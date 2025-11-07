Cultura

Después de Malvinas, Eduardo Sacheri ya tiene tema para su próximo libro: lo eligió “por motivos biográficos”

El autor está presentando “Qué quedará de nosotros”, su segunda novela sobre la Guerra. Pero está en marcha la siguiente... y se vuelve personal

Guardar

Viene de pensar mucho en la Historia el escritor Eduardo Sacheri. Viene de sacar dos libros de Historia -Los días de la Revolución y Los días de la violencia- y dos sobre la Guerra de Malvinas: Demasiado lejos y, ahora, este mes, Qué quedará de nosotros. No es raro, el escritor es profesor de Historia y sigue dando clase. Pero está a punto de pegar un volantazo.

book img

Demasiado lejos

$8,99 USD

Comprar
book img

Demasiado lejos

$21,99 USD

Comprar
book img

Qué quedará de nosotros

$9,99 USD

Comprar
book img

Qué quedará de nosotros

$21,99 USD

Comprar
book img

Los días de la Revolución (1806 - 1820)

$11,99 USD

Comprar
book img

Los días de la violencia (1820-1852)

$10,99 USD

Comprar
book img

Los días de la Revolución

$24,99 USD

Comprar

Los días de la Revolución y Los días de la violencia son grandes ideas: el autor cruza lo que sabe de Historia con su prosa fluida y cercana a los lectores. Demasiado lejos se propuso contar el conflicto desde el continente. Es decir, cómo lo vivió la enorme mayoría de los argentinos. El miedo, la ansiedad, la desinformación, la ilusión de tener de vuelta esas islas metidas en el inconsciente colectivo de este pueblo.

Según contó en una entrevista con Infobae, desde los años 40 se impuso la idea de que "si logramos volver a tener a las Malvinas en el territorio, conseguiremos una proyección y una fortaleza y progreso".

Ahora, en Qué quedará de nosotros, Sacheri nos mete en los aviones a las islas. A veces vemos una escena que había aparecido en Demasiado lejos -como una llamada telefónica- pero desde el otro lado, el del soldado. De nuevo, el miedo, la desinformación, la desinformación, el frío, pero también el coraje y la camaradería. Y abuso de poder y algún mal bicho, que siempre los hay.

Eduardo Sacheri indagó en la
Eduardo Sacheri indagó en la Guerra de Malvinas, con humanidad.

Un cambio de rumbo

Pero eso, esas novelas, son lo que ya pasó. Sacheri sigue trabajando, sigue escribiendo. Pero la próxima, dice, será un policial. Ojo, no un policial cualquiera. Uno que tiene que ver con su momento en la vida. Lo dice él mismo:

“Voy a descansar un poco de la gente, de la historia reciente argentina, que siempre te pone en lugares más difíciles de transitar. Es un policial protagonizado por un viejo. Tengo ganas de meterme en el tema de la vejez”.

Detalles: “Es más negro, más rural, más de pueblo chico, va por ese lado. ”

-¿Está en la casa y piensa o pone el cuerpo?

-¡Noo! ¡Pone el cuerpo!

¿Por qué la vejez ahora? “Por motivos biográficos” dice este hombre de Castelar que está a punto de cumplir 58 años y al que se ve en plena vitalidad. Joven, pero previsor:

“La cuestión de cómo ir adentrándome en la vejez me interesa”, dice. “Cumplo 58. Y uno dice: No, esperá, la vejez... la vejez es para otros. Cómo uno va con uno, en un punto, es el mismo que cuando tenía quince años.”

Sacheri también contó la Historia
Sacheri también contó la Historia argentina

El autor de El secreto de sus ojos dice que sí, en general se siente el mismo. Pero no, o quizás no. Entonces, escribe para indagar. Si antes investigó sobre otros, ahora indagará sobre sí mismo a través de ese personaje.

“La pregunta es: ¿me paro en el mismo lugar en relación a la vida o sigo igual? A lo mejor la respuesta es ‘sigo igual’, pero por lo menos tengo ganas de preguntármelo".

Temas Relacionados

Eduardo SacheriBajalibrosGuerra de MalvinasLiteratura argentina

Últimas Noticias

La Noche de los Museos celebra 21 años con la mayor convocatoria de su historia: agenda completa

Este sábado 8 de noviembre, más de 300 espacios culturales abren sus puertas con acceso gratuito, transporte especial y una programación que promete superar el millón de visitantes

La Noche de los Museos

Qué leer esta semana: de Meolans a Cheever, seis libros para nadar entre historias

La lectura invita a sumergirse en distintas profundidades y dejarse llevar por la corriente de las palabras. A continuación, un recorrido acuático y literario

Qué leer esta semana: de

Cuando el arte sermonea y los políticos provocan: un diagnóstico sobre nuestro tiempo

Carlos Granés, analiza el auge de líderes disruptivos y movimientos culturales moralizantes. Y advierte sobre los riesgos de la fragmentación social y el ascenso de discursos emocionales

Cuando el arte sermonea y

Guía de Arte y Cultura: semana del 7 al 14 de noviembre

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura:

Un turista fue detenido tras dañar obras maestras en el Museo Metropolitano de Nueva York

El ataque, que afectó piezas de gran valor artístico de Ingres y Girolamo dai Libri, fue controlado rápidamente por el personal y la policía, mientras las autoridades confirmaron que los daños fueron menores y ningún visitante resultó perjudicado

Un turista fue detenido tras
DEPORTES
Las reliquias de Messi, el

Las reliquias de Messi, el “menú de campeones” y el gesto de Riquelme: las perlitas de la presentación de la camiseta de la Selección

Las confesiones de la leyenda del Mundial de Supercross que correrá en Argentina: el accidente que casi le cuesta un brazo y su pasión por Messi

La usó en uno de sus días más emotivos y se la regaló a un ex futbolista: la historia de la joya de Maradona que salió a remate

Tras confesar que estuvo cerca de jugar en Boca y River, el Flaco López fue blindado por Palmeiras: la impactante cifra de su pase

Challenger de Lima: Genaro Olivieri se sumó a Román Burruchaga y Juan Bautista Torres en los cuartos de final

TELESHOW
Agustín “Cachete” Sierra y el

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

INFOBAE AMÉRICA

Trump afirmó que Irán pidió

Trump afirmó que Irán pidió el levantamiento de las sanciones estadounidenses y declaró estar dispuesto a dialogar

Qué leer esta semana: de Meolans a Cheever, seis libros para nadar entre historias

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a tres traficantes

Cuando el arte sermonea y los políticos provocan: un diagnóstico sobre nuestro tiempo

Bolivia: el MAS expulsó al presidente saliente Luis Arce en medio de acusaciones de corrupción