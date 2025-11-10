Convocan a proyectos sobre I.A. con un enfoque que cruce la investigación con las artes

Convocan a proyectos sobre inteligencia artificial en el Laboratorio de Periodismo Performático (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera edición del Laboratorio de Periodismo Performático (LPP) busca la exploración de los límites entre el arte, la tecnología y el periodismo.

En esta convocatoria-abierta hasta el 14 de noviembre-, el LPP invita a periodistas, académicos e investigadores a formar equipos junto a artistas para desarrollar proyectos inéditos que exploren el concepto Los fantasmas de la IA.

El objetivo es indagar en las especulaciones y reflexiones críticas sobre la inteligencia artificial, vinculándolas con los debates públicos actuales. La propuesta desafía a los participantes a investigar con el cuerpo, narrar desde el espacio e informar a través del arte, en un contexto donde la IA se ha vuelto omnipresente y plantea interrogantes sobre su alcance y sus consecuencias.

Esta iniciativa, organizada entre Anfibia y Finnegans, que ya ha dado lugar a catorce obras estrenadas en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y España, se consolida como un espacio colectivo y experimental donde la narración se reinventa a través de la performance y la investigación.

Cristian Alarcón

El laboratorio, creado y dirigido por Cristian Alarcón, busca que los proyectos seleccionados aborden cómo la inteligencia artificial transforma aspectos fundamentales de la vida contemporánea. Entre los ejes sugeridos para la exploración se encuentran la salud, el dinero y el amor.

Se alienta a los equipos a analizar el impacto de la IA en la salud mental y física, los cambios en el mundo laboral y la reinvención de los empleos, así como las nuevas formas de apego y vínculos en tiempos de hiperconexión. La convocatoria plantea preguntas sobre la promesa de eficiencia de la IA y los costos asociados, la compañía que ofrece y la intimidad que se pierde, la automatización de tareas y la transformación de los trabajos.

Los tres proyectos seleccionados recibirán un incentivo de 3.500.000 pesos para la producción de la obra, acompañamiento en la investigación periodística y el montaje performático, apoyo en la comunicación de la performance y un espacio para el estreno en el Festival Futuro Imperfecto, previsto para mayo de 2026. Además, los equipos contarán con tutorías a cargo de Silvina Heguy, periodista y editora, y Juan Pablo Gómez, director teatral y dramaturgo.

Lorena Vega

La edición incluye intercambios con Blas Briceño, emprendedor tecnológico, especialista en inteligencia artificial y transformación digital, CEO de Finnegans y coordinador de HUB IA, quien también es actor, guionista y productor de teatro independiente, compartirá su visión crítica sobre innovación tecnológica, creatividad humana y diseño de sistemas inteligentes.

Lorena Vega, actriz, directora y creadora de obras como Imprenteros y coautora de Testosterona, aportará su experiencia en la construcción de narrativas escénicas y el diálogo entre performance y periodismo. Cristian Alarcón, además de dirigir el LPP y fundar Anfibia, participará como protagonista de Testosterona, donde experimenta con los límites de la narrativa de no ficción y la performance periodística.

Desde su creación en 2018 por Revista Anfibia y Casa Sofía, el Laboratorio de Periodismo Performático se ha propuesto renovar el lenguaje periodístico mediante un enfoque artístico que cruza la investigación con las artes.