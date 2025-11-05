Cultura

Helen Mirren recibirá el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria

La actriz británica será homenajeada por su destacada carrera durante el especial Golden Eve, que se transmitirá en enero por CBS y Paramount+, según anunciaron los organizadores de los Globos de Oro

Helen Mirren llega a la
Helen Mirren llega a la 81.ª edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024 en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Helen Mirren ha interpretado a múltiples reinas, una primera ministra, una detective, la narradora de Barbie y muchos otros papeles en más de medio siglo de actuación. Su último reconocimiento: Globo de Oro a la trayectoria.

Mirren recibirá el premio Cecil B. DeMille de 2026 en enero, anunciaron los Globos de Oro el miércoles.

Helen Mirren es una fuerza de la naturaleza y su carrera es sencillamente extraordinaria”, dijo Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro, en un comunicado. “Sus interpretaciones trascendentales y su compromiso con su oficio siguen inspirando a generaciones de artistas y público por igual”.

Esta vez, el premio se entregará durante un nuevo especial anual en horario estelar, Golden Eve, que honra a los ganadores tanto del premio DeMille como del premio Carol Burnett, que reconoce los logros en televisión. Ese especial se emitirá el 8 de enero en CBS y se transmitirá en Paramount+.

La actriz británica Helen Mirren
La actriz británica Helen Mirren acepta el Oscar a la mejor actriz por su trabajo en "La reina" en la 79.ª edición de los Premios Óscar el domingo 25 de febrero de 2007 en Los Ángeles (Foto: AP/Mark J. Terrill)

La ceremonia principal de los Globos de Oro es el 11 de enero, presentada por segunda vez por Nikki Glaser.

Ganadora de un Oscar por La reina, su interpretación de la reina Isabel II en 2006, Mirren también ha ganado tres Globos de Oro por su trabajo en cine y televisión. También es una actriz ganadora de premios Emmy, SAG, BAFTA y Tony. Fue nombrada Dama del Imperio Británico en 2003 en reconocimiento a sus logros artísticos.

Mirren, de 80 años, se une a un grupo legendario de ganadores del Premio DeMille desde 1952, entre los que se incluyen Sidney Poitier, Meryl Streep, Barbra Streisand, Viola Davis, Morgan Freeman, Tom Hanks y Jeff Bridges.

Fuente: AP

