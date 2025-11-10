Cultura

Convocan a proyectos sobre I.A. con un enfoque que cruce la investigación con las artes

El Laboratorio de Periodismo Performático abre su tercera edición para que periodistas, artistas e investigadores desarrollen propuestas innovadoras que exploren los desafíos y dilemas de la IA, con apoyo económico y estreno en un festival internacional

Guardar
Convocan a proyectos sobre inteligencia
Convocan a proyectos sobre inteligencia artificial en el Laboratorio de Periodismo Performático (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera edición del Laboratorio de Periodismo Performático (LPP) busca la exploración de los límites entre el arte, la tecnología y el periodismo.

En esta convocatoria-abierta hasta el 14 de noviembre-, el LPP invita a periodistas, académicos e investigadores a formar equipos junto a artistas para desarrollar proyectos inéditos que exploren el concepto Los fantasmas de la IA.

El objetivo es indagar en las especulaciones y reflexiones críticas sobre la inteligencia artificial, vinculándolas con los debates públicos actuales. La propuesta desafía a los participantes a investigar con el cuerpo, narrar desde el espacio e informar a través del arte, en un contexto donde la IA se ha vuelto omnipresente y plantea interrogantes sobre su alcance y sus consecuencias.

Esta iniciativa, organizada entre Anfibia y Finnegans, que ya ha dado lugar a catorce obras estrenadas en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y España, se consolida como un espacio colectivo y experimental donde la narración se reinventa a través de la performance y la investigación.

Cristian Alarcón
Cristian Alarcón

El laboratorio, creado y dirigido por Cristian Alarcón, busca que los proyectos seleccionados aborden cómo la inteligencia artificial transforma aspectos fundamentales de la vida contemporánea. Entre los ejes sugeridos para la exploración se encuentran la salud, el dinero y el amor.

Se alienta a los equipos a analizar el impacto de la IA en la salud mental y física, los cambios en el mundo laboral y la reinvención de los empleos, así como las nuevas formas de apego y vínculos en tiempos de hiperconexión. La convocatoria plantea preguntas sobre la promesa de eficiencia de la IA y los costos asociados, la compañía que ofrece y la intimidad que se pierde, la automatización de tareas y la transformación de los trabajos.

Los tres proyectos seleccionados recibirán un incentivo de 3.500.000 pesos para la producción de la obra, acompañamiento en la investigación periodística y el montaje performático, apoyo en la comunicación de la performance y un espacio para el estreno en el Festival Futuro Imperfecto, previsto para mayo de 2026. Además, los equipos contarán con tutorías a cargo de Silvina Heguy, periodista y editora, y Juan Pablo Gómez, director teatral y dramaturgo.

Lorena Vega
Lorena Vega

La edición incluye intercambios con Blas Briceño, emprendedor tecnológico, especialista en inteligencia artificial y transformación digital, CEO de Finnegans y coordinador de HUB IA, quien también es actor, guionista y productor de teatro independiente, compartirá su visión crítica sobre innovación tecnológica, creatividad humana y diseño de sistemas inteligentes.

Lorena Vega, actriz, directora y creadora de obras como Imprenteros y coautora de Testosterona, aportará su experiencia en la construcción de narrativas escénicas y el diálogo entre performance y periodismo. Cristian Alarcón, además de dirigir el LPP y fundar Anfibia, participará como protagonista de Testosterona, donde experimenta con los límites de la narrativa de no ficción y la performance periodística.

Desde su creación en 2018 por Revista Anfibia y Casa Sofía, el Laboratorio de Periodismo Performático se ha propuesto renovar el lenguaje periodístico mediante un enfoque artístico que cruza la investigación con las artes.

Temas Relacionados

Laboratorio de Periodismo Performático Inteligencia artificial Anfibia FinnegansFestival Futuro Imperfecto

Últimas Noticias

Cómo se escribe: ¿Acuario, aquarium o acuárium? Esto recomienda la RAE

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe: ¿Acuario, aquarium

Costa-Gavras: “El cine es una metáfora para contar lo que pasa en el mundo”

El director de cine franco-griego reflexionó sobre su profesión en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde recibirá el Giraldillo de Honor, el máximo galardón honorífico del certamen

Costa-Gavras: “El cine es una

Guillermo del Toro reinterpreta a “Frankenstein” entre la compasión y la pérdida de ambigüedad moral

La adaptación cinematográfica del director mexicano transforma el núcleo filosófico de la novela de Mary Shelley: suaviza su complejidad ética y resignifica el mito clásico para una sensibilidad contemporánea

Guillermo del Toro reinterpreta a

“El beso de la mujer araña”: una obra que desafía el tiempo y las fronteras culturales

La nueva adaptación cinematográfica revive el debate sobre la vigencia de la novela de Manuel Puig, cuya capacidad para interpelar normas sociales y políticas sigue generando resonancia en contextos contemporáneos

“El beso de la mujer

“Dinero”, la obra que explica la historia de la humanidad a través de la economía

El libro del economista irlandés David McWilliams combina anécdotas históricas y análisis económico para acercar al público general un tema considerado árido, logrando captar la atención con relatos inéditos y perspectivas innovadoras

“Dinero”, la obra que explica
DEPORTES
El múltiple accidente durante el

El múltiple accidente durante el fin de semana de la F1 en Brasil: un monoplaza dio una vuelta en el aire y paso por encima de otros dos

Sorpresa en la selección argentina: desafectaron a Enzo Fernández, Julián Álvarez y otros dos jugadores para el amistoso con Angola

Sebastián Báez y Mariano Navone encabezan la Legión Argentina en el Challenger de Montevideo

De su premonitorio mensaje al sugerente pedido para Dua Lipa: Colapinto celebró el triunfo de Boca Juniors en el Superclásico

El enojo de Neymar con el DT argentino del Santos en medio de la derrota que dejó al equipo en zona de descenso

TELESHOW
El ida y vuelta entre

El ida y vuelta entre Wanda Nara y Andy Chango en Masterchef: “Típico de papá que se quiere comprar a los nenes”

La familia de Zaira Nara desafió el Suplerclásico: la elección de sus hijos entre River y Boca

Karina Mazzoco celebró los 19 años de su hijo Malek con un entrañable video de su vida juntos

Moria Casán debutó con su programa en la pantalla de El Trece: “Decían que nunca me levantaba temprano”

El emotivo reencuentro de Oriana Sabatini con su familia en Nueva York antes de la llegada de su beba

INFOBAE AMÉRICA

Qué está pasando en la

Qué está pasando en la BBC: la crisis por un discurso de Trump editado provocó la renuncia de sus máximos responsables

Descifraron el enigma arqueológico de los 5.000 agujeros que serpentean en un monte de Perú

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil para tres aeropuertos de Perú

Nuevo temblor sorprende a Chile hoy lunes: magnitud y epicentro registrados por el CSN

Críticas veladas a EEUU e Israel, género, controles a la IA y otros puntos que Argentina no suscribió en la cumbre Celac-UE