“La Pampa Cósmica de Pérez Celis”, una road movie inmersiva entre paisajes digitales y música envolvente

La experiencia inmersiva La Pampa Cósmica de Pérez Celis invita a los visitantes a sumergirse en un universo digital que reinterpreta el emblemático período pampeano del artista argentino. Esta videoinstalación, desarrollada en colaboración con la Fundación Pérez Celis, transforma la Sala Inmersiva en un espacio donde la pintura, la luz y el movimiento dialogan para ofrecer una percepción renovada de los paisajes y símbolos que definieron la obra del creador.

El recorrido propuesto por los responsables de la instalación —Matías Lobasso y Emiliano Riasol en la producción y dirección creativa, Martín Ariel De Pasquale como artista digital, y Mario Ret junto a Agustín Cordones en la producción musical— se concibe como un viaje astral a través del paisaje cósmico pampeano. Inspirados en la materia pictórica de Pérez Celis, los creadores han reinterpretado sus formas y colores en proyecciones digitales que se expanden y transforman el entorno, generando una atmósfera envolvente. El punto de partida de esta travesía es la luz, que atraviesa el espacio y el tiempo, y se origina en la solidez del mural Fuerza América, extendiéndose más allá de la contemplación tradicional de la pintura.

La propuesta no se limita a una mera exhibición, sino que constituye un nuevo impulso para actualizar las imágenes del período pampeano de Pérez Celis mediante recursos tecnológicos contemporáneos. La obra, que comenzó a gestarse hace más de cincuenta años, se presenta ahora como una invitación a explorar territorios desconocidos, en una dinámica similar a la de una road movie, donde el destino es menos relevante que la posibilidad de descubrir nuevas perspectivas.

Pérez Celis en su taller

La música, compuesta especialmente para la instalación, establece un ritmo de expectación que acompaña y guía la experiencia colectiva, abriendo una narrativa espacial que multiplica los puntos de vista. Cada espectador puede elegir su propio ángulo de observación y construir una relación personal con el universo visual de Pérez Celis. La instalación se concibe, ante todo, como una invitación a la pregunta y a la multiplicidad de sentidos, sin pretender ofrecer una verdad única, sino expandir las miradas posibles.

El período pampeano de Pérez Celis, que abarca las décadas de 1960 y 1970, fue definido por el propio artista con las palabras: “Esta obra nació recordando una noche, cuando tirado panza arriba descubrí que los argentinos teníamos el Universo en la misma Pampa, solo en la distancia que pueden ver los ojos… en síntesis, los argentinos viviendo en La Pampa vivimos en el espacio”. Esta declaración, que resuena en la propuesta digital, subraya la dimensión cósmica y universal de su obra.

Las piezas que inspiraron la videoinstalación pueden consultarse en el Museo virtual Pérez Celis, alojado en la plataforma Google Arts & Culture desde 2014. Este espacio, que fue el primer museo virtual individual del mundo, ha registrado más de 120 mil visitas provenientes de 110 países.

"Selva" de 1997

La muestra, de acceso gratuito y sin necesidad de reserva previa, se encuentra disponible desde mañana, 12 de noviembre, los miércoles y jueves de 14 a 20 horas, con ingreso por orden de llegada hasta completar el cupo de la sala. La ceremonia de inauguración tuvo lugar el jueves 13 de noviembre a las 18 horas.

La trayectoria de Pérez Celis, nacido en 1939 en Buenos Aires, abarca más de cincuenta años de actividad artística, con exposiciones individuales y colectivas en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Sus obras integran colecciones públicas y privadas de relevancia internacional y se exhiben en museos y galerías de todo el mundo. Entre los reconocimientos recibidos figuran la Orden del Sol en grado de Comendador, otorgada por el gobierno de Perú durante la presidencia de Fernando Belaúnde Terry, la distinción de Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la declaración de interés cultural por parte del Senado de la Nación, la llave de la ciudad de Miami y el sello del Estado de Florida.

La presencia de su obra se extiende a instituciones y espacios emblemáticos como la Universidad de Morón, la Universidad de Belgrano, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, el Estadio de Boca Juniors, el Patio de la Madera en Rosario y el Edificio Fortabat en Buenos Aires. Además, ofreció conferencias y talleres en escuelas, instituciones y universidades de diversos países, y más de 200 colecciones públicas incluyen piezas suyas en sus acervos.