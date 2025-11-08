Cyndi Lauper, Outkast y The White Stripes encabezan la generación 2025 del Salón de la Fama del Rock & Roll

Cyndi Lauper, Outkast y The White Stripes ingresan al Salón de la Fama del Rock & Roll en la ceremonia de 2025

Outkast, Cyndi Lauper y The White Stripes estarán entre los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll en la ceremonia de inducción de este sábado por la noche. Desde Chubby Checker hasta The White Stripes, artistas que representan cada década desde la de 1950 hasta la de 2000, serán incorporados como parte de la generación 2025.

La cantante Chappell Roan será la encargada de inducir a Cindy Lauper, y Avril Lavigne subirá al escenario con ella. El actor y cantante Donald Glover ha sido elegido para inducir a Outkast, y Elton John tiene previsto rendir homenaje musical a Brian Wilson, miembro del salón, quien falleció a principios de este año.

Pero el papel que desempeñarán las muchas otras estrellas invitadas anunciadas, incluyendo a Missy Elliot, Olivia Rodrigo y Twenty One Pilots, sigue siendo un misterio en una noche que siempre se define por sus sorpresas. Los fanáticos de las bandas también se preguntan qué invitados podrían unirse a los miembros vivos de Bad Company y Soundgarden en el escenario.

The White Stripes, una revolución para el rock de la primera década del siglo XXI

Entre las grandes incógnitas de este año está si Outkast y The White Stripes se reunirán para actuar, o al menos para aceptar su reconocimiento. Los artistas —o los invitados que los celebran— generalmente interpretan un repertorio de sus canciones esenciales como parte de su inducción.

La ceremonia de este año regresa al Peacock Theater en el centro de Los Ángeles, dentro de la rotación trienal de la ciudad con Nueva York y Cleveland, sede del propio salón.

Quiénes serán ingresados

Aquí un vistazo a la generación completa de 2025 y algunas de sus canciones más emblemáticas.

Outkast: Dúo estadounidense de rap que comenzó en la década de 1990. Canciones clave: “Hey Ya”, “Ms. Jackson” y “Roses”.

Salt-N-Pepa: Grupo estadounidense de rap formado en la década de 1980. Canciones clave: “Push It”, “Let’s Talk About Sex” y “Shoop”.

Bad Company: Banda inglesa de rock formada en la década de 1970. Canciones clave: “Feel Like Makin’ Love”, “Can’t Get Enough”, “Bad Company”.

El cantante británico Joe Cocker, 1944-2014 (Foto: EFE/Jacek Turczyk/Archivo)

Chubby Checker: Cantante estadounidense que comenzó a lanzar discos en la década de 1950. Canciones clave: “The Twist”, “Limbo Rock”, “Let’s Twist Again”.

Joe Cocker: Cantante inglés que comenzó a lanzar discos en la década de 1960 y falleció en 2014. Canciones clave: “You Are So Beautiful”, “Up Where We Belong”, “With a Little Help From My Friends”.

Cyndi Lauper: Cantante y compositora estadounidense cuya carrera en solitario comenzó a principios de la década de 1980. Canciones clave: “Girls Just Wanna Have Fun”, “Time After Time”, “True Colors”.

Soundgarden: Banda estadounidense de rock formada en 1984. Canciones clave: “Black Hole Sun”, “Fell on Black Days” y “Outshined”.

Warren Zevon: Cantautor estadounidense que comenzó a lanzar discos en solitario a principios de la década de 1970 y falleció en 2003. Canciones clave: “Lawyers, Guns and Money”, “Werewolves of London”, “Keep Me in Your Heart”.

Soundgarden, una de las bandas clave del grunge rock de los años 90 (Foto: Jack Plunkett/Invision/AP, archivo)

Thom Bell: Productor musical y compositor estadounidense que inició su carrera en la década de 1960 y falleció en 2022. Canciones clave: “La-La (Means I Love You)” de The Delfonics, “The Rubberband Man” de The Spinners, “You Make Me Feel Brand New” de The Stylistics.

The White Stripes: Banda estadounidense de rock que comenzó en la década de 1990. Canciones clave: “Seven Nation Army”, “We’re Going to Be Friends”, “Doorbell”.

Carole Kaye: Músico de sesión estadounidense que tocó en decenas de éxitos desde la década de 1950, principalmente en el bajo. Canciones clave: “Good Vibrations” de The Beach Boys, “These Boots are Made for Walkin’” de Nancy Sinatra, “The Way We Were” de Barbra Streisand.

Nicky Hopkins: Músico de sesión inglés que tocó teclados en decenas de éxitos desde la década de 1960 y falleció en 1994. Canciones clave: “Revolution” de The Beatles, “Sympathy for the Devil” de The Rolling Stones, “You Are So Beautiful” de Joe Cocker.

Lenny Waronker: Productor musical y ejecutivo estadounidense desde la década de 1970. Canciones clave de artistas que produjo o firmó: “Chuck E’s in Love” de Rickie Lee Jones, “Purple Rain” de Prince, “Losing My Religion” de R.E.M.

Fuente: AP