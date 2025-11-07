Cultura

Después del millonario robo de joyas al Louvre, su presidenta se compromete a modernizar el museo

Laurence des Cars admitió deficiencias en los sistemas de vigilancia y adelantó la puesta en marcha de un programa integral para actualizar la protección del emblemático espacio cultural francés

Laurence des Cars, la presidenta
Laurence des Cars, la presidenta del Louvre,reconoce los problemas de seguridad tras el robo de joyas valoradas en más de 100 millones de dólares

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, aseguró el viernes que es “consciente” de los problemas de seguridad del museo, tras el espectacular robo de joyas hace tres semanas, e insistió en su necesaria “modernización”.

“Soy consciente de nuestros problemas de seguridad”, declaró Des Cars a la radio France Info, un día después de la presentación de un informe del Tribunal de Cuentas que señala que el museo privilegió las “operaciones visibles y atractivas” a las mejoras en las medidas de seguridad.

La presidenta reconoció que el establecimiento, que recibió nueve millones de visitantes en 2024, “necesita más que nunca una transformación, una modernización, para convertirse plenamente en un museo del siglo XXI”.

Y adelantó que a partir de este mismo viernes se pone en marcha un plan para reforzar la seguridad del museo, el más visitado del mundo.

El Louvre, con nueve millones
El Louvre, con nueve millones de visitantes en 2024, enfrenta desafíos para reforzar la seguridad de sus colecciones

Este plan consiste en “toda una serie de obras de mejora, especialmente en materia de videovigilancia”, uno de “los puntos débiles” de la pinacoteca, recordó la responsable.

Pocos días después del robo del 19 de octubre, en el que cuatro individuos irrumpieron en la galería de Apolo del museo y en apenas unos minutos se llevaron ocho joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares, Des Cars admitió que el sistema de videovigilancia exterior era “muy insuficiente”.

Des Cars, que en 2021 se convirtió en la primera mujer al frente del Louvre, convocó el viernes una reunión urgente del consejo de administración para analizar el rumbo del museo.

Fuente: AFP.

[Fotos: Reuters/ Sarah Meyssonnier y AP Foto/ Emma Da Silva]

