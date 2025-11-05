El Teatro Avenida en una gala con La Bella Música y un tributo a Wagner, Mendelssohn y Brahms

La Gran Trilogía Romántica Alemana reúne obras de Wagner, Mendelssohn y Brahms en el Teatro Avenida de Buenos Aires

La Asociación La Bella Música presenta el concierto titulado La Gran Trilogía Romántica Alemana, que tendrá lugar el 12 de noviembre a las 20 en el Teatro Avenida de la Ciudad de Buenos Aires. El evento reunirá en el escenario obras de Richard Wagner, Felix Mendelssohn-Bartholdy y Johannes Brahms, tres compositores centrales en la historia del Romanticismo alemán.

La orquesta sinfónica ofrecerá un programa de tres piezas emblemáticas bajo la dirección de Patricia Pouchulu, con la participación del violinista argentino Xavier Inchausti como solista invitado. El programa contempla la Obertura de la ópera Tannhäuser de Wagner; el Concierto para violín en mi menor, Op. 64, de Mendelssohn, y la Sinfonía N° 1 en do menor, Op. 68, de Brahms. Las piezas fueron seleccionadas por su relevancia dentro del repertorio clásico y como parte de la conmemoración por el bicentenario de la inmigración alemana a la Argentina.

Las interpretaciones buscan enfocarse en diferentes perspectivas del Romanticismo, reflejadas en el lirismo de Mendelssohn, el dramatismo orquestal de Wagner y el impulso sinfónico proyectado por Brahms a finales del siglo XIX.

La presentación pretende ofrecer un recorrido por tres maneras de concebir el desarrollo del lenguaje musical romántico. Mientras la obra de Mendelssohn mantiene líneas cercanas al equilibrio clásico, Wagner utiliza la orquesta como eje dramático y Brahms articula una síntesis estructurada de tensiones y resoluciones, elementos que marcaron un cambio de época.

El concierto de la Asociación La Bella Música celebra el bicentenario de la inmigración alemana a la Argentina con repertorio clásico

La Orquesta Sinfónica de La Bella Música está conformada por 70 músicos y cuenta desde hace 15 años con la conducción de Patricia Pouchulu. El regreso de la agrupación a la sala de la avenida de Mayo ocurre luego de la edición anterior, en la que revisaron obras de Mozart, Ravel, Vivaldi, Strauss y Tchaikovsky con motivo de los veinte años de la asociación. La nueva propuesta forma parte de una serie de presentaciones organizadas desde 2004, fecha en la que la entidad, bajo el liderazgo de Pouchulu, se consolidó como referente de la música académica en el país, de acuerdo con la trayectoria institucional difundida en la web oficial.

La dirección de Pouchulu en estos ciclos procura poner en valor el trabajo de directoras mujeres dentro del ámbito sinfónico local. Las entradas para la función se encuentran a la venta a través de Ticketek, con valores que oscilan entre $15.000 y $55.000. La convocatoria destaca el carácter abierto y la diversidad de repertorios abordados por la Asociación La Bella Música en el circuito porteño. El concierto cuenta con el auspicio de la Embajada de Alemania en la Argentina.

Fuente y fotos: prensa de Asociación La Bella Música.