales de literatura. Pero así es. Gabriela Cabezón Cámara está viajando a Nueva York donde el 19 de noviembre se hará el anuncio.

El onceavo dorado Por Gabriela Cabezón Cámara eBook Gratis Descargar

Mientras tanto, se puede leer, gratis, El onceavo dorado, un cuento que Cabezón Cámara publicó a través de Leamos, la editorial digital de Infobae.

Desde el barro de la villa hasta el piso once de un edificio lujoso, Ariel experimenta un ascenso marcado por la distancia de la pobreza, la violencia y el hambre. En ese entorno de privilegios, rodeado de cocaína pura, promesas de riqueza y compañía ocasional, planea escapar al extranjero.

Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

La aparente seguridad de Ariel se ve amenazada por la traición, ya que su posición resulta ser la de un peón dentro de un sistema que manipula y destruye vidas con precisión implacable. La autora Gabriela Cabezón Cámara expone en su relato la brutalidad de un engranaje social que compra lealtades y sacrifica personas, mientras el lujo y el progreso encubren una inminente catástrofe.