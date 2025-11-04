Cultura

EVA 2025 reúne a la industria del videojuego en el Palacio Libertad

Del 5 al 8 de noviembre, la Exposición de Videojuegos Argentina presenta una programación de paneles, feria de empleo y la presentación de más de ochenta títulos locales y regionales

La Exposición de Videojuegos Argentina 2025 reunirá a desarrolladores y empresas del sector en el Palacio Libertad de Buenos Aires

La Exposición de Videojuegos Argentina (EVA), reconocida como el primer evento dedicado íntegramente al desarrollo de videojuegos en Latinoamérica, celebrará su 23.ª edición entre el 5 y el 8 de noviembre en el Palacio Libertad. La nueva edición reunirá desarrolladores, empresas y representantes del sector tecnológico de Argentina, la región y otros países, quienes presentarán las tendencias y avances más recientes del desarrollo de videojuegos con proyección internacional.

La programación contempla más de sesenta charlas y paneles con expertos nacionales e internacionales. Entre los encuentros temáticos se destaca el Serious Track, orientado a videojuegos aplicados, investigación y educación. Además, el evento incluye una feria de empleo y educación especializada llamada Talent Day, que fomenta el vínculo entre estudios de desarrollo, instituciones educativas y estudiantes interesados en la industria.

Organizado por la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA), ni el evento ni las actividades tendrán costo para el público y si bien en su mayoría son libres, en algunos casos se requiere inscripción o reserva de entradas.

EVA Play, uno de los principales atractivos, expondrá más de ochenta videojuegos desarrollados por estudios locales y regionales. Además de los stands de empresas y publishers, la programación contempla actividades extendidas por la Noche de los Museos, lo que permitirá que el sábado 8 de noviembre la muestra se extienda hasta la medianoche.

Las conferencias principales se desarrollarán en la Sala Argentina durante los días viernes y sábado. Entre los disertantes figuran Zhenghua “Z” Yang, de Serenity Forge; Rafal Wlosek; Celia Hodent; Mason Smith, de NewBlood; y Camille Molly Martin, de Ubisoft. La agenda prevé la apertura oficial el viernes 7 de noviembre y varios encuentros temáticos sobre diseño, filosofía de creación y ciencias de la interacción con videojuegos.

La noche del sábado tendrá lugar la entrega de los EVA Awards 2025, donde se premiarán los mejores desarrollos nacionales e internacionales en diversas categorías, incluidas best game, best art y best narrative, así como reconocimientos a estudiantes y producciones de terror. La ceremonia contará con el cierre musical de la Orquesta Corear, que ofrecerá un concierto dedicado a piezas del repertorio gamer.

Programación

Charlas

  • Miércoles 5 a viernes 7 de noviembre, de 14 a 20 y sábado 8 de noviembre, de 16 a 20, en diversas salas. Más de sesenta charlas y paneles con expertos nacionales e internacionales. Además, se presentará el Serious Track, dedicado a videojuegos aplicados, investigación y educación.

Talent Day

  • Miércoles 5 de noviembre, de 14 a 19:45, en el Salón de los Escudos. Feria de empleo y educación especializada en la industria de los videojuegos. Un punto de encuentro entre estudios de desarrollo, instituciones educativas, estudiantes y profesionales. Una oportunidad para descubrir oportunidades laborales y explorar propuestas académicas vinculadas al sector.
Networking

  • Jueves 6 y viernes 7 de noviembre, de 14 a 20, en el Salón de los Escudos. Un espacio destinado exclusivamente a fomentar reuniones de networking entre estudios, visitantes internacionales y referentes locales. El acceso es libre, pero se recomienda coordinar reuniones con antelación a través del MeetToMatch oficial de EVA 2025. Los pases de MeetToMatch se pueden adquirir desde Passline. Para más información, puede consultarse la web oficial de EVA.

EVA Play

  • Viernes 7 de noviembre, de 14 a 20 y sábado 8 de noviembre, de 16 a 00 (con horario extendido por la Noche de los Museos), en la Plaza seca. La exposición de videojuegos más grande del país contará con más de ochenta juegos en exhibición. Además, habrá stands de publishers, provincias, empresas y estudios.

Conferencias

  • Viernes 7 y sábado 8 de noviembre, en la Sala Argentina. Cinco conferencias a cargo de referentes internacionales, que compartirán su experiencia y visión sobre la creación y desarrollo de videojuegos. Actividades con retiro de entradas una hora antes del inicio.

Viernes 7 de noviembre

  • 14:30: Apertura EVA 2025
  • 15:15: Sticking to your mission in an evolving industry (Mantener tu misión en una industria en constante evolución), a cargo de Zhenghua “Z” Yang (Serenity Forge)
  • 16:30: Everything you don’t need. My philosophy of making meaningful games (Todo lo que no necesitás. Mi filosofía para crear juegos significativos), a cargo de Rafal Wlosek
  • 17:45: The science of player engagement & emotion (La ciencia detrás del engagement y la emoción del jugador), a cargo de Celia Hodent (independiente)

Sábado 8 de noviembre

  • 16:30: Tenebris Somnia: ¿cómo se produjo el Terror Live Action + 8-bit?, a cargo de Mason Smith (NewBlood)
  • 17:30: 6 advices (I wish I had known) to be a narrative game dev (6 consejos (que me hubiese gustado tener) para ser desarrolladora narrativa), a cargo de Camille Molly Martin (UBISOFT)
EVA Awards 2025 + Orquesta Corear

  • Sábado 8 de noviembre, a las 19 en el Auditorio Nacional. Entrega de premios a los mejores desarrollos de la producción local e internacional en categorías como best gamebest artbest narrativebest student gamebest horror game (presentado por Critical Reflex) y people’s choice award, entre otras. Además, como cierre de EVA 2025, la Orquesta Corear presentará un espectáculo musical dedicado a los videojuegos. Actividad con retiro de entradas dos horas antes del in

Existe un sistema de retiro de entradas para algunas conferencias y la ceremonia de premiación, restringiendo la cantidad a dos por persona y sujeto a la capacidad de cada sala. El espacio de networking, pensado para promover reuniones entre estudios, empresas y visitantes internacionales, requerirá la coordinación previa a través de la plataforma MeetToMatch.

