Cultura

Baile de sábado a la noche: una gala recreando la Buenos Aires revolucionaria desde el Cabildo

Una velada invita a sumergirse en la atmósfera de las tertulias y bailes de 1812 con moda, juegos y propuestas participativas inspiradas en la cultura de la época

Guardar
La Asociación de Apoyo al
La Asociación de Apoyo al Museo del Cabildo organizó la gala para conmemorar el 300° aniversario del edificio histórico

Bajo la luz de las velas y la luna, el Cabildo de Buenos Aires se prepara para una noche en la que la historia se hace presente. Este sábado 15 de noviembre, desde las 19:30 h, el emblemático edificio invita a sumergirse en una gala histórica que recrea el ambiente de las tertulias y bailes de principios del siglo XIX, en el marco de su 300° aniversario. La propuesta, dirigida tanto a entusiastas de la historia como a quienes buscan experiencias culturales diferentes, convoca al público a vestir atuendos de la época y a participar de una velada que transporta a los asistentes a la Buenos Aires revolucionaria.

La gala, organizada por la Asociación de Apoyo al Museo del Cabildo, se presenta como una experiencia inmersiva en la que el patio del Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo se convierte en escenario de una fiesta patriótica.

El vestuario de moda imperio
El vestuario de moda imperio y regencia conectó la recreación histórica con tendencias actuales y producciones audiovisuales

La ambientación, inspirada en las galas coloniales, incluye danza colonial guiada por las profesoras Cecilia Nadaszkiewicz y Carolina Bonacci, juegos, gastronomía y sorpresas que evocan el espíritu de las celebraciones que, hace más de dos siglos, animaban la vida social porteña. La invitación a vestir moda imperio o regencia, con referencias disponibles en redes sociales de la organización, suma un guiño a los seguidores de la serie Bridgerton, aunque el acento está puesto en la autenticidad local y el rescate del patrimonio.

Según la secretaria y vocera de la AAMC, Sofía Perea, el objetivo es “recrear aquellos bailes y tertulias que conformaron una parte fundamental de la vida social rioplatense de principios del siglo XIX y que constituyeron ámbitos de sociabilidad importantes para la causa independentista”.

Más allá del despliegue festivo, la gala recupera el significado profundo que tuvieron los bailes y tertulias en la Buenos Aires de la Revolución de Mayo. Estos encuentros, organizados en espacios como el Cabildo, eran ocasión de esparcimiento y también ámbitos de sociabilidad donde se tejían alianzas y se promovía la causa independentista. La propuesta forma parte de una serie de acciones orientadas a divulgar la historia y valorar el patrimonio, al tiempo que explora nuevas formas de acercar al público al museo y de sostener su funcionamiento.

La gala resaltó el rol
La gala resaltó el rol de los bailes y tertulias como espacios de encuentro y debate en la Buenos Aires revolucionaria

El repertorio de danzas que animará la noche refleja la diversidad y el dinamismo de la vida social de la época. El vals, introducido en Alemania a finales del siglo XVIII y popularizado en Inglaterra desde 1812, revolucionó los bailes de pareja al permitir el contacto “brazo con brazo”, en sintonía con los cambios sociales y tecnológicos de la Revolución Industrial. La polca, originaria de Bohemia, y la mazurca, de Polonia, llegaron a América tras recorrer Europa, aportando virtuosismo y alegría a los salones. El galope, sencillo y vivaz, y el cotillón, heredero de las contradanzas del siglo XVIII, completan el cuadro de una noche en la que la música y el movimiento evocan la efervescencia de una sociedad en transformación. En la gala, estas danzas se presentan como testimonio de la circulación de ideas y costumbres entre Europa y el Río de la Plata.

El contexto internacional de finales del siglo XIX, marcado por la expansión de la cultura europea, la consolidación de nuevas naciones y el auge de las artes y las ciencias, también se refleja en la propuesta. Mientras en Europa la reina Victoria gobernaba Inglaterra y figuras como Bismarck unificaban Alemania, Buenos Aires se afirmaba como un centro de intercambio y modernidad.

La música de Strauss y Offenbach, la literatura de Tolstói y Wilde, y los avances científicos de los Curie y Röntgen formaban parte del horizonte cultural que influía en las élites porteñas. En ese marco, los bailes y tertulias del Cabildo se integraban a una red de prácticas sociales que conectaban la ciudad con las tendencias internacionales, sin perder su impronta local.

La recaudación de la gala,
La recaudación de la gala, con entradas a $25.000, se destinará íntegramente al beneficio del Museo del Cabildo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes deseen participar de esta experiencia, la cita es en el patio del Cabildo, ubicado en Bolívar 65, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas, con un valor de $25.000, pueden adquirirse a través de la plataforma Passline, y lo recaudado se destinará a beneficio de la institución anfitriona. La organización recomienda consultar los perfiles de Instagram de la Asociación de Apoyo al Museo del Cabildo y de la Sociedad Victoriana Augusta para orientaciones sobre vestimenta y detalles del evento. La gala, además de celebrar el aniversario del edificio, busca fortalecer el vínculo entre el museo y la comunidad, promoviendo la divulgación histórica y la valoración del patrimonio a través de propuestas innovadoras.

La noche de gala en el Cabildo ofrece la posibilidad de revivir el pulso de una Buenos Aires revolucionaria, donde los bailes y tertulias animaban la vida social y contribuían a la construcción de la independencia.

Con esta propuesta, la Asociación de Apoyo al Museo del Cabildo impulsa nuevas formas de acercar la historia y el patrimonio a públicos diversos, generando experiencias que invitan a descubrir el museo desde perspectivas innovadoras y participativas.

Temas Relacionados

Cabildo de Buenos AiresMuseo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de MayoDanzas colonialesRevolución de MayoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Boualem Sansal recibe el indulto de Argelia y podrá viajar a Alemania para tratar su salud

El escritor francoargelino, encarcelado desde 2024, será trasladado luego de que el presidente africano Tebún respondiera a la solicitud humanitaria de su homólogo europeo Steinmeier

Boualem Sansal recibe el indulto

“El poder o es prepotente o es cacareada de político aguachento”, Lorena Vega cierra su obra sobre la mujer de Rosas

Fuerte, osada, Encarnación Ezcurra tomó las riendas cuando el caudillo se retiró al desierto. La puesta teatral, que ahora termina, se basa en sus cartas reales

“El poder o es prepotente

Cuando Gabriela Mistral hizo historia: a 80 años del Premio Nobel de Literatura

El 12 de noviembre de 1945, la autora chilena recibió el máximo galardón de letras, siendo hasta ahora la única latinoamericana en conseguirlo. Esta es la fascinante historia de aquel logro

Cuando Gabriela Mistral hizo historia:

¿Cómo usar no resistirse a algo de forma adecuada según la RAE?

La expresión se refiere a algún tipo de acción que una persona no desea realizar

¿Cómo usar no resistirse a

La Gala de Primavera del Teatro Colón: una noche de filantropía y formación artística

La tradicional velada de la Fundación Teatro Colón reunirá a líderes y benefactores para fortalecer la educación artística y proyectar a nuevas generaciones de intérpretes en el escenario internacional

La Gala de Primavera del
DEPORTES
Leandro Paredes se refirió a

Leandro Paredes se refirió a la frase de su padre sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors y avisó: “Hablamos varias veces”

Una luchadora mostró cómo le quedó el brazo tras sufrir múltiples mordeduras de su rival durante el combate: “Dejaré que las marcas hablen”

Habló el productor rural de un pueblo uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo: dónde la halló y qué hará con ella

Toto Wolff podría vender parte de su paquete accionario en Mercedes y fijar un récord en la Fórmula 1

Una figura del Real Madrid está a un paso de abandonar el club: el consejo de Ancelotti y su posible destino

TELESHOW
Qué pasará con la continuidad

Qué pasará con la continuidad de Soy Rada en la nueva temporada del programa de Mario Pergolini

Cuánto cuestan las prendas que Antonela Roccuzzo puso en venta de su propio guardarropas con fines solidarios

Valentina Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres: “Así nos reciben”

Nico Occhiato habló sobre la nota frustrada a la China Suárez: “Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no”

Evangelina Anderson logró la foto más buscada: el abrazo con Johnny Depp que recorre las redes

INFOBAE AMÉRICA

La ONU denunció que al

La ONU denunció que al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití

El Salvador reafirmó que ayudará a Bolivia a mejorar su sistema carcelario en crisis

Evo Morales busca ser juzgado por la justicia indígena pese a no tener sustento legal

“Las víctimas siguen en nuestros corazones”: la resiliencia de los franceses a 10 años de los ataques terroristas de 2015

Boualem Sansal recibe el indulto de Argelia y podrá viajar a Alemania para tratar su salud