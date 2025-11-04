Cultura

Noche de los Museos 2025 en CABA: cuándo es, horarios y cómo funcionará el transporte público

El sábado 8 de noviembre, desde las 19 y hasta las 2 de la mañana del domingo, todo el transporte público será gratuito para visitar museos, centros de arte, bibliotecas, galerías y espacios culturales

Guardar
La Noche de los Museos
La Noche de los Museos 2025 ofrece acceso gratuito a más de trescientos museos y espacios culturales en Buenos Aires

El acceso gratuito a más de trescientos museos y espacios culturales transformará la noche del sábado 8 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se celebre una nueva edición de La Noche de los Museos.

La propuesta incluye la apertura de museos históricos, centros de arte contemporáneo, bibliotecas, galerías y espacios de memoria. El evento, que se realiza desde 2004, busca acercar el patrimonio cultural a un público amplio y diverso, promoviendo la circulación por distintos barrios porteños y fomentando el acceso democrático a la cultura.

El impacto de la edición anterior, celebrada en 2024, se reflejó en la asistencia de más de 800 mil personas, según datos oficiales. La expectativa para este año es superar esa cifra, impulsada por la ampliación de la oferta cultural y la incorporación de nuevos espacios, entre ellos museos universitarios, centros de investigación y proyectos independientes.

El evento cultural permitirá recorrer
El evento cultural permitirá recorrer instituciones culturales de Buenos Aires entre las 19 del sábado 8 y hasta las 2 de la madrugada del domingo 9 de noviembre

Cuándo es la Noche de los Museos 2025

La Noche de los Museos, que se realizará el sábado 8 de noviembre, se ha consolidado como uno de los eventos culturales más convocantes de la capital argentina, permitirá a residentes y visitantes recorrer instituciones emblemáticas y propuestas alternativas sin costo alguno, entre las 19 hs. y las 2 de la madrugada del domingo 9 de noviembre.

Cómo funcionará el transporte público en CABA el 8 de noviembre

La organización de La Noche de los Museos contempla que el uso de transporte público sea gratuito durante el horario de la actividad. Los asistentes podrán utilizar sin costo los servicios de subte, premetro y colectivos presentando el “pase libre” que estará disponible para su descarga en la web oficial de La Noche de los Museos. Esta medida busca facilitar el desplazamiento entre los distintos puntos de la ciudad y garantizar la participación de la mayor cantidad de personas posible.

El transporte público será gratuito
El transporte público será gratuito durante La Noche de los Museos con pase libre descargable desde la web oficial

Cómo es la programación de la Noche de los Museos

La programación de La Noche de los Museos incluirá exposiciones, visitas guiadas, talleres, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia. La edición 2025 contará con circuitos temáticos que permitirán a los visitantes organizar su recorrido según sus intereses: arte, ciencia, historia, tecnología, diseño y memoria, entre otros. Esta modalidad facilita la planificación de la experiencia y promueve la exploración de espacios menos tradicionales.

El evento también representa una oportunidad para que instituciones pequeñas y proyectos autogestivos ganen visibilidad y establezcan vínculos con nuevos públicos. La participación de estos espacios enriquece la oferta cultural y contribuye a la descentralización de la actividad artística en la ciudad.

Los museos que se podrán visitar

Entre los espacios destacados que abrirán sus puertas se encuentran el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo Histórico Nacional, el Museo de la Ciudad y el Museo de Arte Decorativo. Además, se sumarán propuestas en el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Centro Cultural San Martín y la Casa Nacional del Bicentenario.

La edición anterior de La
La edición anterior de La Noche de los Museos convocó a más de ochocientas mil personas, según datos oficiales

La Noche de los Museos se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del arte y la historia, pero también para quienes buscan descubrir rincones poco conocidos de la ciudad. La diversidad de propuestas abarca desde muestras de arte clásico y contemporáneo hasta instalaciones interactivas, proyecciones audiovisuales y performances. Además, muchos museos ofrecerán actividades especiales para niños y adolescentes, con el objetivo de estimular el interés por el patrimonio cultural desde edades tempranas.

La Noche de los Museos 2025 se perfila, así, como una jornada de celebración colectiva del arte y la cultura, con una programación que abarca más de trescientas instituciones y la expectativa de convocar a cientos de miles de personas en una experiencia única de acceso libre y gratuito.

[Fotos: archivo Infobae; prensa Cultura C.A.B.A.]

Temas Relacionados

Cultura en Buenos AiresNoche de los MuseosCABAUltimas noticiasMuseos

Últimas Noticias

El Picasso que desapareció en Madrid, una confusión insólita y el regreso triunfal a la exposición de Granada

Un bodegón valorado en 600.000 euros estuvo perdido por un error inesperado. La obra, pieza clave de la muestra, finalmente se exhibe junto a otras joyas artísticas

El Picasso que desapareció en

Laurent Mauvignier ganó el premio Goncourt, el más prestigioso de la literatura francófona que otorga 10 euros como dotación

El escritor de 58 años se impuso por su novela “La maison vide”. El premio en efectivo es una cifra muy menor, pero el verdadero impulso tiene que ver con el prestigio para el ganador

Laurent Mauvignier ganó el premio

Cinco datos de “Para leer al Pato Donald”, el libro de Mattelart que entendió a Disney en clave política

El ensayo hizo conocido al sociólogo que murió hace días y que lo escribió con Ariel Dorfman. Sostenía que la historieta transmitía ideología

Cinco datos de “Para leer

El ganador del Cervantes, Gonzalo Celorio, un escritor desconfiado de la realidad y del protagonismo

El escritor mexicano recibe el máximo galardón de las letras en español. Sus relatos cruzan la intimidad familiar, encuentros con gigantes literarios y heridas profundas que aún resuenan

El ganador del Cervantes, Gonzalo

Absolvieron a los activistas que arrojaron pintura naranja sobre Stonehenge

Un jurado británico declaró inocentes a tres miembros de Just Stop Oil, reavivando el debate sobre la respuesta judicial a las protestas ambientales en el Reino Unido

Absolvieron a los activistas que
DEPORTES
Colapinto mostró la pista de

Colapinto mostró la pista de Interlagos en el simulador de Alpine y habló de los fanáticos argentinos que viajarán a Brasil

La reacción de Erling Haaland después de que le preguntaran por la comparación con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

A dos años de la final de Libertadores que Boca perdió ante Fluminense: la situación de los jugadores que quedan de ese plantel

David Beckham fue distinguido como caballero en Inglaterra: el video de la ceremonia con el rey Carlos III

Óscar Córdoba aconsejó a Miguel Borja sobre su situación en River Plate: “Es insostenible que siga”

TELESHOW
Ca7riel & Paco Amoroso actuarán

Ca7riel & Paco Amoroso actuarán en la gala de los Latin Grammy

La ingeniosa respuesta de Morena Echarri a las críticas que recibió por coser su propia remera: “¿Podría hacer esto?"

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi en la polémica con Wanda Nara: “Él se queja, pero ayuda poco”

Oriana Sabatini dio una pista sobre el nombre de la beba que espera con Paulo Dybala: “¡Nadie lo sabe!”

Nico Vázquez habló de Gonzalo Gerber, expareja de Dai Fernández: “Fuimos compañeros pero no éramos amigos”

INFOBAE AMÉRICA

Aumentan los casos de enfermedad

Aumentan los casos de enfermedad de Chagas fuera de América Latina

Un nuevo brote de gusano barrenador retrasa la reapertura de la frontera estadounidense para el ganado mexicano

Costa Rica realizó su mayor operación contra un cartel que enviaba droga a Estados Unidos y Europa

La dictadura cubana indicó que más de 45.000 viviendas resultaron dañadas por el paso del huracán Melissa

El día que Michael Jackson filmó “They Don’t Care About Us” en una favela controlada por el Comando Vermelho